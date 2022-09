Prende il via il programma di celebrazioni “A Clara Calamai”

Con il programma di celebrazioni dedicato a Clara Calamai, una delle attrici cinematografiche italiane più note e amate, entra nel vivo il calendario degli eventi in programma a Rimini questa settimana. A partire da mercoledì 7 settembre, giorno del suo compleanno, il Comune di Rimini ricorda la grande diva con il programma di iniziative dal titolo “A Clara Calamai” che avrà inizio con una cerimonia alle ore 11.30 presso il cimitero monumentale di Rimini dove Clara Calamai è sepolta. Qui verrà svelata una stele in suo ricordo, posta alle spalle del monumento funebre di Federico Fellini. Nel pomeriggio del 7 settembre, alle ore 17, prende il via la mostra fotografica presso la Galleria dell’Immagine dal titolo “Zia Clara”, curata dal nipote Marino Bonizzato, nella quale si potrà vedere una selezione di foto private della Calamai, oltre ad alcuni suoi mobili, abiti e “foto di famiglia”, immagini di quadri e oggetti da lei scelti per arredare la propria casa romana. La settimana successiva, presso la sala della Cineteca Comunale, sarà organizzata una rassegna di tre film, tra cui il film-manifesto del neorealismo ‘Ossessione’, a firma Visconti.

Giovedì 8 settembre riapre il cinema Fulgor con un doppio appuntamento in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission: in sala Federico il film “Rimini”, girato per la maggior parte a Rimini e presentato all’ultimo Festival del cinema di Berlino, e in sala Giulietta il film “Il signore delle formiche”, in concorso al Festival di Venezia 2022.

Il palazzo settecentesco che ospita su tre piani una delle sedi del Fellini Museum, da venerdì 9 settembre, ospita anche ‘Gli Orienti di Pasolini’, una mostra delle foto di Roberto Villa scattate sul set e fuori dal set del film “Il fiore delle Mille e una notte”, realizzato da Pasolini nel 1973. Dopo l’inaugurazione, venerdì 9 settembre, alle ore 16.30 al Cinema Fulgor, Roberto Villa e Massimo Roccaforte dialogheranno e presenteranno il film “Il fiore delle Mille e una notte” nella versione restaurata in occasione dei 100 anni dalla nascita di Pasolini.

Sempre al Palazzo del Fulgor, da visitare l’inedito allestimento della mostra dedicata al lavoro grafico che il Maestro Fellini ha realizzato in preparazione del film ‘Il Casanova’ e che espone 42 disegni, autentiche caricature dell’organo genitale maschile, dal titolo ‘Fellini forbidden’, che resterà aperta fino al 6 novembre.

Proseguono in centro storico gli appuntamenti con gli spettacoli de Le città visibili, la rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, giunta alla sua decima edizione. Ultimo appuntamento della rassegna l’11 settembre al teatro degli Atti con il talento unico di Frida Bollani Magoni, che, non ancora diciottenne, si sta imponendo come una delle artiste più mature e sorprendenti del panorama internazionale.

In primo piano la musica con gli spettacoli della 73° edizione della Sagra Musicale Malatestiana: sarà la leggenda del pianoforte Maria João Pire e l’Orchestra Giovanile di Bahia – Neojiba diretti da Ricardo Castro a portare nel teatro riminese il terzo concerto sinfonico della stagione (12 settembre), senza dimenticare il progetto speciale ‘East Side Story’ con Paolo Marzocchi al pianoforte (venerdì 9).

Per scoprire le bellezze del centro storico è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta di Rimini, tra Fellini Museum e Teatro Galli e variegati percorsi in città. Ogni giovedì sera fino a metà settembre c’è Notturno d’Arte, la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro storico. Ma diverse sono le opportunità di visite guidate all’insegna dell’arte della cultura e della tradizione.

Intrattenimento per tutta la settimana anche al Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini, a partire dalla ‘Festa contadina della Valmarecchia’ di domenica 11 settembre, dove rivivere le più belle tradizioni della nostra terra, fino alla musica della Bar Mario – Ligabue Tribute Band, il repertorio che abbraccia tutti i generi musicali di N.F.S. – Not For Sale, e il cabaret di Sergio Casabianca.

In settembre tornano anche le auto d’epoca, questa volta arrivano dalla Svizzera con RAID Suisse -Rimini, un emozionante rally sportivo di 923 km che porta dalle Alpi al mare per giungere davanti al leggendario Grand Hotel, dove le auto sosteranno tra il 12 e il 13 settembre.

Tra gli eventi sportivi: il Campionato Italiano Moto D’acqua 2022 a cura del Club Nautico

(9 – 11 settembre) e La Rigasa, regata d’altura organizzata dal Circolo Velico Riminese, che torna nel calendario del Campionato Italiano Offshore 2022 per i 40 anni dalla fondazione del Circolo Velico.

Ecco gli appuntamenti della settimana:

da mercoledì 7 a mercoledì 28 settembre 2022

Galleria dell’Immagine, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Clara Calamai

Mostra, svelamento stele e film

Una rassegna e una mostra dedicate a Clara Calamai, diva degli anni Trenta. Nata a Prato, l’attrice, indimenticabile protagonista di ‘Ossessione’ di Luchino Visconti, il film che apre la stagione del Neorealismo, è sepolta nel cimitero di Rimini, dove è deceduta.

La mostra fotografica ‘Zia Clara’, riguarda l’immagine privata dell’attrice. In particolare, oltre ad alcuni suoi mobili, abiti e “foto di famiglia”, sono esposte immagini di quadri e oggetti “non a caso” da Lei scelti per arredare la propria casa romana.

Accompagna la mostra un’intervista, articolata in tre parti, a firma del giovane giornalista Alessandro Iannacci di Bologna. La mostra è a cura di Marino Bonizzato. In mostra anche un plastico della stele dedicata a Clara Calamai, realizzata dai nipoti, che sarà svelata mercoledì 7 settembre alle ore 11.30, al Cimitero Monumentale di Rimini (piazza Bartolani, zona Celle), con introduzione musicale a cura di Ensemble Vocale Canopea, diretto da Arianna Lanci.

A fianco della mostra, nella sala della Cineteca del Comune di Rimini sono presentati a cadenza settimanale tre film esemplari della carriera dell’attrice: “L’avventuriera del piano di sopra” di Raffaello Matarazzo, con Vittorio De Sica (14 settembre ore 21), “Ossessione” di Luchino Visconti (21 settembre ore 21); “Profondo rosso” di Dario Argento (28 settembre ore 21). Ingresso libero.

Orario mostra: dal lunedì al venerdì 10 – 13 e 16 – 18; sabato 9 – 12; chiuso domenica. Ingresso libero. Info: 0541 704494 cineteca@comune.rimini.it

fino a mercoledì 7 settembre 2022

Residenza privata

Come va a pezzi il tempo

Spettacolo di e con Alessandra Crocco e Alessandro Miele. Lo spettatore entra in una casa disabitata da poco ed è condotto dentro la storia, attraversando le stanze e nello stesso tempo le vite di chi le ha abitate, testimone discreto dell’eco di un passato che risuona ancora una volta.

giovedì 8 settembre 2022

Teatro degli Atti

Sono solo un uomo

Spettacolo di e con Alessandro Miele e con Rita Felicetti

Roberto Baggio e Ulisse, un mito del calcio e un eroe classico, si fondono in un’unica figura: un uomo stanco alla fine di un viaggio, solo in un campetto di provincia, un posto dove fermarsi per ripercorrere una storia. Pungolato da un’altra figura, l’uomo, mescolando memoria e sogno, inizia un racconto in cui affronta tempeste, infortuni, panchine, fino ad arrivare all’apice del successo senza mai cedere al canto delle sirene e restando lo stesso di sempre. Correrà fino allo stremo, vivendo ogni istante della sua avventura calcistica, mai domo.

venerdì 9 settembre 2022

Teatro degli Atti

Illogical Show – Il meglio del peggio

Secondo spettacolo comico dei Trejolie, vincitori di Italia’s got talent 2017. Lo spettacolo ricalca le orme del precedente (“Illogical Show”) e al tempo stesso ne prende le distanze fino a realizzarsi in una nuova versione. I pezzi di repertorio più conosciuti si alternano così a nuovi esilaranti sketches ed un nuovo impianto registico.

Sul palco Tomas Leardini, Marcello Mocchi, e Daniele Pitari, il trio di attori diplomati all’accademia d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano.



sabato 10 settembre 2022

Teatro degli Atti

Entertainment

Una commedia in cui tutto è possibile. Di Ivan Vyrypaev, con Tamara Balducci e Francesco Pennacchia, regia Gianni Farina, traduzione Teodoro Bonci del Bene. Entertainment indica un meridiano non segnato sulla carta della realtà, un ambiente in cui attori, spettatori e personaggi innescano un cortociruito che confonde i ruoli: senza di te io non esisto.

domenica 11 settembre 2022

Teatro degli Atti

Frida Bollani in concerto

Un talento unico e prezioso, Frida Bollani Magoni non ha ancora 18 anni eppure si sta imponendo come una delle artiste più mature e sorprendenti del panorama internazionale.

Figlia di due talenti eccezionali, Petra Magoni e Stefano Bollani, ha una straordinaria capacità di impossessarsi delle note e restituirle con altri significati, legandovi altre emozioni, dando loro nuove e inaspettate vite.

Ore 21.30. A pagamento. Info e prenotazioni: www.lecittavisibili.com

giovedì 8 settembre 2022

Rimini, Cinema Fulgor

‘Rimini’ e ‘Il Signore delle Formiche’

Il Cinema Fulgor è pronto a riaccendere i proiettori dall’8 settembre con un ricco programma di rassegne, retrospettive e omaggi a cineasti.

Giovedì alle 21 si parte con un doppio appuntamento in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission: in sala Federico il film “Rimini” (commedia, drammatico – anno 2022, durata 114 minuti), diretto da Ulrich Seidl con Michael Thomas, è girato per la maggior parte a Rimini e presentato all’ultimo Festival del cinema di Berlino, e in sala Giulietta il film “Il signore delle formiche” (drammatico – anno 2022, durata 130 minuti), diretto da Gianni Amelio, con Luigi Lo Cascio e Elio Germano, in concorso al Festival di Venezia 2022.

A pagamento Info: www.cinemafulgor.com



venerdì 9 settembre 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

East Side Story

73 Sagra Musicale Malatestiana -Progetti speciali – Paolo Marzocchi al pianoforte

Un originalissimo recital con cui il pianista e compositore Paolo Marzocchi compie un lungo viaggio nelle musiche popolari rumene, albanesi e ungheresi.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento

info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

lunedì 12 settembre 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

73° Sagra Musicale Malatestiana – Concerti sinfonici

Neojiba – Orchestra Giovanile di Bahia – Ricardo Castro – Maria Joao Pires

Una leggenda del pianoforte come Maria João Pires affronterà il Terzo Concerto di Beethoven accompagnata dai musicisti dell’ Orchestra Giovanile di Bahia – Neojiba diretti da Ricardo Castro in un originale e suggestivo programma completato da pagine di Gomez, Villa-Lobos, che rinvia a colori e atmosfere sudamericane.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

EVENTI SPORTIVI

9 – 11 settembre 2022

Rimini, Club Nautico

Campionato Italiano Moto D’acqua 2022

Circuito – Endurance – Freestyle – 5° Trofeo Citta’ di Rimini Aquabike

Torna, con oltre 200 partecipanti, la spettacolare competizione di moto d’acqua. Quest’anno è prevista l’introduzione di una nuova categoria di Moto d’Acqua: la Yahama Superjet, che si corre proprio con moto Jet Ski e la partecipazione del Campionato Femminile.

Nel campo di gara della città romagnola si potranno ammirare le evoluzioni di alcuni dei piloti più affermati della scena italiana, così come giovani emergenti che hanno da poco cominciato la propria carriera. Entra così nel vivo la sfida per la classifica dei bolidi dell’acqua.

Organizzata dal Club Nautico Rimini Asd, in collaborazione con H20 Racing Team Asd e Jet Riders, sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica F.I.M. – C.O.N.I. e con il patrocinio del Comune di Rimini.

Orario prove libere e gare: sabato e domenica dalle 9.00 al pomeriggio.

Info: www.cnrimini.com

9 – 11 settembre 2022

Rimini

La Rigasa

La Regata d’altura organizzata dal Circolo Velico Riminese, torna nel calendario del Campionato Italiano Offshore 2022 e segna il vento” per i 40 anni dalla fondazione del Circolo Velico Riminese. Il percorso, Rimini-Gagliola-Sansego e ritorno a Rimini, impegnerà gli equipaggi su un totale di 170 miglia no stop. Un importante traguardo per il Circolo Velico Riminese che festeggia i 40 anni di attività nella nautica riminese con venti, incontri e sorprese.

Info: 0541 51227 – 320 6122525 segreteria@cvr-rimini.net www.circolorimini.altervista.org

12 – 13 settembre 2022

Rimini, Piazzale Fellini

RAID Suisse -Rimini

Un emozionante raduno internazionale di auto d’epoca, un rally sportivo che porta dalle Alpi al mare: dopo 923 km, da Klosters nelle Alpi svizzere via Verona a Rimini, le 66 auto d’epoca del rally Raid Rimini vedranno il traguardo davanti al leggendario Grand Hotel.

In tre giorni, i conducenti sperimenteranno un’Italia sconosciuta, luoghi e paesaggi fuori dai sentieri battuti. Al raduno sono rappresentati 27 marchi diversi e l’auto partecipante più vecchia è una Sunbeam del 1925. Le categorie sono Veterani (auto fino al 1939) e Classici (1945 – 1997). Nella 32a edizione le auto d’epoca saranno accompagnate da 30 funzionari e dal servizio di trasporto del Touring Club Svizzero.

Arrivo previsto per lunedì 12 intorno alle ore 17.

Info: www.raid.ch/de/raid/home

TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Tutti i martedì di settembre 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum. gli appuntamenti di settembre:

6 settembre: Roma di Federico Fellini

13 settembre: La dolce vita di Federico Fellini

20 settembre: Fellini degli spiriti di Selma Dell’Olio

27 settembre: I vitelloni di Federico Fellini

Ore 16.00. L’ingresso incluso nel biglietto di visita al Fellini Museum o, per il solo Palazzo del Fulgor, ingresso al costo di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

martedì 6 settembre 2022

Casotto Live, Parco degli Artisti Via Marecchiese 387 Vergiano di Rimini

Sergio Casabianca in “Non ci resta che ridere!”

Uno spettacolo di puro divertimento, per sdrammatizzare una quotidianità sempre più pesante e per ritrovare un po’ di sana leggerezza, all’insegna della comicità genuina e frizzante.

Prenotazione tavolo al numero 3274115353 (preferibilmente Whatsapp), il Casotto è aperto dalle 19.30. Ingresso spettacolo ore 21. Costo 10 €, inclusa prima consumazione.

Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini

mercoledì 7 settembre 2022

piazzetta del CEIS, via Vezia, 2 – Rimini centro storico

Lo spazio che vive

Film documentario di Teo De Luigi, scritto insieme a Serena Saporito ed Edda Valentini.

Realizzato con il supporto dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, il film è dedicato alla storia del CEIS, Centro Educativo Italo Svizzero di Rimini.

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti. L’evento sarà annullato in caso di maltempo. Ore 21.00. Ingresso gratuito Info: info@lospaziochevive.it

giovedì 8 settembre 2022

Parco degli Artisti (al Casotto Live), via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Bar Mario – Ligabue Tribute Band

I concerti al tramonto del ‘Casotto Live’

Si esibisce la Band Bar Mario, con un concerto tributo a Ligabue. La band è formata da Mario Pari – chitarra, Giacomo Gori – batteria, Marco Rossi – voce, Samuel Panigalli – tastiere, Alessandro Tommasi – basso, che propongono le canzoni più belle di Ligabue, per una serata all’insegna dell’emozione.

E’ possibile la prenotazione del tavolo al numero 327 4115353 (preferibilmente Whatsapp) con consumazione obbligatoria e apertura alle ore 19.30. Supplemento spettacolo 4 €.

Ore 21.00. Ingresso a pagamento Info: 327 4115353 www.facebook.com/parcodegliartistirimini

giovedì 8 settembre 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini San Giuliano

Stasera mi vivo

Uno spettacolo in teatro, un cammino teorico esperienzale per il pubblico partecipante, per donare benessere immediato e nuove consapevolezze per un miglior modo di vivere la propria vita, la relazione con sè stessi e con gli altri.

I biglietti sono disponibili esclusivamente on line su: www.liveticket.it/cinematiberio

Ore 21. Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

9, 23, 28 settembre; 7, 12, 28 ottobre 2022

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27 – Rimini centro storico

Storie di queste parti

Incontri con gli autori per bambini alla Biblioteca Gambalunga

Incontri con l’autore dedicati ai bambini e alle famiglie, organizzati dalla Biblioteca Gambalunga, sezione ragazzi, in collaborazione con la libreria Viale dei Ciliegi.

Le letture sono a cura dei lettori volontari.

Al termine di ogni incontro seguirà firma copie e sarà possibile prenotare la copia disegnata dagli illustratori al numero 0541 25357 (Libreria Viale dei Ciliegi 17).

Per tutti gli appuntamenti la prenotazione è obbligatoria al numero 0541 25357 (Libreria Viale dei Ciliegi 17)

Ore 16.30 Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Info: biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it

venerdì 9 settembre 2022

Casotto Live, Parco degli Artisti Via Marecchiese 387 Vergiano di Rimini

N.F.S. – Not For Sale

Giulia Boria (voce)

Simone Nobili (chitarra/basso, voce).

N.F.S. (Not For Sale) è un nuovo progetto musicale e rappresenta la combinazione perfetta tra modernità e un’intramontabile raffinatezza che, attraverso la scelta di brani senza tempo, offre un repertorio eterogeneo che abbraccia tutti i generi: dal Rock al Pop, dal Jazz al Soul, con arrangiamenti eleganti e unici.

Il repertorio prevede, tra i tanti, brani di Sting, Jamiroquai, George Benson e John Meyer e, per gli artisti italiani: Alex Britti, Mahmood e Fiorella Mannoia.

Prenotazione tavolo al Casotto al numero 3274115353 (preferibilmente Whatsapp). Il chiosco è aperto dalle 19.30, per lo spettacolo sarà applicato un supplemento di 4 € sulla prima consumazione. Inizio spettacolo ore 20.30

Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini

sabato 10 settembre 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini San Giuliano

Il medico dei pazzi di Edoardo Scarpetta

La Compagnia Teatro dell’Arte Komodos propone lo spettacolo teatrale della celebre commedia Il medico dei pazzi, di Edoardo Scarpetta. Regia di Giuseppe Bellarosa e Paola Mazza.

Tra gli interpreti, Giuseppe Bellarosa nel ruolo di Felice e Andrea Paoletti che interprata il personaggio Ciccillo.

La prevendita con assegnazione del posto numerato è disponibile al Circolo Acli San Giuliano telefonicamente, dalle 9:00 alle 12:00, chiamando al numero 349 4932474. L’incasso della serata sarà devoluto al Circolo Acli San Giuliano per il completamento dei lavori di rinnovo dei locali che ospitano la sede del circolo.

Ore 21. Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

Sabato 10 settembre 2022

Rimini, Palazzina Roma, Piazzale Fellini

Sugar on the beach

3° mostra scambio di bustine di Zucchero – Città di Rimini

Esposizione di bustine di zucchero dei collezionisti provenienti da varie regioni d’Italia e dall’Europa. E’possibile visitare anche la mostra delle stampe raffiguranti gli antichi zuccherifici italiani.

Orario: 9 – 13 / 15 – 17. Ingresso libero.

domenica 11 settembre 2022

Parco degli Artisti, Via Marecchiese 387 a Vergiano di Rimini.

Festa Contadina Della Valmarecchia

Un’occasione per valorizzare e rivivere le più belle tradizioni della nostra terra, e fare festa su un’area di oltre 20.000 mq di verde, sulle rive del fiume Marecchia.

Tra le attrazioni: mercatini artigianali e mercatini di prodotti agroalimentari del territorio, giochi in legno della tradizione, aquilonisti, pesca di beneficenza con tantissimi premi, cartomanti, spettacoli e animazioni, gastronomia, eventi culturali come la presentazione del libro vincitore al Primo Concorso Letterario di Verona “Mamma voglio andare”, di Delia del Greco, alle ore 18.00 al Casotto. E ancora concerti, incluso lo spettacolo di Sergio Casabianca e le Gocce, alle ore 21.00 allo Spazio Spettacoli SGR.

dalle ore 15.00 e per tutta la serata. Ingresso gratuito. Info: 3278475142.

martedì 13 settembre 2022

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live: Darma presenta ‘Basterebbe Respirare’

Nella splendida cornice di Castelsismondo, si esibisce DARMA, un’artista romagnola che presenta per l’occasione il suo nuovo singolo ‘Basterebbe respirare’.

La cantante affianca alla melodia della canzone, che sa di classico, un clip che si ricollega all’innocenza dell’infanzia. La voglia di credere che non servono molte cose per essere liberi, basta solo respirare. DARMA ha scritto questo pezzo affidandosi a Cristian Bonato e al suo studio Numeri Recording a Rimini. Il pianoforte e gli archi sono suonati da Federico Mecozzi (compositore, polistrumentista e violinista a fianco di Ludovico Einaudi), le chitarre da Massimo Marches (cantautore e chitarrista riminese di rilievo).

In questa corsa verso la libertà vi è la ricerca di sonorità nuove, pure, quasi eteree, accompagnate da paesaggi mozzafiato rubati ad una Romagna che sfoggia colori estivi, paesaggi evocanti la speranza di un ritorno alla vita libera. Il video mostra infatti il fascino e la poesia della Valmarecchia, mentre le sequenze dialogano con la musica nella corsa verso i sogni e la felicità.

Ore 21.30 Ingresso libero Info: www.facebook.com/pg/GruppoSGR

tutti i giorni da giugno a settembre 2022

piazza sull’acqua, ponte di Tiberio – Rimini Borgo San Giuliano

Tiberio PicNic

Nella splendida cornice della piazza sull’Acqua, con vista sul Ponte di Tiberio, Visit Rimini propone un pi-nic in un ampio spazio verde, dove potersi rilassare e gustare del buon cibo preparato da alcuni ristoranti del Borgo San Giuliano. Per partecipare è necessario solo scegliere fra i menù proposti e l’orario, tovaglietta e posate sono compresi nel prezzo. Per info e prenotazioni www.visitrimini.com/esperienze/299412-tiberio-picnic

Orario: dalle 18.00 A pagamento. Info: 0541 53399 info@visitrimini.com

fino a metà ottobre 2022

piazzale Boscovich, 1 – Rimini zona porto canale

La ruota panoramica

La grande ruota alta cinquanta metri che si affaccia sul mare e che da dieci anni caratterizza lo skyline turistico della città, torna a svettare da piazzale Boscovich. L’attrazione resterà in funzione fino alla metà del mese di ottobre, accompagnando il pubblico in un “viaggio aereo” memorabile da dove osservare la città e tutta la riviera dai Lidi ferraresi a Gabicce, passando per l’entroterra e il mare. A pagamento. Info: info@lagranderuotapanoramica.it

ATTIVITA’ SPORTIVA ALL’ARIA APERTA

fino all’8 settembre 2022

Rimini, Circolo Up Tennis di Torre Pedrera

UpSummerCup

Campionato amatoriale di tennis e padel, a cui possono partecipare le squadre che si affrontano durante i week-end estivi, da venerdì a domenica. I vincitori delle varie tappe, dove i club si incontrano in riviera per giocare, sfidarsi e condividere una vacanza sportiva, si giocheranno il trofeo UPSUMMERCUP nel master conclusivo di settembre.

Info: www.facebook.com/circolouptennistorrepedrera/



i mercoledì e sabati fino al 28 settembre 2022

Bagno 14 e 51 – Rimini Marina Centro

Nordic Walking sulla spiaggia

Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini. L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì:

ore 8,30 e 18,30 Bagno 14 – Marina Centro

ore 9,00 e 18,00 Bagno 51

e tutti i sabati:

ore 8,30 Bagno 14 – Marina Centro

ore 9,00 Bagno 51

Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate. A pagamento. Info: 320 7433000 tour@lapedivella.com

ogni domenica, da maggio a ottobre 2022

Rimini, piazza sull’acqua – Ponte di Tiberio

Domenica di Hatha Yoga

Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi. Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti, non adatte in caso di gravidanza o alta pressione sanguigna.

Orario: in settembre e ottobre ogni domenica alle 10. Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 393 517466756 o sulla pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/ Partecipazione a offerta libera.

ogni mercoledì sera e sabato mattina da maggio a settembre 2022

Rimini, Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A

Walk on the beach

50 minuti di camminata sportiva sulla spiaggia, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto per mantenersi in salute.

Orario da maggio a settembre: mercoledì alle 19.15 e sabato alle 8; da ottobre ad aprile: solo il mercoledì alle 18.30. A pagamento. Info: 348 0981594 info@elensouza.com

tutti i mercoledì fino al 28 settembre 2022

Rimini, Viserba

A pesca al largo di Rimini

Esperienza in mare alla scoperta dei vari tipi di pesca

Un’opportunità non solo per i pescatori esperti, ma anche per chi non hai mai provato ed è curioso di fare quest’esperienza in mare. Le acque di Rimini sono ricche di sgombri, sugarelli, tombarelli, serra e, con un pizzico di fortuna, anche tanto altro.

Accompagnati da uno skipper, è un’occasione per conoscere i vari tipi di pesca, tra lo spinning e il bolentino e trascorrere una piacevole mattinata di pesca in Adriatico.

Per chi non volesse portare le proprie, pastura e canne da pesca sono a disposizione.

Ore 6. A pagamento. Info e prenotazioni: 0541 53399 info@visitrimini.com

tutti i giorni da settembre a novembre 2022

Porto di Rimini (su richiesta anche altri punti di partenza)

Pesca d’altura

Con l’arrivo dell’autunno torna la possibilità di praticare la pesca d’altura, dedicata ai grandi appassionati del mare. L’attività prevede la pesca al tonno rosso, abbondante in Adriatico, la pesca alla ricciola col vivo o a vertical jigging; la traina costiera con esche artificiali e la pesca con esche naturali per catturare specie diverse quali lampughe, palamite, sgombridi, tombaroli; la pesca al bolentino di profondità per andare alla ricerca di scorfani, saraghi, orate.

Le battute di pesca si svogliono entro i 12 miglia dalla costa, a 25 miglia dalla costa sino a 45 miglia dalla costa. Tutte le attività sono destinate per massimo 7 partcipanti.

Ore 6.00 Info e prenotazioni: www.visitrimini.com/esperienze/316311-pesca-daltura

Dal lunedì al giovedì dal 12 settembre al 3 novembre 2022

Ponte di Tiberio – Rimini

Fluxo – outdoor movement

Fluxo è una “palestra” che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all’aria aperta. Le lezioni, tenute all’aperto dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, offrono una ampia scelta di attività che coprono vari livelli di intensità. I partecipanti possono seguire corsi diversi a diversi orari o scegliere sempre la stessa attività.

Orario: 13.30 e 14.30 A pagamento. Info: +39 3471224480 fluxomovement@gmail.com

ogni sabato

viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) – Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia parkrun

Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti.

L’appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita. Orario: ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio

Info: marecchiaoffice@parkrun.com

domenica 11 settembre 2022

Darsena, via Ortigara, 78 – Rimini San Giuliano Mare

Open Day & Supermegagiga Jam di Parkour

Evento di Xplore Parkour

Una giornata dedicata al Parkour, con la possibilità di scoprire e provare gratuitamente questo metodo di allenamento. La scuola di movimento Xplore Parkour propone infatti un Open Day, dove i coach saranno a completa disposizione dei partecipanti, per permettere loro di muovere i primi salti in assoluta sicurezza.

Al termine delle lezioni di prova, sarà possibile anche saltare tutti insieme, con la super Jam Session di Parkour.

Orario: dalle ore 14.30. Partecipazione gratuita. E’ possibile iscriversi all’iniziativa compilando il relativo form, cliccando sul link: docs.google.com/forms

Info: 320 448 4015 xploreparkourn@gmail.com

MUSEI & MOSTRE

Tutto l’anno

Rimini, Piazza Malatesta, Castel Sismondo

Fellini Museum

Un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove poter incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. FM – Fellini Museum è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e le scelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: Castel Sismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Orario apertura sale del castello dal 1° settembre al 31 maggio:

da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00; chiuso lunedì non festivi.

Biglietti: intero 12 € – ridotto 8 € Info: 0541.704494 www.fellinimuseum.it

tutto l’anno

Rimini, via L. Tonini 1 e piazza Ferrari

Musei comunali e Domus del chirurgo

La Domus del chirurgo e il Museo della Città invitano a visitare l’area di scavo in piazza Ferrari che ha restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e conservato negli spazi del vicino Museo della Città. Qui, attraverso la sezione archeologica e quella medievale e moderna si racconta la storia di Rimini. Il Museo regala l’emozione di scoprire la Rimini malatestiana attraverso i dipinti della scuola riminese del Trecento, la celebre Pietà del Bellini, le opere di Agostino di Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del Seicento romagnolo nelle tele di Cagnacci, del Centino e del Guercino.

Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto. Orario dal 1° settembre: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi.

Anche il Museo degli Sguardi, uno dei principali musei italiani dedicati alle culture extraeuropee, ospitato a Villa Alvarado, sul colle di Covignano, è visitabile a richiesta. Info: 0541.793851 www.museicomunalirimini.it

tutto l’anno

Rimini, piazza Cavour

Part, Palazzi dell’Arte Rimini

Uno spazio museale dove l’antico avvolge il contemporaneo in un abbraccio di reciproco arricchimento. Dove l’antico è lo spazio espositivo dei medievali palazzi dell’Arengo e del Podestà, restituiti all’originale splendore da un progetto di restauro e valorizzazione architettonica. E il contemporaneo è la raccolta eclettica e variegata di importanti opere del Novecento e del nuovo millennio, della Fondazione San Patrignano. Tra gli artisti della collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni, Domenico Bianchi, William Kentridge, Ibrahim Mahama, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean Paul Riopelle, Pietro Ruffo, Mario Schifano, Pier Paolo Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang Zhang e tanti altri nomi di lustro del panorama artistico internazionale.

In questi spazi trova collocazione permanente anche un affresco, capolavoro dell’arte italiana del Medioevo.

Il percorso espositivo si estende anche su uno spazio pubblico en plein air, accessibile gratuitamente negli orari del museo e dedicato all’arte del nostro tempo: il Giardino delle Sculture.

Orario: dal 1° settembre: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19;chiuso lunedì non festivi. Ingresso a pagamento. Info: www.palazziarterimini.it

Fino al 2 ottobre 2022

Rimini, PART Palazzi dell’Arte, Piazza Cavour 26

Premio Artisti Italiani PART

Mostra dedicata ai 12 artisti finalisti della prima edizione del Premio Artisti Italiani PART, nuovo riconoscimento biennale per talenti dell’arte contemporanea di età inferiore ai quarant’anni, italiani o residenti in Italia, realizzato in collaborazione con Comune di Rimini e Fondazione San Patrignano. I protagonisti della prima edizione, scelti dal comitato selezionatore sono: Benni Bosetto, Costanza Candeloro, Caterina De Nicola, Binta Diaw, Lorenza Longhi, Beatrice Marchi, Diego Marcon, Daniele Milvio, Margherita Raso, Andrea Romano, Giangiacomo Rossetti, Davide Stucchi. Il progetto di allestimento del percorso espositivo, come per tutto il museo, è di Luca Cipelletti.

I visitatori del PART possono esprimere le proprie preferenze sulle opere in mostra, che andranno ad aggiungersi a quelle del comitato di selezione, per scegliere le prime tre opere che entreranno a far parte della Collezione San Patrignano e che saranno esposte al PART. Info: 0541.793879 part@comune.rimini.it

fino a domenica 6 novembre 2022

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino – Rimini centro storico

Fellini Forbidden

Con Fellini Forbidden prosegue l’attività espositiva temporanea del Fellini Museum, che integra di sempre nuovi contenuti la collezione permanente. La mostra è dedicata al lavoro grafico che il Federico Fellini ha realizzato in preparazione del film ‘Il Casanova (1976)’.

Ad essere esposte per la prima volta, in un allestimento che richiama le atmosfere oniriche e voyeuristiche del film, sospese lungo un percorso labirintico e quasi completamente immerso nell’oscurità, tra tendaggi, voci di sottofondo e nicchie luminose, sono le 42 tavole dedicate da Fellini a ‘Prick’ (nomignolo anglosassone con cui identifica il proprio alterego sessuale).

Una serie di autentiche caricature dell’organo genitale maschile che compongono, con ‘Il libro dei sogni’, l’unica altra raccolta tematica nella vasta produzione grafica del regista riminese.

Quasi ogni foglio reca un titolo lapidario, scritto dallo stesso Fellini in lingua inglese, forse in previsione di una pubblicazione di ambito internazionale, della quale tuttavia non si ha altra notizia. Donata da Fellini all’amico Tonino Guerra, la serie è ora posseduta dall’imprenditore del web e collezionista d’arte Massimiliano Benedetti, riminese DOC.

Ingresso: 3 € solo per il Palazzo del Fulgor. Info: www.fellinimuseum.it

da venerdì 9 settembre a domenica 16 ottobre 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino, 16 – Rimini centro storico

Gli Orienti di Pasolini

Una mostra dedicata a Pier Paolo Pasolini per celebrare il centenario della sua nascita. Nel palazzo settecentesco che ospita su tre piani la sede del Fellini Museum dedicata principalmente all’informazione, allo studio e all’immaginario di Fellini attraverso documenti, immagini, locandine originali, immagini, approda la mostra delle foto di Roberto Villa sul set del film “Il fiore delle Mille e una notte”, realizzato da Pasolini nel 1973 quale ultimo capitolo della Trilogia della vita.

La mostra sarà inaugurata alle ore 12 di venerdì 9 settembre, grazie alla collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna, proprietaria del Fondo Villa. Le immagini inedite di Roberto Villa, costruite seguendo le filosofie compositive della storia dell’arte e della teoria della comunicazione, illustrano il set e il fuori set del film. E’ merito degli scatti di Villa, presente sul set per 100 giorni in Iran e nello Yemen, nelle incantate città di Isfahan e di Sana’a, che può essere ricostruito quel clima di lavoro finalizzato al film pasoliniano più fiabesco e leggero. Il valore che sorregge le immagini è soprattutto il rispetto verso la cultura e l’umanità orientali, in cui il fotografo Villa e il regista Pasolini paiono straordinariamente solidali.

Alle ore 16,30 al Cinema Fulgor, Roberto Villa e Massimo Roccaforte dialogheranno e presenteranno il film “Il fiore delle Mille e una notte” nella versione restaurata in occasione dei 100 anni dalla nascita di Pasolini.

Orario mostra: da martedì a domenica e festivi 10.00-19.00

Inaugurazione della mostra venerdì 9 settembre alle ore 12; Proiezione del film al Cinema Fulgor alle ore 16.30 Info: 0541 793781 museofellini@comune.rimini.it

fino a domenica 18 settembre 2022

Augeo Art Space, Corso d’Augusto, 217 – Rimini centro storico

Il design nelle dimore. DDD…Dieci Donne Designer

Mostra itinerante ospitata nella sede dell’Augeo Art Space, all’interno del Palazzo Spina.

Le dieci designer protagoniste di DDD sono Eleonora Castagnetta Botta, Agustina Bottoni, Virginia Cei, Natalia Criado, Astrid Luglio, Stella Orlandino, Caterina Licitra Ponti, Margherita Sala, Marta Sansoni e Ilenia Viscardi.

Un gioco di quinte libere, gradinate prospettiche per mettere in scena, come in un teatrino barocco, i pezzi di design contemporaneo selezionati.

La mostra è a cura di Federica Sala, con allestimento di Sara Ricciardi. Organizzata dalla Fondazione PioManzù.

Orario: 10.00-12.30; 16.00-19.00; lunedì chiuso

Info: 0541 708733 info@augeo.it

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI

Tutti i venerdì e la domenica

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo da poco inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

Ogni prima domenica del mese

Rimini, piazza Ferrari

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.

Costo: 5 €. Ore 17.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541. 793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Ogni primo sabato del mese

Palazzo del Podestà – Piazza Cavour, 26 – Rimini centro storico

Visite guidate al Part – Palazzi dell’Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell’eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. E’ obbligatoria la prenotazione online o telefonica.

Orario: mercoledì ore 17.00. A pagamento. Info: 0541 793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

domenica 11, 18, 25 settembre 2022 , salvo spettacolo

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Ore 11.00 Costo: 5 €. Durata 45 minuti.

Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Ogni mercoledì sera fino a metà settembre 2022

Rimini, Punto di ritrovo Visitor Center, corso d’Augusto 235

Rimini City tour: Le meraviglie di Rimini

Alla scoperta de “I Tesori di Rimini”: la Rimini romana tra l’Arco di Augusto, l’Anfiteatro, la Domus del Chirurgo (in esterna) e il Ponte di Tiberio e quella rinascimentale con il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna), passando tra le vie del centro storico, in Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli fino a raggiungere il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini e Castel Sismondo con il Palazzo del Fulgor, sede del nuovo museo Fellini. E ancora il quartiere di San Giuliano ricco di rinnovati murales, maestosi edifici come il Grand Hotel. Ore 21. A pagamento. Le visite sono tenute in lingua italiana e inglese. Info: 0541.53399 www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

Ogni giovedì e venerdì sera fino al 15 settembre 2022

Arco d’Augusto (punto d’incontro e di partenza) – Rimini centro storico

Notturno d’Arte: visita guidata con Discover Rimini

Torna anche quest’anno la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata del giovedì consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l’importanza: l’Arco d’Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua. Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all’imperatore Augusto, da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.

Il venerdì sera appuntamento con Notturno d’arte Focus on, una visita guidata d’approfondimento dedicata a personaggi illustri, a luoghi e monumenti particolari o poco conosciuti, a periodi importanti della sua storia (fino al 9 settembre). Il 9 settembre, è prevista una passeggiata dedicata a La Cappella Petrangolini e i palazzi del centro.

Visite a cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita. Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese. Ore 21.30 A pagamento (comprensivo di radioguide)

Info: 333.7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

lunedì, giovedì, venerdì e sabato dal 13 giugno a metà settembre 2022

Rimini

Percorsi settimanali alla scoperta della città con Cristian Savioli

Lunedì ore 21 dal Ponte – Rimini, la città di Federico: una passeggiata in centro storico, nei luoghi legati alla vita quotidiana del grande regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

Giovedì ore 21 piazza pascoli – Viserba, una sorpresa sul mare: una delle località balneari di Rimini più dense di storie da raccontare, tra mitici villini, il nuovo lungomare, il piccolo porticciolo, la fossa dei mulini, piazza Pascoli, gli alberghi storici, per arrivare ai racconti legati al grande tenore cesenate Alessandro Bonci ed al poeta viserbese Elio Pagliarani. Senza dimenticare la corderia e … le poesie dialettali.

Venerdì ore 21 dal Visitor Center – Rimini, una continua sorpresa: alla scoperta di due facce della stessa medaglia: la Rimini Romana e quella ‘rinnovata’ degli ultimi anni. Un cuore antico abbracciato dalla bellezza e dalle atmosfere dei nuovi interventi urbani.

Sabato ore 21 – Borgo San Giuliano: a spasso tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi e tradizioni marinare, partendo dal mitico Ponte di Tiberio.

Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

tutto l’anno

Grand Hotel, piazzale Fellini, 1

L’albergo dei sogni

Percorso museale al Grand Hotel di Rimini

Un percorso museale che apre le porte del Grand Hotel di Rimini ai visitatori, per far scoprire, in maniera inedita, i luoghi e le storie del monumento nazionale dal 1994 e, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini. Nove postazioni, dal giardino, alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando fra le colonne e gli stucchi di altri spazi unici, arricchiti da foto storiche, testi e video. Orario: libero, su appuntamento. Ingresso gratuito.

Info: 0541.56000 info@grandhotelrimini.com

CENTO GIORNI IN FESTA

Ecco alcuni degli eventi che, da giugno a settembre, animano le piazze, le viuzze e soprattutto il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, organizzati dai Comitati turistici.

giovedì 8 settembre 2022

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Amedeo Visconti Show a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con le performance di Amedeo Visconti, un artista che propone spettacoli di live music e cabaret.

Orario: dalle 20 alle 24. Ingresso libero

venerdì 9 settembre 2022

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Notti magiche 70-80-90 con Inarrestabile Fucina

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rivazzurra

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con la band Inarrestabile Fucina. La band si esibisce con un repertorio degli anni 70, 80, 90.

Dalle ore 21. Ingresso gratuito

Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche fino all’11 settembre 2022

Arena del mare, via Regina Margherita, 22 – Rimini Marebello

Serate di animazione all’Arena del mare di Marebello

Nelle serate d’estate, l’Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.

Orario: dalle 20.30 alle 23.30 ingresso libero

Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica fino al 9 settembre 2022

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Serate di animazione al Parco Laureti di Marebello

Nelle serate d’estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, serate a tema.

Orario: dalle 20.30 alle 23.30. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/comitato.marebello

tutti i mercoledì fino al 7 settembre 2022

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Spettacolo con artisti di strada a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con spettacoli di artisti di strada. Orario: dalle 20 alle 24. Ingresso libero

Tutti i mercoledì fino al 7 settembre 2022

piazza Sacchini – Rimini Torre Pedrera

Spettacolo di burattini in piazza Sacchini a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone spettacoli di burattini a cura di Mix Art Production di Medini Daniele.

Il 10 agosto, gli spettacoli per bambini sono a cura della Compagnia Jonathan Niemen.

Ore 21 partecipazione a offerta libera

tutti i sabati e le domeniche fino all’11 settembre 2022

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.

Orario: dalle 20 alle 24 Ingresso libero.

tutte le sere tranne il giovedì fino al 10 settembre 2022

Via P. Palos – Rimini Viserbella

Spettacolo per bambini e musica a Viserbella

Il Comitato Turistico di Viserbella propone delle serate di animazione per bambini, seguite da musica e intrattenimento per tutte le età.

Gli eventi si svolgono tutti i lunedì, mercoledì e venerdì nella parte a mare di via Medici, a fianco dell’Hotel Baia e tutti i martedì e sabati sera nell’area privata della spiaggia all’altezza del bagno 53.

Ore 21.00 Ingresso libero. Info: posta@viserbella.info

MERCATI & MERCATINI

Centro storico

il venerdì fino al 9 settembre 2022

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro e Venerdì d’Arte

Mercatino di prodotti di antiquariato, modernariato, collezionismo, artigianato artistico e opere d’arte. A cura di Cocap. s.c.a.r.l Orario: 18.30 – 23.30



Al mare

Marina centro:

Mercato artigianato artistico. Sagra estiva di artigianato artistico alimentare e altro

Rimini, viale Vespucci

Ogni martedì e giovedì dalle 18 alle 24 – fino al 15 settembre 2022

Torre Pedrera:

‘Mercatorre’, mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale

Via Tolmetta (e parte di via Brava fino a via Harar)

Ogni lunedì dalle 19.30 alle 23.30 – fino al 5 settembre 2022

Solo in caso di annullamento causa mal tempo, il mercatino si svolge anche lunedì 12 settembre

Viserba:

‘Mercatino degli Artigiani’

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle 18 alle 23.30 – fino al 6 settembre 2022.

Viserbella:

‘Viserbella Street Market’

via Porto Palos tra via Medici e via Spina

Tutti i giovedì dalle 16.30 alle 24 – fino all’8 settembre 2022

‘Viserbella Street Market”

va Porto Palos tra il civico 130/A e il civico 110

Tutte le domeniche dalle 16.30 alle 24 – fino all’ 11 settembre 2022.



Rivabella:

Mostra dell’artigianato ‘Hand Made. Con le Mani’

piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 18 alle 23,30 – fino al 9 settembre 2022

Mercato serale

piazzale Adamello

Ogni lunedì dalle 18 alle 23.30 – fino al 5 settembre 2022



Marebello:

‘Arte Ingegnosa’ – mercatino di artigianato e collezionismo

via Rapallo (lato mare)

Ogni mercoledì dalle 18 alle 24 – fino al 7 settembre 2022

Rivazzurra:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

Giardini, viale Regina Margherita dal bagno 120 al 128.

Ogni lunedì dalle 18 alle 24 – fino al 5 settembre 2022

‘Bancarelle al mare’

Sulla passeggiata del Lungomare, dal bagno 120 al 128.

Ogni venerdì dalle 18 alle 24 – fino al 9 settembre 2022, e sabato 10 settembre

Miramare:

‘Fiera mercato artigianale di Miramare’

Lungomare Spadazzi

Ogni martedì dalle 18 alle 24 – fino al 20 settembre 2022



‘La Fiera di Miramare’, mercatino tradizionale’

viale Oliveti – lato mare

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 – fino al 22 settembre 2022

In caso di annullamento per maltempo il mercatino viene riproposto nella giornata del sabato immediatamente successivo.

‘Festa dei Balocchi’, mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti – lato mare

Ogni lunedì dalle ore 18 – fino al 5 settembre 2022