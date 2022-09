Tutti gli eventi sono gratuiti. Ecco come prenotare

Ritornano gli incontri e i laboratori per piccoli lettori con gli autori. Il 9 settembre prende il via la rassegna ‘Storie di queste parti’, sei appuntamenti tra settembre e ottobre rivolti a bambini e ragazzi, organizzata dalla Biblioteca Gambalunga sezione ragazzi in collaborazione con la libreria Viale dei Ciliegi 17 Rimini.

Le letture sono a cura dei lettori volontari. Al termine di ogni incontro seguirà firma copie e sarà possibile prenotare la copia disegnata dagli illustratori.

Per tutti gli appuntamenti la prenotazione è obbligatoria al numero 0541 25357 (Libreria Viale dei Ciliegi 17)

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Ecco il programma degli appuntamenti

Venerdì 9 settembre ore 16.30

Eva Montanari presenta

Piccolo Coccodrillo va al parco, Babalibri

LABORATORIO per bambine e bambini dai 2 e mezzo ai 4 anni accompagnati da un nonno

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, via dei Cavalieri 22

Venerdì 23 settembre ore 16.30

Marianna Balducci presenta

L’ammiraglio si è preso il cielo, Clichy

INCONTRO per bambine e bambini dai 5 anni e adulti

Corte della Biblioteca (in caso di maltempo Sala della Cineteca)

Mercoledì 28 settembre ore 16.30

Sara Galli presenta

Il suono del silenzio, Sabir

INCONTRO per bambine e bambini dai 7 anni e adulti

Corte della Biblioteca (in caso di maltempo Sala della Cineteca)

Venerdì 7 ottobre ore 16.30

Roberto Grassilli presenta

I famosi gomitoli di Arianna, da un racconto di Lia Celi, Sabir

LABORATORIO per ragazze e ragazzi dai 10 anni e adulti

Corte della Biblioteca (in caso di maltempo Sala Holden)



Mercoledì 12 ottobre ore 16.30

Erica Angelini e Elena Savini presentano

Sigismondo e gli influssi della luna: un viaggio fantastico nella cappella dei pianeti, Maggioli

LABORATORIO per bambine e bambini dai 7 ai 10 anni

Corte della Biblioteca (in caso di maltempo Sala Holden)

Venerdì 28 ottobre ore 16.30

Eva Montanari presenta

Più veloce di tutti, Kite edizioni

INCONTRO per bambine e bambini dai 5 anni e adulti

Sala della Cineteca