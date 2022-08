Tutti gli appuntamenti in programma

Rimini si prepara a salutare il mese di agosto con un’altra settimana ricca di appuntamenti fra musica, cultura, sport e visite guidate.

Fra le proposte culturali, proseguono gli spettacoli de Le città visibili, la rassegna teatrale e musicale estiva che festeggia quest’anno la sua decima edizione, alla scoperta della bellezza delle arti e di una città che diventa palco itinerante. Da non perdere le mostre al Fellini Museum, da quelle legate al mondo felliniano e ospitate al Palazzo del Fulgor, a quella – “Le radici della Riders’ Land” – dedicata al mondo dei motori che, fino al 4 settembre nell’ala di Isotta al Castello, fa da ideale trait d’union all’arrivo del Moto Gp al Misano World Circuit.

Sempre restando agli eventi collaterali al Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini, da non perdere lo show di motocross freestyle il 2 settembre sul Lungomare di Rimini e la diretta televisiva da Piazza Cavour del programma di approfondimento Sky: “Race Anatomy”, domenica 4 settembre.

All’insegna del liscio e delle sue contaminazioni, il capitolo musicale con il Balamondo World Music Festival:per tre giorni Piazza Cavour diventerà palco della cultura popolare della Romagna e del ballo folk con la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra e ospiti del calibro di Max Gazzè, Cisco e la Bandabardò e Rumba De Bodas.

Gli spettacoli della 73° edizione della Sagra Musicale Malatestiana proseguono con la Rundfunk Symphonie Orchester Berlin, diretta l’autorevole bacchetta di Vladimir Jurowski per il secondo concerto sinfonico al Teatro Galli e l’ultimo spettacolo della rassegna di musica contemporanea, Percuotere la mente, con i Rangzen, una delle migliori Beatles band in circolazione, l’Orchestra Rimini Classica e Coro Note in Crescendo.

Musica e spettacoli per tutta la settimana anche al Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini, a partire dal Cabaret di Maurizio Lastrico (3 settembre) fino all’ Omaggio ai Nomadi di Augusto Daolio.

Per scoprire le bellezze del centro storico è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta di Rimini, tra Fellini Museum, Domus del Chirurgo, Teatro Galli, Part – Palazzi dell’Arte Rimini e percorsi serali in città. Il mercoledì sera è possibile partecipare ad esempio ai City tour di VisitRimini, mentre il giovedì sera c’è Notturno d’Arte, la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro storico. Ma tante sono le opportunità di visite guidate per trascorrere serate all’insegna dell’arte della cultura e della tradizione, come il percorso all’alba di martedì 23 agosto alla scoperta della Rimini balneare, dalla ‘palata’ al Grand Hotel.



Ultimo appuntamento con i mercoledì della Rimini Shopping Night, che vedono i negozi aperti fino a tardi, il tradizionale mercatino dei bambini in piazza Cavour, la Mostra mercato dell’artigianato handmade, Artigiani al Centro, e l’apertura delle sedi museali fino alle ore 23.

La settimana si conclude domenica 4 settembre con il quarto appuntamento in nome della salvaguardia delle tradizioni locali, con la Rievocazione della pesca storica: la Tratta, a cui tutti possono partecipare sulla spiaggia al Bagno 68 a cura dall’Associazione ‘Rimini per tutti onlus’.

Ecco il calendario degli appuntamenti, giorno per giorno

Dal 27 agosto al 4 settembre 2022

Rimini, Castel Simondo- Ala di Isotta, Lungomare Tintori e piazza Cavour

The Riders’ land experience: gli eventi collaterali della Moto GP

Inizia il conto alla rovescia verso il MotoGP 2022 al Misano World Circuit e il territorio della Riviera di Rimini si prepara ad accogliere tifosi, appassionati, curiosi e amici con eventi collaterali alla tappa del Gran Premio Gryfyn della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini (2 – 4 settembre).

–“Le radici della Riders’ Land” – il nuovo MC R. Pasolini racconta la storia delle minimoto. Un’esposizione di minimoto, tute, caschi e foto d’annata, per raccontare la storia delle minimoto, nella scenografica Rocca Malatestiana di Rimini, Ala di Isotta.

Orario: fino al 31 agosto 10 – 19. Mercoledì 31 agosto aperto anche dalle 21 alle 23.

1 e 2 settembre: 10.00-13.00 e 16.00-19.00. Sabato, domenica e festivi 10.00-19.00.

Lunedì chiuso. Ingresso gratuito. Info: info@motoclubpasolini.it

-Venerdì​2 settembre va in scena lo show di motocross freestyle con la Red Bull Riders’ Night. Il lungomare di Rimini si veste a tema motori per uno show di motocross freestyle con piloti che si esibiscono in evoluzioni aeree che stupiranno il pubblico con emozionanti backflip. A disposizione anche showbike ufficiali con cui scattare fotografie. Un Dj accompagnerà la serata suonando dalla Red Bull event car Volvo Sugga. Ore 23.00.

-Domenica 4 settembre le gare in diretta e subito dopo la gara, dal palco posto in piazza Cavour, diretta televisiva del programma di approfondimento Sky: “Race Anatomy”.

Ingresso libero

Fino all’11 settembre 2022

Sedi varie – Rimini centro storico

Le città visibili – X edizione 2022

Torna anche quest’anno la rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei. In decima edizione, le mante, custodi della saggezza dell’universo, guidano lo sguardo verso la bellezza delle arti, alla scoperta di una città che diventa palco itinerante di straordinari atti di esistenza. A pagamento Info: www.lecittavisibili.com

lunedì 29 agosto e venerdì 2 settembre 2022

Lapidario Romano, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Lei conosce Arpad Weisz?

Reading tratto dal libro di Matteo Marani dal titolo ‘Dallo scudetto ad Auschwitz’.

Lo spettacolo Lei conosce Arpad Weisz?, è con Consuelo Battiston e Leonardo Bianconi. Riduzione del testo e regia di Gianni Farina.

Nela storia di Arpad Weisz convivono l’entusiasmo per un allenatore che ha rivoluzionato “Il giuoco del calcio” e il fastidio destato dal contegno degli italiani e degli europei di fronte allo strisciante antisemitismo che stava ammorbando il continente.

L’inesorabile palleggio tra il campo da calcio e il campo di sterminio riverbera nel progetto sonoro del reading che, congiuntamente al testo, reinventa ambienti e vibrazioni per restituire una storia che un silenzio di settant’anni non è riuscito a cancellare.

Ore 21.30. Ingresso a pagamento: 5€ | 4€ under 30 on line; Alla cassa in loco 8 €

30 e 31 agosto 2022

Lapidario Romano

Sergio

Sergio è un frammento minuscolo di una vita qualsiasi, un monologo moderatamente brillante con qualche piccola impurità tendente all’opaco. E’ una voce sola in una scena vuota, un dialogo intimo e affettivo tra un colloquio interiore e… “Scusami tanto Sergio, ma il sagittario non è mai contento. Se hai sposato un sagittario non è certo colpa tua”. Spettacolo di e con Francesca Sarteanesi. Collaborazione drammaturgia Tommaso Cheli. Costumi Rebecca Ihle. Produzione Kronoteatro e Gli Scarti. Con il sostegno di Armunia residenze artistiche – Festival Inequilibrio

ore 21.30​A pagamento. Cassa in loco attiva da un’ora prima dell’inizio: 8 €

Biglietteria on line 5€ | 4€ under 30 al link bit.ly/3daqlLc per lo spettacolo di venerdì 30 agosto. Al link bit.ly/3zFDt2x per lo spettacolo di sabato 31 agosto.

giovedì 1° settembre 2022

Ex Cinema Astoria

Dati sensibili: New Constructive Ethics

Spettacolo di Ivan Vyrypaev. Traduzione e regia di Teodoro Bonci del Bene. Con il regista, attore e traduttore Teodoro Bonci del Bene. Se premendo un pulsante potessi cancellare simultaneamente e in modo indolore 7 miliardi di persone evolutivamente non sviluppate, lasciando solo 1 miliardo di persone aperte, tolleranti, intelligenti ed evolute, accetteresti di premere quel pulsante?

ore 21.30 A pagamento Cassa in loco attiva da un’ora prima dell’inizio: 8 €

Biglietteria on line 5€ | 4€ under 30 al link bit.ly/3JzCbKM

sabato 3 settembre 2022

Ex Cinema Astoria

Odiséa Lettura selvatica

Spettacolo tratto da l’Odiséa di Tonino Guerra, traduzione di Giuseppe Bellosi, con Roberto Magnani a cura di Marco Martinelli

Ore 21.30 A pagamento

Biglietteria on line 5€ | 4€ under 30, al link: bit.ly/3JwOfwt Alla cassa in loco attiva da un’ora prima dell’inizio: 8€.

da domenica 4 a mercoledì 7 settembre 2022

Residenza privata

Come va a pezzi il tempo

Spettacolo di e con Alessandra Crocco e Alessandro Miele. Lo spettatore entra in una casa disabitata da poco ed è condotto dentro la storia, attraversando le stanze e nello stesso tempo le vite di chi le ha abitate, testimone discreto dell’eco di un passato che risuona ancora una volta. Ore 21.30.

Info e prenotazioni: www.lecittavisibili.com/come-va-a-pezzi-il-tempo-spettacolo/

giovedì 1 settembre 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour 22- Rimini centro storico

Percuotere la mente: Rangzen, Orchestra Rimini Classica e Coro Note in Crescendo in Beatles ‘Let it be’

La sezione della 73 sagra Musicale Malatestiana dedicata alla musica contemporanea, Percuotere la mente, si conclude con l’appuntamento dei Rangzen, una storica band che partendo da Rimini si è fatta conoscere a livello internazionale.

Una delle migliori Beatles band in circolazione, per una serata concerto dal titolo “Let it be” interamente dedicata ai ‘fab four’ britannici, con in scaletta tutti i loro più grandi capolavori in una versione rock/sinfonica sorprendente.

Ad accompagnare i Rangzen, l’Orchestra Rimini Classica diretta da Aldo Zangheri, il Coro Note in Crescendo guidato da Fabio Pecci.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: 0541 704294-96 biglietteriateatro@comune.rimini.it

lunedì 5 settembre 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Rundfunk Symphonie Orchester Berlin – Vladimir Jurowsky

Concerto sinfonico al Teatro Galli

Debutta a Rimini l’autorevole bacchetta di Vladimir Jurowski che si presenta al Teatro Galli con una formazione blasonata come l’Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino e con l’eccellente violinista Vilde Frang, in un programma che prende le mosse da Mozart per concludersi con la Quinta Sinfonia di Gustav Mahler.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento

Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

da venerdì 2 a domenica 4 settembre 2022

piazza Cavour – Rimini centro storico

Balamondo World Music Festival

Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, Max Gazzè, Cisco e la Bandabardò, Rumba De Bodas

Piazza Cavour a Rimini diventa teatro del ballo folk romagnolo per la 7a edizione del Balamondo World Music Festival 2022, tre giorni di liscio e di sound internazionale (da venerdì 2 a domenica 4 settembre) sotto la direzione artistica di Mirko Casadei. Tutti gli ospiti saranno coinvolti nella sperimentazione e nella contaminazione con i classici della musica folk.

Il programma 2022 a Rimini, mette insieme la tradizione Casadei con Mirko Casadei e un grande nome del pop italiano, Max Gazzè, accompagnato dalla sua band di eccellenti musicisti, con Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre, e lo stesso Gazzè al basso. Sabato 3 settembre, in jam session con Mirko Casadei e la sua Orchestra, Gazzè interpreterà anche i grandi classici del Liscio Casadei per la serata dedicata alla “Notte del Liscio”, l’iniziativa che torna in Romagna per riempire della musica e dell’emozione del ballo di coppia le piazze di Rimini (3 settembre) e di Gatteo Mare (sabato 10), per rendere omaggio alla forte cultura popolare della Romagna, a quella identità solare, positiva e accogliente, che contraddistingue questa terra. È al “Re del Liscio” Raoul Casadei che il figlio Mirko Casadei e la sua POPular Folk Orchestra dedicano questa serata.

Aprono il Balamondo World Music Festival 2022 Cisco e la Bandabardò, venerdì 2 settembre, mentre Rumba de Bodas saranno i protagonisti della serata conclusiva domenica 4 settembre.

Oltre a celebrare il grande Raoul Casadei, in questa edizione verrà omaggiato il “Maestro” Federico Fellini.

Ore 21.00 Info e prenotazioni posti a sedere: 348 949 1101 info@balamonodo.it

Info: www.balamondo.it

fino al 30 agosto 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum. Ultimo appuntamento di agosto:

martedì 30 agosto con Giulietta degli spiriti di Federico Fellini (Italia 1965)

Ore 16.00. L’ingresso incluso nel biglietto di visita al Fellini Museum o, per il solo Palazzo del Fulgor, ingresso al costo di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

martedì 30 agosto 2022

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live: Daniele Maggioli feat Marco Mantovani: Trattato di astronomia live

Dopo tre anni e alcune pubblicazioni informali in rete, Daniele Maggioli torna con Trattato di Astronomia, un nuovo ep di brani inediti, uscito nella primavera del 2021.

Ancora una volta è accompagnato dal compositore Marco Mantovani, che ha curato il missaggio e la co-produzione dell’album. Ore 21.30. Ingresso libero

Info: www.facebook.com/pg/GruppoSGR

tutti i mercoledì d’estate 2022

Rimini centro storico

Rimini Shopping Night

Tutti i mercoledì d’estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi, per una serata di shopping, food, musica e cultura.

In estate, il mercoledì sera, il centro storico si anima con varie iniziative e le boutique aprono le porte in orari extra con prezzi speciali, tra aperitivi, intrattenimento, musica e cultura.

Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali.

Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.

Orario: fino alle 23.30 Info: www.facebook.com/riminishoppingnight/

Tutti i mercoledì di agosto 2022

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 – Rimini centro storico

La Magnèda

Cena al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d’estate, un’iniziativa, giunta alla quinta edizione, e organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città. Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale, che varierà a seconda delle serate: dj set, gruppi live…per un momento di svago e divertimento per tutte le età.

Orario: 18.00 – 23.00

mercoledì 31 agosto 2022

Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli 40

Poetry sotto le stelle

Una serata interamente dedicata alla nobile arte della poesia

Sbarca a Rimini il Poetry Slam, il format Americano che arriva in Italia nei primi anni 2000. Un’occasione di assistere a una performance poetica contemporanea, una vera gara di poesie, in cui i poeti in gara interpretano le loro poesie, coinvolgendo il pubblico e trasmettendo le proprie emozioni. I poeti leggendo o recitando in pubblico i propri versi in un tempo prestabilito, saranno votati dalle persone scelte tra il pubblico e la somma dei voti ricevuti nelle due manche previste decreterà i due poeti migliori. I finalisti si sfideranno poi in una manche secca per decretare il vincitore.

Tra gli artisti in gara ci sarà anche Giuliano Logos, l’italiano Campione del Mondo 2021 di Poetry Slam. Ingresso: 6 € vividiversi@gmail.com

giovedì 1 settembre 2022

Parco degli Artisti (al Casotto Live), via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Omaggio ai Nomadi di Augusto Daolio

Pe la rassegnaI concerti al tramonto del ‘Casotto Live’, si svolge un concerto-tributo ai Nomadi dell’indimenticabile Augusto Daolio, interpretato da Sergio Casabianca, autore tra l’altro del brano “Io ci credo ancora”, inserito dalla band nella raccolta “Nomadi dentro” del 2017.

Con: Sergio Casabianca (voce e chitarra), Lucia Solferino (violino), Massimo Ferri (batteria), Giuseppe Zanca (basso), Michele Scarabattoli (fisarmonica) e l’11enne Ricky Scarabattoli al piano.

E’ possibile la prenotazione del tavolo al numero 327 4115353 (preferibilmente Whatsapp) con consumazione obbligatoria e apertura alle ore 19.30. Supplemento spettacolo 5 €.

Ore 21.00 Ingresso: 5 € Info: 327 4115353 (preferibilmente Whatsapp)

sabato 3 settembre 2022

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Comedy Park con Maurizio Lastrico

Nell’ambito della rassegna di teatro e cabaret ‘Comedy Park’, sul palco del Parco degli Artisti si esibisce Maurizio Lastrico in “Lasciate ogni menata voi che entrate”.

Genovese classe 1979, Maurizio Lastrico è attore, comico e cabarettista: una nuova scintillante stella nel panorama italiano della risata. L’esordio in televisione arriva nel 2007, in un episodio di Camera Café. Poi partecipa a Zelig, e raggiunge la notorietà grazie ai suoi sketch a tema Dante Alighieri, proponendo una Divina Commedia rivisitata con temi di vita quotidiana in lingua dantesca. Successivamente ha preso parte a svariati programmi, tra cui diMartedì (di Giovanni Floris), Le Iene e Don Matteo, oltre a esordire anche nel cinema recitando in Sole a catinelle di Checco Zalone.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento. I biglietti sono disponibili su liveticket o acquistabili la sera stessa dell’evento solo in caso di disponibilità residua.

Info: 327 8475142 (Whatsapp e telefonate negli orari 17.00-19.00)

Domenica 4 settembre 2022

spiaggia di Rimini, Bagno 68 Caldari (zona Lagomaggio).

Rievocazione della pesca storica: la Tratta

Sulla spiaggia riminese ogni anno viene riproposta una esibizione pratica dell’antica tecnica di pesca, dall’Associazione ‘Rimini per tutti onlus’, a cui tutti possono partecipare per rivivere l’antica tradizione della pesca.

Pratica in uso fino agli anni 50 del secolo scorso, prevedeva l’uso di una grande rete che da un lato doveva strisciare sul fondo con l’ausilio di piombi, mentre l’altro lato, teso verso la superficie, veniva dotato di galleggianti (sugheri). Inoltre, mentre un capo restava fissato sulla battigia, l’altro capo, con l’aiuto di una piccola barca veniva portato in acqua creando un ampio semicerchio, sino a tornare a terra. A questo punto, i pescatori, immersi nell’acqua in due file distinte, iniziavano a recuperare le due cime, e legandosi in vita il crocco (e’ croc), tiravano a terra la rete che, strisciando sul fondale, intrappolava il pesce rimasto all’interno del semicerchio.

Chi desiderasse diventare pescatore per un giorno e rivivere l’antica tradizione della ‘tratta’ non deve fare altro che presentarsi in spiaggia domenica 4 settembre, al mattino, per preparare la calata (ore 10) e partecipare al ritiro delle reti. Al termine della rievocazione gli organizzatori offrono, a tutti coloro che partecipano alla rievocazione, una degustazione di pesce azzurro arrostito sulla brace secondo l’antica tradizione riminese, con piadina e vino di Romagna (11.30 circa).

Ultimo appuntamento si terrà il 18 settembre al Bagno 106/b di Rivazzurra Cocobeach. Ritrovo ore 14.00

Partecipazione libera.

tutti i giorni da giugno a settembre 2022

piazza sull’acqua, ponte di Tiberio – Rimini Borgo San Giuliano

Tiberio PicNic

Nella splendida cornice della piazza sull’Acqua, con vista sul Ponte di Tiberio, Visit Rimini propone un pi-nic in un ampio spazio verde, dove potersi rilassare e gustare del buon cibo preparato da alcuni ristoranti del Borgo San Giuliano. Per partecipare è necessario solo scegliere fra i menù proposti e l’orario, tovaglietta e posate sono compresi nel prezzo. Per info e prenotazioni www.visitrimini.com/esperienze/299412-tiberio-picnic

Orario: dalle 18.00 A pagamento. Info: 0541 53399 info@visitrimini.com

fino a metà ottobre 2022

piazzale Boscovich, 1 – Rimini zona porto canale

La ruota panoramica

La grande ruota alta cinquanta metri che si affaccia sul mare e che da dieci anni caratterizza lo skyline turistico della città, torna a svettare da piazzale Boscovich. L’attrazione resterà in funzione fino alla metà del mese di ottobre, accompagnando il pubblico in un “viaggio aereo” memorabile da dove osservare la città e tutta la riviera dai Lidi ferraresi a Gabicce, passando per l’entroterra e il mare. A pagamento. Info: info@lagranderuotapanoramica.it

MUSEI & MOSTRE

Tutto l’anno

Rimini, Piazza Malatesta, Castel Sismondo

Fellini Museum

Un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove poter incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. FM – Fellini Museum è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e le scelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: Castel Sismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Orario apertura sale del castello dal 1° giugno al 31 agosto: da martedì a domenica e festivi 10.00–19.00; chiuso lunedì non festivi. In estate il Fellini Museum apre anche di sera il mercoledì e il venerdì dalle 21 alle 23. Dal 1 settembre al 31 maggio:

da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00

Biglietti: intero 12 € – ridotto 8 € Info: 0541.704494 www.fellinimuseum.it

tutto l’anno

Rimini, via L. Tonini 1 e piazza Ferrari

Musei comunali e Domus del chirurgo

La Domus del chirurgo e il Museo della Città invitano a visitare l’area di scavo in piazza Ferrari che ha restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e conservato negli spazi del vicino Museo della Città. Qui, attraverso la sezione archeologica e quella medievale e moderna si racconta la storia di Rimini. Il Museo regala l’emozione di scoprire la Rimini malatestiana attraverso i dipinti della scuola riminese del Trecento, la celebre Pietà del Bellini, le opere di Agostino di Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del Seicento romagnolo nelle tele di Cagnacci, del Centino e del Guercino.

Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto. Orario: da martedì a domenica e festivi 10.00–19.00. Chiuso i lunedì non festivi. Mercoledì e venerdì anche 21.00-23.00

Dal 1° settembre: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19;

chiuso lunedì non festivi

Anche il Museo degli Sguardi, uno dei principali musei italiani dedicati alle culture extraeuropee, ospitato a Villa Alvarado, sul colle di Covignano, è visitabile a richiesta. Info: 0541.793851 www.museicomunalirimini.it

tutto l’anno

Rimini, piazza Cavour

Part, Palazzi dell’Arte Rimini

Uno spazio museale dove l’antico avvolge il contemporaneo in un abbraccio di reciproco arricchimento. Dove l’antico è lo spazio espositivo dei medievali palazzi dell’Arengo e del Podestà, restituiti all’originale splendore da un progetto di restauro e valorizzazione architettonica. E il contemporaneo è la raccolta eclettica e variegata di importanti opere del Novecento e del nuovo millennio, della Fondazione San Patrignano. Tra gli artisti della collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni, Domenico Bianchi, William Kentridge, Ibrahim Mahama, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean Paul Riopelle, Pietro Ruffo, Mario Schifano, Pier Paolo Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang Zhang e tanti altri nomi di lustro del panorama artistico internazionale.

In questi spazi trova collocazione permanente anche un affresco, capolavoro dell’arte italiana del Medioevo.

Il percorso espositivo si estende anche su uno spazio pubblico en plein air, accessibile gratuitamente negli orari del museo e dedicato all’arte del nostro tempo: il Giardino delle Sculture.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10.00–19.00.; chiuso lunedì non festivi. Mercoledì e venerdì anche 21.00-23.00. Dal 1° settembre: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19;

chiuso lunedì non festivi. Ingresso a pagamento. Info: www.palazziarterimini.it

Fino al 2 ottobre 2022

Rimini, PART Palazzi dell’Arte, Piazza Cavour 26

Premio Artisti Italiani PART

Mostra dedicata ai 12 artisti finalisti della prima edizione del Premio Artisti Italiani PART, nuovo riconoscimento biennale per talenti dell’arte contemporanea di età inferiore ai quarant’anni, italiani o residenti in Italia, realizzato in collaborazione con Comune di Rimini e Fondazione San Patrignano. I protagonisti della prima edizione, scelti dal comitato selezionatore sono: Benni Bosetto, Costanza Candeloro, Caterina De Nicola, Binta Diaw, Lorenza Longhi, Beatrice Marchi, Diego Marcon, Daniele Milvio, Margherita Raso, Andrea Romano, Giangiacomo Rossetti, Davide Stucchi. Il progetto di allestimento del percorso espositivo, come per tutto il museo, è di Luca Cipelletti.

I visitatori del PART possono esprimere le proprie preferenze sulle opere in mostra, che andranno ad aggiungersi a quelle del comitato di selezione, per scegliere le prime tre opere che entreranno a far parte della Collezione San Patrignano e che saranno esposte al PART. Info: 0541.793879 part@comune.rimini.it

Fino al 4 settembre 2022

Rimini, Fellini Museum, Palazzo del Fulgor

Federico Fellini dietro le quinte negli scatti di Patrizia Mannajuolo

Proseguono gli appuntamenti con le mostre fotografiche al Fellini Museum. Un percorso espositivo che si sviluppa lungo le pareti della sede del Palazzo del Fulgor, proponendo approfondimenti, approcci e riflessioni legati alla figura e al cinema del Maestro riminese.

A 102 anni dalla nascita, il grande regista rivive negli scatti di Patrizia Mannajuolo, dal set de ‘La città delle donne’. Le fotografie, scattate fuori dalla scena, colgono i momenti di rara spontaneità mostrando un Fellini vero e genuino, lontano dall’ufficialità delle apparizioni pubbliche o dei backstage autorizzati. Nel teatro 5 di cinecittà che fu la “casa” del maestro, Patrizia esplora scenografia e set, in una sequenza memorabile di istantanee.

Ingresso: 3 € solo per il Palazzo del Fulgor. Info: www.fellinimuseum.it

fino a domenica 6 novembre 2022

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino – Rimini centro storico

Fellini Forbidden

Con Fellini Forbidden prosegue l’attività espositiva temporanea del Fellini Museum, che integra di sempre nuovi contenuti la collezione permanente. La mostra è dedicata al lavoro grafico che il Federico Fellini ha realizzato in preparazione del film ‘Il Casanova (1976)’.

Ad essere esposte per la prima volta, in un allestimento che richiama le atmosfere oniriche e voyeuristiche del film, sospese lungo un percorso labirintico e quasi completamente immerso nell’oscurità, tra tendaggi, voci di sottofondo e nicchie luminose, sono le 42 tavole dedicate da Fellini a ‘Prick’ (nomignolo anglosassone con cui identifica il proprio alterego sessuale).

Una serie di autentiche caricature dell’organo genitale maschile che compongono, con ‘Il libro dei sogni’, l’unica altra raccolta tematica nella vasta produzione grafica del regista riminese.

Quasi ogni foglio reca un titolo lapidario, scritto dallo stesso Fellini in lingua inglese, forse in previsione di una pubblicazione di ambito internazionale, della quale tuttavia non si ha altra notizia. Donata da Fellini all’amico Tonino Guerra, la serie è ora posseduta dall’imprenditore del web e collezionista d’arte Massimiliano Benedetti, riminese DOC.

Ingresso: 3 € solo per il Palazzo del Fulgor. Info: www.fellinimuseum.it

fino a domenica 18 settembre 2022

Augeo Art Space, Corso d’Augusto, 217 – Rimini centro storico

Il design nelle dimore. DDD…Dieci Donne Designer

Mostra itinerante ospitata nella sede dell’Augeo Art Space, all’interno del Palazzo Spina.

Le dieci designer protagoniste di DDD sono Eleonora Castagnetta Botta, Agustina Bottoni, Virginia Cei, Natalia Criado, Astrid Luglio, Stella Orlandino, Caterina Licitra Ponti, Margherita Sala, Marta Sansoni e Ilenia Viscardi.

Un gioco di quinte libere, gradinate prospettiche per mettere in scena, come in un teatrino barocco, i pezzi di design contemporaneo selezionati.

La mostra è a cura di Federica Sala, con allestimento di Sara Ricciardi. Organizzata dalla Fondazione PioManzù.

Orario: 10.00-12.30; 16.00-19.00; lunedì chiuso

Info: 0541 708733 info@augeo.it

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI

Venerdì 2 e domenica 4 settembre 2022

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo da poco inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

Tutti i mercoledì di agosto

Rimini, piazza Ferrari

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.

Costo: 5 €. Ore 21.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541. 793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

tutti i mercoledì di agosto e sabato 3 settembre 2022

Palazzo del Podestà – Piazza Cavour, 26 – Rimini centro storico

Visite guidate al Part – Palazzi dell’Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell’eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. E’ obbligatoria la prenotazione online o telefonica.

Orario: mercoledì ore 21.30; sabato ore 17.00. A pagamento. Info: 0541 793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

domenica 4, 11, 18, 25 settembre 2022

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Ore 11.00 Costo: 5 €. Durata 45 minuti.

Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Giovedì 1° settembre2022

Arco d’Augusto (punto di ritrovo) – Rimini centro storico

InsoliTouRimini

Ultimo appuntamento estivo delle originali visite guidate originali alla scoperta di una Rimini ricca di storia attraversando percorsi insoliti, passando per i quartieri meno conosciuti, raccontando curiosità e aneddoti.

Durante la visita, condotta dalla guida turistica Barbara Zaghini, divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera felliniana a cura di Alexia Bianchi, Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani e Marco Sanchini, sorprendono i partecipanti coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e regalando loro una nuova visione di Rimini.

I tour partono dallʼArco dʼAugusto, simbolo di Rimini, e attraversano con percorsi inusuali tutto il centro storico, terminando nello splendido Borgo San Giuliano con un aperitivo al tramonto a cura del Ristorante Retroborgo, affacciati sul ponte di Tiberio.

Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa

Info e prenotazioni: 349 1074979 (WhatsApp) tourinsolitorimini@gmail.com

Ogni mercoledì sera fino a metà settembre 2022

Rimini, Punto di ritrovo Visitor Center, corso d’Augusto 235

Rimini City tour: Le meraviglie di Rimini

Alla scoperta de “I Tesori di Rimini”: la Rimini romana tra l’Arco di Augusto, l’Anfiteatro, la Domus del Chirurgo (in esterna) e il Ponte di Tiberio e quella rinascimentale con il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna), passando tra le vie del centro storico, in Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli fino a raggiungere il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini e Castel Sismondo con il Palazzo del Fulgor, sede del nuovo museo Fellini. E ancora il quartiere di San Giuliano ricco di rinnovati murales, maestosi edifici come il Grand Hotel. Ore 21. A pagamento. Le visite sono tenute in lingua italiana e inglese. Info: 0541.53399 www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

Ogni giovedì e venerdì sera fino al 15 settembre 2022

Arco d’Augusto (punto d’incontro e di partenza) – Rimini centro storico

Notturno d’Arte: visita guidata con Discover Rimini

Torna anche quest’anno la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata del giovedì consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l’importanza: l’Arco d’Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua. Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all’imperatore Augusto, da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.

Il venerdì sera appuntamento con Notturno d’arte Focus on, una visita guidata d’approfondimento dedicata a personaggi illustri, a luoghi e monumenti particolari o poco conosciuti, a periodi importanti della sua storia (fino al 9 settembre). Il 2 settembre, è prevista una passeggiata dedicata alle ‘Scritte sui muri’, che propone un viaggio nella storia di Rimini, dall’epoca romana ai nostri giorni, con un punto di vista insolito, le iscrizioni presenti su celebri monumenti e palazzi cittadini.

Visite a cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita. Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese. Ore 21.30 A pagamento (comprensivo di radioguide)

Info: 333.7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

lunedì, giovedì, venerdì e sabato dal 13 giugno a metà settembre 2022

Rimini

Percorsi settimanali alla scoperta della città con Cristian Savioli

Lunedì ore 21 dal Ponte – Rimini, la città di Federico: una passeggiata in centro storico, nei luoghi legati alla vita quotidiana del grande regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

Giovedì ore 21 piazza pascoli – Viserba, una sorpresa sul mare: una delle località balneari di Rimini più dense di storie da raccontare, tra mitici villini, il nuovo lungomare, il piccolo porticciolo, la fossa dei mulini, piazza Pascoli, gli alberghi storici, per arrivare ai racconti legati al grande tenore cesenate Alessandro Bonci ed al poeta viserbese Elio Pagliarani. Senza dimenticare la corderia e … le poesie dialettali.

Venerdì ore 21 dal Visitor Center – Rimini, una continua sorpresa: alla scoperta di due facce della stessa medaglia: la Rimini Romana e quella ‘rinnovata’ degli ultimi anni. Un cuore antico abbracciato dalla bellezza e dalle atmosfere dei nuovi interventi urbani.

Sabato ore 21 – Borgo San Giuliano: a spasso tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi e tradizioni marinare, partendo dal mitico Ponte di Tiberio.

Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

CENTO GIORNI IN FESTA

Ecco alcuni degli eventi che, da giugno a settembre, animano le piazze, le viuzze e soprattutto il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, organizzati dai Comitati turistici.

sabato 3 settembre 2022

piazza Sacchini – Rimini Torre Pedrera

Festa dell’uva a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata folkloristica dedicata alla vendemmia, con musica dal vivo.

Orario: 21 – 24 Ingresso gratuito

domenica 4 settembre 2022

Piazza Pascoli – Viserba di Rimini

Saraghina Tour – Cicloturistica di Viserba

Torna Saraghina Tour, la cicloturistica di Viserba proposta dal Comitato Turistico in collaborazione con Bike Team Viserba.

Partenza e arrivo nel cuore di piazza Pascoli, dove è possibile gustare piada, birra e pesce cotto al momento. Partenza ed iscrizioni dalle ore 7 alle ore 8.30; degustazione dalle ore 11.00

Costo di iscrizione 8 €. Info: 333 3887765 asdviserbabiketeam@gmail.com

Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche fino all’11 settembre 2022

Arena del mare, via Regina Margherita, 22 – Rimini Marebello

Serate di animazione all’Arena del mare di Marebello

Nelle serate d’estate, l’Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.

Orario: dalle 20.30 alle 23.30 ingresso libero

Tutti i martedì fino al 30 agosto 2022

Spiaggia via San Salvador (altezza bagno 65) – Rimini Torre Pedrera

Musica in spiaggia

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone musica con dj set in via San salvador, nell’area della spiaggia del bagno numero 65. Orario: 21 – 24 Ingresso libero

tutti i sabati fino al 3 settembre 2022

Piazza Pascoli – Rimini Viserba

Musica in piazza Pascoli a Viserba

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica con band locali diverse, che si esibiscono dal vivo.

Ore 21. 30. Ingresso gratuito

Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica fino al 9 settembre 2022

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Serate di animazione al Parco Laureti di Marebello

Nelle serate d’estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, serate a tema.

Orario: dalle 20.30 alle 23.30. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/comitato.marebello

tutti i mercoledì fino al 7 settembre 2022

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Spettacolo con artisti di strada a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con spettacoli di artisti di strada. Orario: dalle 20 alle 24. Ingresso libero

Tutti i mercoledì fino al 7 settembre 2022

piazza Sacchini – Rimini Torre Pedrera

Spettacolo di burattini in piazza Sacchini a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone spettacoli di burattini a cura di Mix Art Production di Medini Daniele.

Il 10 agosto, gli spettacoli per bambini sono a cura della Compagnia Jonathan Niemen.

Ore 21 partecipazione a offerta libera

Tutti i mercoledì fino al 31 agosto 2022

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Spettacolo e Animazione per bambini a Rivazzurra

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco Merlino Show. Dalle ore 21

Tutti i giovedì fino al 1° settembre 2022

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Spettacolo di teatro a Rivazzurra

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone serate di spettacolo e animazione teatrale con l’artista Francesco Checco Tonti.

Orario: dalle ore 21 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/comturivazzurra

tutti i sabati e le domeniche fino all’11 settembre 2022

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.

Orario: dalle 20 alle 24 Ingresso libero.

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica tel. +39 0541 53399

Scopri tutti gli eventi www.riminiturismo.it