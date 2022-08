Si apre un’altra settimana ricca di appuntamenti fra cultura, teatro, musica e visite guidate

L’estate riminese si prepara ad un’altra settimana ricca di appuntamenti fra cultura, teatro, musica e visite guidate. Prosegue fino al 25 agosto il Meeting per l’amicizia fra i popoli, crocevia di testimonianze ed esperienze di diversa provenienza culturale, con tanti appuntamenti fuori e dentro al quartiere fieristico tra incontri, mostre, musica e spettacoli.

Dopo l’anteprima di domenica 21 agosto nel segno di Tondelli, dal 25 agosto all’11 settembre torna la rassegna teatrale e musicale estiva Le città visibili, a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, che festeggia quest’anno la sua decima edizione, alla scoperta della bellezza delle arti e di una città che diventa palco itinerante.

Da non perdere le due mostre legate al mondo felliniano: la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo “Federico Fellini dietro le quinte”, che il Fellini Museum ospita nella sede del Palazzo del Fulgor fino al 4 settembre con immagini, scattate fuori dalla scena, che colgono i momenti di rara spontaneità mostrando un Fellini vero e genuino e la mostra dal titolo ‘Fellini forbidden’, che resterà aperta fino al 6 novembre sempre al Palazzo del Fulgor, dedicata al lavoro grafico che il Maestro Fellini ha realizzato in preparazione del film ‘Il Casanova’ e che espone 42 disegni, autentiche caricature dell’organo genitale maschile,



Per scoprire le bellezze del centro storico è possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta di Rimini, da quelle insolite, come le visite teatralizzare di Insolito Tour, alle passeggiate all’alba, come il percorso al sorgere del sole di martedì 23 agosto alla scoperta della Rimini balneare, dal porto al Grand Hotel. Ogni mercoledì sera è possibile partecipare ad ai City tour di VisitRimini, mentre tutti i giovedì sera c’è Notturno d’Arte, la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro storico. Ma tante sono le opportunità di visite guidate per trascorrere serate all’insegna dell’arte della cultura.

Musica e divertimento per tutta la settimana anche al Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini, a partire dal Cabaret di Max Angioni, giovane, ma già affermato, nuovo volto della comicità italiana (25 agosto).

Il weekend del 27 agosto torna in Emilia Romagna e in particolare al centro termale di Rimini Terme, La Notte Celeste per una serata fra benessere, musica e pesce azzurro (sabato 27 agosto). Sempre a Rimini Terme mercoledì 24 agosto si tiene la sesta tappa de Il Giro del Mondo in 80 corti, il Festival itinerante di cortometraggi giunto all’ottava edizione.

Proseguono infine i mercoledì della Rimini Shopping Night, che vedono i negozi aperti fino a tardi, il tradizionale mercatino dei bambini in piazza Cavour, la Mostra mercato dell’artigianato handmade, Artigiani al Centro, e l’apertura delle sedi museali fino alle ore 23.

Continuano, come da tradizione, gli eventi a cura dei Comitati Turistici di Miramare, Rivazzurra, Marebello, Rivabella, Viserba, Viserbella, Torre Pedrera che propongono serate di musica, ballo e intrattenimento per tutte le età per trascorrere l’estate in allegria

Ecco tutti gli appuntamenti, giorno per giorno:

IN EVIDENZA

-fino a giovedì 25 agosto 2022

Fiera di Rimini, via Emilia, 155 – Rimini

Meeting per l’amicizia fra i popoli

Una passione per l’uomo

Festival estivo di incontri, mostre, musica e spettacoli, il Meeting di Rimini è una manifestazione dal carattere marcatamente internazionale, un crocevia di testimonianze ed esperienze di diversa provenienza culturale, avvenimento unico nel panorama mondiale, che affronta temi cruciali, nel libero e aperto dialogo con le personalità più interessanti della cultura, della politica e della fede.

La 43a edizione, dal titolo “Una passione per l’uomo”, propone un manifesto che mette al centro l’uomo in una realtà difficile da decifrare, perché la sfida di come si fa a vivere tocca tutti e il coraggio di mettersi in gioco, la necessità di costruire relazioni autentiche, sono gli elementi decisivi per non soccombere.

Ricco il programma di spettacoli che si svolgeranno tra la Fiera e il centro storico, al Teatro Galli e alla Corte degli Agostiniani, dove, in collaborazione con la rassegna cinematografica ‘Cinema sotto le stelle’ a cura della Cineteca, propone una serie di film per tre serate.

Torna anche quest’anno il Meeting Music Contest, l’evento che nasce dalla sinergia tra Meeting Rimini e il Mei-Meeting delle Etichette indipendenti di Faenza, un concorso musicale dedicato alla Canzone d’Autore rivolto a giovani artisti e band, che si conclude il 24 agosto in Fiera, con una serata condotta da Lorenzo Baglioni.

Orario: 10.30 – 24.00 Ingresso: gratuito eccetto alcuni spettacoli

Info: [email protected] – www.meetingrimini.org

Tra gli spettacoli:

lunedì 22 agosto 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Meeting Rimini: Leonardo e Michelangelo, due passioni per l’uomo

Lezione/spettacolo di Roberto Mercadini alla scoperta di due uomini straordinari ma, soprattutto, di due straordinari modi di amare gli esseri umani: Leonardo e Michelangelo, i due geni più carismatici del Rinascimento. Diversissimi e opposti in tutto. Eppure entrambi hanno amato l’essere umano, ciascuno dalla sua personale prospettiva.

Ore 21.30 Ingresso a pagamento. Sold out

Info: www.meetingrimini.org/edizioni/edizione-2022/programma-2022/

martedì 23 agosto 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Anche i santi hanno i brufoli

Spettacolo teatrale nell’ambito del Meeting di e con Giovanni Scifoni

Un racconto giullaresco dove l’attore e scrittore Giovanni Scifoni, accompagnato dai musicisti Davide Vaccari e Maurizio Picchiò, con il linguaggio divertente che lo contraddistingue, riporta ai giorni nostri le vicende dei santi del passato: San Giovanni Bosco, Sant’Agostino, San Giovanni di Dio, Santa Francesca Romana.

Ore 21.30 Ingresso a pagamento. Sold out

Info: www.meetingrimini.org/edizioni/edizione-2022/programma-2022/

giovedì 25 agosto 2022

Fiera di Rimini (Auditorium Intesa San paolo D3), via Emilia 155 – Rimini

Claudio Chieffo Charity Tribute

Concerto dedicato a Claudio Chieffo

Concerto finale dedicato al cantautore Claudio Chieffo, in occasione dei 15 anni dalla morte.

Sul palco ad interpretare i suoi brani e ad esibirsi accompagnati da una band residente, noti artisti del panorama musicale: Omar Pedrini, Mirna Kassis e Marketa Irglova, premio Oscar per la canzone “Falling Slowly” da poco reduce da una tournée di successo con il cantautore Glen Hansard. Ore 21.30 Ingresso a pagamento

-Dal 25 agosto all’11 settembre 2022

Sedi varie – Rimini centro storico

Le città visibili – X edizione 2022

Torna anche quest’anno la rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei. In decima edizione, le mante, custodi della saggezza dell’universo, guidano lo sguardo verso la bellezza delle arti, alla scoperta di una città che diventa palco itinerante di straordinari atti di esistenza. A pagamento Info: www.lecittavisibili.com



Dopo ‘1985 Apocalisse Tondelli’, tutti gli spettacoli fino al 31 agosto:

giovedì 25 agosto 2022

Teatro degli Atti

Buy Blas – Quattro quadri sull’identità e sul coraggio

Spettacolo teatrale dei Mulino di Amleto Teatro

La rilettura del Ruy Blas di Victor Hugo.

Una ricerca di senso.

Ruy Blas è la storia di un uomo che si ritrova a rivestire un ruolo e un nome non suoi riuscendo, grazie a questo inganno, a utilizzare al meglio le sue qualità, i suoi valori e ad avvicinarsi a un amore altrimenti impossibile.

Gli attori entrano nel cuore del melodramma ottocentesco e rispolverano per il pubblico tutta la contemporaneità di un testo che si rivela una viva e raffinata riflessione sul senso dell’identità.

È un dialogo tra Victor Hugo e gli uomini di oggi.

ore 21.30 A pagamento Biglietteria on line al link bit.ly/3oSDECy (5 € e 4 € under 30). Cassa in loco attiva da un’ora prima dell’inizio: 8 €

venerdì 26 agosto 2022

Teatro degli Atti

Casadilego – Folcast in concerto

Due giovani talenti che hanno calcato le scene di palcoscenici di fama nazionale, arrivano da X FACTOR e SANREMO Casadilego e Folcast, a Rimini per un doppio concerto dal sound contemporaneo.

Le vendite on-line a prezzi scontati terminano alle ore 20.00 del giorno dell’evento. Per i posti rimanenti la biglietteria in loco apre il giorno di spettacolo alle ore 20.00. È consigliato l’arrivo allo spazio entro le ore 21.00.

ore 21.30 A pagamento. Biglietteria on line 8€ al link bit.ly/3zDigG6 Cassa in loco attiva da un’ora prima dell’inizio:11€

sabato 27 agosto 2022

Teatro degli Atti

Songs in a conversation Live – Sulle orme di Nick Drake

Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo in concerto. Lo spettacolo nasce dal desiderio di testimoniare la grande passione per l’intramontabile Nick Drake, per tramandare e far conoscere ai giovani musicisti la sua eredità artistica e poetica, ricca di fragilità, lirismo e sensibilità, dando un tocco contemporaneo e moderno per restituire la magia e il carattere onirico delle versioni originali.

ore 21.30 A pagamento Biglietteria on line 8 € al link bit.ly/3P0mvS6 Cassa in loco attiva da un’ora prima dell’inizio: 11€

domenica 28 agosto 2022

Teatro degli Atti

Rimini

Spettacolo finalista del Bando RADAR promosso da ERT Emilia-Romagna Teatro Fondazione Spettacolo vincitore della VIII edizione di Director Under 30 del Teatro Sociale di Gualtieri (Premio delle Giurie congiunte).

Un filosofo del divertimento che cavalca il giorno e la notte vendendo sogni, un’operatrice balneare alle prese con i problemi del suo stabilimento, una cameriera che fa la stagione a Rimini nello stesso albergo da cinque anni e un’influencer a caccia dell’ultima tendenza.

Questi i personaggi con cui si trova a dialogare un giornalista arrivato in Riviera spinto dalla domanda: Che cos’ha Rimini? Perché questo luogo e non un altro è diventato nell’immaginario nazionalpopolare italiano – ma anche all’estero – il simbolo della vacanza e del divertimento che va bene per tutti?

ore 21.30 Biglietteria on line 5€ | 4€ under 30 al link bit.ly/3oUdrn1 Cassa in loco attiva da un’ora prima dell’inizio: 8€

lunedì 29 agosto e venerdì 2 settembre 2022

Lapidario Romano, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Lei conosce Arpad Weisz?

Reading tratto dal libro di Matteo Marani dal titolo ‘Dallo scudetto ad Auschwitz’.

Lo spettacolo Lei conosce Arpad Weisz?, è con Consuelo Battiston e Leonardo Bianconi. Riduzione del testo e regia di Gianni Farina.

Nela storia di Arpad Weisz convivono l’entusiasmo per un allenatore che ha rivoluzionato “Il giuoco del calcio” e il fastidio destato dal contegno degli italiani e degli europei di fronte allo strisciante antisemitismo che stava ammorbando il continente.

L’inesorabile palleggio tra il campo da calcio e il campo di sterminio riverbera nel progetto sonoro del reading che, congiuntamente al testo, reinventa ambienti e vibrazioni per restituire una storia che un silenzio di settant’anni non è riuscito a cancellare.

Ore 21.30. Ingresso a pagamento: 5€ | 4€ under 30 on line; Alla cassa in loco 8 €

venerdì 30 e sabato 31 agosto 2022

Lapidario Romano

Sergio

Sergio è un frammento minuscolo di una vita qualsiasi, un monologo moderatamente brillante con qualche piccola impurità tendente all’opaco. E’ una voce sola in una scena vuota, un dialogo intimo e affettivo tra un colloquio interiore e… “Scusami tanto Sergio, ma il sagittario non è mai contento. Se hai sposato un sagittario non è certo colpa tua”. Spettacolo di e con Francesca Sarteanesi. Collaborazione drammaturgia Tommaso Cheli. Costumi Rebecca Ihle. Produzione Kronoteatro e Gli Scarti. Con il sostegno di Armunia residenze artistiche – Festival Inequilibrio

ore 21.30​A pagamento. Cassa in loco attiva da un’ora prima dell’inizio: 8 €

Biglietteria on line 5€ | 4€ under 30 al link bit.ly/3daqlLc per lo spettacolo di venerdì 30 agosto. Al link bit.ly/3zFDt2x per lo spettacolo di sabato 31 agosto.

-sabato 27 agosto 2022

Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 – Rimini Miramare

La Notte Celeste a Rimini Terme

Terme aperte in Emilia Romagna: spettacoli, eventi, natura e benessere

Torna la Notte Celeste, la festa italiana dedicata alle Terme, al benessere naturale, alle acque curative, evento unico in Italia. In Emilia-Romagna si fa festa con diversi appuntamenti fra spettacoli, musica, eventi natura, momenti benessere, piscine termali aperte la sera.

A Rimini la festa coinvolge Riminiterme ed offre ai turisti l’opportunità di vivere un giorno speciale, colorato di celeste come i colori dell’acqua e di essere accolti dalle atmosfere uniche dell’ambiente termale. Programma:

– dalle ore 19.30 alle ore 21.00 Rustida di pesce “azzurro” in collaborazione con Compagnia dei Pescatori (a pagamento)

– ore 21.00 Evento musicale: Cristina Di Pietro & PoP Deluxe. Una finestra sulla lunga strada della musica italiana ed internazionale a partire dagli anni ’80 fino ad oggi, sapientemente dipinta da una band che nel suo nucleo condivide un lunghissimo viaggio di vita. Una tela di note che attraverso i grandi successi della musica pop si ramifica in tutte le sue influenze possibili. Un’ esperienza impreziosita dal cuore, l’energia e il grande carisma della cantautrice e pianista Cristina Di Pietro (Ingresso libero senza prenotazione).

– dalle 20.30 alle 23.00, SPA aperta al pubblico: Centro benessere: sauna – stanza del sale – area relax e piscine con acqua di mare. (A pagamento). Mascherina obbligatoria. Per prenotazioni: Tel 0541 424011 – [email protected]

Ingresso gratuito

Info: 0541 424011 (RiminiTerme) [email protected]

-Dal 27 agosto al 4 settembre 2022

Rimini, Castel Simondo- Ala di Isotta e Cinema Fulgor

The Riders’ land experience: gli eventi collaterali della Moto GP

Inizia il conto alla rovescia verso il MotoGP 2022 al Misano World Circuit e il territorio della Riviera di Rimini si prepara ad accogliere tifosi, appassionati, curiosi e amici con eventi collaterali alla tappa del Gran Premio della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini (2 – 4 settembre). Il 27 agosto inaugura la mostra dal titolo “Le radici della Riders’ Land” che racconta la storia delle minimoto nella scenografica Rocca Malatestiana di Rimini, Ala di Isotta.

(Info: [email protected]), mentre il 31 agosto al Cinema Fulgor appuntamento con l’anteprima del documentario Minimoto Revolution, la storia di Vittoriano Orazi, l’uomo che inventò la minimoto e che mise in sella alcuni di quelli che oggi conosciamo come i più grandi piloti Italiani di fama mondiale.

Tutti gli appuntamenti

fino al 30 agosto 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum:

23 agosto: Ginger e Fred di Federico Fellini (Italia 1985)

30 agosto: Giulietta degli spiriti di Federico Fellini (Italia 1965)

Ore 16.00. L’ingresso incluso nel biglietto di visita al Fellini Museum o, per il solo Palazzo del Fulgor, ingresso al costo di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

Fino a fine agosto 2022

Rimini, Corte Agostiniani, via Cairoli 40

Agostiniani Estate: cinema sotto le stelle

Rassegna cinematografica all’aperto nel cuore del centro storico con i migliori film della stagione invernale da vedere ‘sotto le stelle’. Una selezione che cerca di miscelare qualità e intrattenimento, riflessione e leggerezza, con anche qualche anteprima.

lunedì 22 agosto: La sorpresa – L’eccezionale storia di Padre Marella, di Otello Cenci

Con Stefano Abbati, Carlotta Miti, Marco Francisconi e la partecipazione del Cardinale Matteo Maria Zuppi.

martedì 23 agosto: Ariaferma, di Leonardo Di Costanzo, con Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane.

Ore 21.30 Ingresso: 6 € (intero) – 5 € (ridotto)

mercoledì 24 agosto 2022

Spiaggia di Riminiterme, via Principe di Piemonte, 56 – Rimini Miramare

Amarcort Festival: Il Giro del Mondo in 80 corti

Tour cinematografico in otto tappe, a cadenza mensile, al termine delle quali si svolge la finalissima con una selezione di 80 cortometraggi, piccoli capolavori provenienti da tutto il mondo, tutti sottotitolati in italiano.

Ogni tappa vede la partecipazione del pubblico come giuria che potrà votare i corti migliori che si sfideranno nella finalissima che si terrà a dicembre.

La sesta tappa dell’evento itinerante, giunto all’ottava edizione, si svolge sulla spiaggia di Riminiterme.

Ore 21.00. Ingresso libero Info: [email protected]

tutti i mercoledì d’estate 2022

Rimini centro storico

Rimini Shopping Night

Tutti i mercoledì d’estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi, per una serata di shopping, food, musica e cultura.

In estate, il mercoledì sera, il centro storico si anima con varie iniziative e le boutique aprono le porte in orari extra con prezzi speciali, tra aperitivi, intrattenimento, musica e cultura.

Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali.

Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.

Orario: fino alle 23.30 Info: www.facebook.com/riminishoppingnight/

mercoledì 24 agosto 2022

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 – Rimini centro storico

La Magnèda

Cena al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d’estate, un’iniziativa, giunta alla quinta edizione, e organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città. Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale, che varierà a seconda delle serate: dj set, gruppi live…per un momento di svago e divertimento per tutte le età.

Orario: 18.00 – 23.00

Giovedì 25 agosto 2022

Parco degli Artisti, Spazio Spettacoli SGR – Via Marecchiese 387 – Vergiano di Rimini

Comedy Park con Max Angioni

Nell’ambito della rassegna di teatro e cabaret dal titolo ‘Comedy Park’, sul palco del Parco degli Artisti si esibisce Max Angioni, giovane, ma già affermato, nuovo volto della comicità italiana.

Classe 1990, Max nasce come attore teatrale studiando presso la scuola di teatro di Como e l’Accademia del Comico di Milano. Nel 2019 entra nel cast di Zelig Time, dove porta in scena i personaggi di Acquaman, John Snow e l’Ultimo Jedi – Skybrendnerz. Nel 2021 partecipa alle prime tre serate di Zelig su Canale 5 insieme a Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, con il personaggio di Kevin Scannamanna. Nel 2022 entra come protagonista nella casa di LOL – Chi ride è fuori (stagione 2), affianca Teo Mammuccari e Belen a Le Iene e ad aprile parte il suo primo tour nazionale con lo spettacolo Miracolato, scritto insieme ad Alessio Tagliento.

Biglietti su liveticket da 18 € e € 15 € + diritti prevendita, per informazioni sull’acquisto: tel. 3351207464. Ore 21.00 Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini

da venerdì 25 a domenica 28 agosto 2022

Parco Federico Fellini, Marina Centro di Rimini

Birrimini

Manifestazione dedicata al frutto del luppolo e alla sua lavorazione artigianale.

La quattro giorni, nel cuore di Marina Centro, ospita gli stand dei birrifici artigianali italiani e con questi anche gli stand del cibo di strada, immancabile abbinamento alla birra.

Ad accompagnare i visitatori, nel viaggio fra le realtà artigianali della produzione birraria, la musica fra dj set e i concerti live dei gruppi che si alterneranno sul palco il venerdì e il sabato sera. Non mancherà il mercatino handmade e vintage.

Orario: giovedì 25 e venerdì 26 dalle ore 19.00; sabato 27 e domenica 28 dalle ore 11.00

Ingresso libero

Venerdì 26 agosto 2022

Parco degli Artisti, Casotto Live, Via Marecchiese 387 Vergiano di Rimini

Silvia Cecchini in concerto

Una giovane artista che divide la sua vita tra l’amore per il canto e la passione per la matematica. Dopo un’esperienza con una compagnia di musical, Silvia ha iniziato ad esibirsi in serate, eventi e concerti. Ha avuto l’opportunità di esibirsi in location importanti, come l’Auditorium Massimo di Roma, è stata finalista ad Area Sanremo 2017 e ha partecipato alla Milano Music Week 2019. Ha preso parte a molti stage con importanti artisti del panorama italiana, tra cui Bungaro e Beppe Vessicchio. Negli ultimi due anni ha pubblicato 3 singoli e ha fatto parte per la stagione 2022 del cast di Deejay On Stage come cantante, ballerina e presentatrice.

Ore 20.30. Prenotazione tavolo al numero 3274115353 (preferibilmente Whatsapp) consumazione obbligatoria, apertura 19.30. Supplemento spettacolo 4 €.

Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini

Sabato 27 agosto 2022

Parco degli Artisti, Casotto Live, Via Marecchiese 387 Vergiano di Rimini

Piccola Orchestra Orientabile in concerto

Un concerto originale di una formazione variabile guidata da Erendira Diaz, cantante messicana originaria della regione di Sinaloa, specializzata in un repertorio di musica latino-caraibica che spazia dalla tradizione cubana, a quella colombiana, brasiliana e jamaicana.

Ore 21.00. Prenotazione tavolo al numero 3274115353 (preferibilmente Whatsapp) consumazione obbligatoria, apertura 19.30. Supplemento spettacolo 4 €.

Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini

Domenica 28 agosto 2022

Parco degli Artisti, Casotto Live, Via Marecchiese 387 Vergiano di Rimini

Nashville & Backbones

Le origini del sound dei Nashville & Backbones sono nella west coast americana, quella di artisti come Eagles, Creedence Clearwater Revival, America, CSN&Y. Ma non si fermano lì. Radici nel passato e sguardo al futuro, per un folk/country dalle forti tinte pop e rock, senza mai rinunciare alla sperimentazione e alla contaminazione.

Con: Marcello Dolci (Voce / Chitarra / Armonica), Michele Tani (Voce / Tastiere / Percussioni), Stefania Pozzi (Voce / Violino), Marco Maccari (Voce / Banjo / Chitarra)

Prenotazione tavolo al numero 3274115353 (preferibilmente Whatsapp), apertura 19.30.

Inizio spettacolo ore 20.30. Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini

fino a domenica 28 agosto 2022

Rimini, Parco della Serra Cento Fiori, ingressi da via Galliano, 19 e via Padre Tosi

Marecchia Social Fest

Musica e intrattenimento a cura della Cooperativa Cento Fiori che propone un’estate all’insegna della musica e dell’intrattenimento, con un ricco calendario di eventi tra concerti, presentazioni di libri, film, cartoni animati e persino un rock contest per bande giovanili.

Ultimo appuntamento: Domenica 28 agosto ore 21, festa di chiusura con la cantante Ellen River e la rock band The Oaks.

Info: www.facebook.com/CooperativaSocialeCentoFiori

Fino al 28 agosto 2022

Rimini Marebello – Bagno 99, Lungomare Giuseppe di Vittorio 54

Radio LatteMiele in spiaggia

Per l’estate 2022 Radio LatteMiele trasmette da Rimini, trasformandosi in megafono della città e delle sue spiagge, con due programmi al giorno dal lunedì al venerdì e un contenitore la domenica mattina.

Il primo programma va in onda dalle 11.30 alle 14.00. Un radio show dal titolo ‘Gli Spiaggiati’, incentrato proprio sui bagnanti che si trovano sulla spiaggia di Rimini. Giochi, canzoni, momenti di intrattenimento e interviste sempre con un occhio attento a quello che succede lungo il litorale della città.

Il secondo programma dal titolo ‘ApeRiminiamo’ va in onda dalle 17.30 alle 20.00 all’ora dell’aperitivo, il momento per raccontare cosa succede in città, con spazio alle iniziative turistiche e culturali dell’estate riminese. Interviste a cantanti italiani e a personaggi e personalità riminesi.

Il contenitore della domenica va in onda dalle 10.00 alle 13.00. Notizie, interviste con focus sulle attività del giorno festivo per eccellenza a Rimini.

Lo studio radiofonico dal quale prendono il via programmi, giochi, animazione è allestito al “Bagno 99” di Marebello, con il supporto di PiacereSpiaggiaRimini.

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 14.00 – dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 20.00

tutte le domeniche dalle 10.00 alle 13.00

Info: www.lattemiele.com/rimini-2022/

martedì 30 agosto 2022

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live: Daniele Maggioli feat Marco Mantovani: Trattato di astronomia live

Dopo tre anni e alcune pubblicazioni informali in rete, Daniele Maggioli torna con Trattato di Astronomia, un nuovo ep di brani inediti, uscito nella primavera del 2021.

Ancora una volta è accompagnato dal compositore Marco Mantovani, che ha curato il missaggio e la co-produzione dell’album.

I brani di questo nuovo progetto sono sempre alla ricerca di un sospirato equilibrio tra elettronica e forma canzone, tra sogno e realtà.

Quelle di Trattato di Astronomia sono storie concrete che tendono a sfuggire dal mondo per esplorare spericolatamente nuove frontiere: storie che partono da una visione sociale e collettiva, ma si frammentano nell’immaginazione e nel linguaggio.

Ore 21.30 Ingresso libero

mercoledì 31 agosto 2022

Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli 40

Poetry sotto le stelle

Una serata interamente dedicata alla nobile arte della poesia

Sbarca a Rimini il Poetry Slam, il format Americano che arriva in Italia nei primi anni 2000. Un’occasione di assistere a una performance poetica contemporanea, una vera gara di poesie, in cui i poeti in gara interpretano le loro poesie, coinvolgendo il pubblico e trasmettendo le proprie emozioni. I poeti leggendo o recitando in pubblico i propri versi in un tempo prestabilito, saranno votati dalle persone scelte tra il pubblico e la somma dei voti ricevuti nelle due manche previste decreterà i due poeti migliori. I finalisti si sfideranno poi in una manche secca per decretare il vincitore.

Tra gli artisti in gara ci sarà anche Giuliano Logos, l’italiano Campione del Mondo 2021 di Poetry Slam. Ingresso: 6 € [email protected]

tutti i giorni da giugno a settembre 2022

piazza sull’acqua, ponte di Tiberio – Rimini Borgo San Giuliano

Tiberio PicNic

Nella splendida cornice della piazza sull’Acqua, con vista sul Ponte di Tiberio, Visit Rimini propone un pi-nic in un ampio spazio verde, dove potersi rilassare e gustare del buon cibo preparato da alcuni ristoranti del Borgo San Giuliano. Per partecipare è necessario solo scegliere fra i menù proposti e l’orario, tovaglietta e posate sono compresi nel prezzo. Per info e prenotazioni www.visitrimini.com/esperienze/299412-tiberio-picnic

Orario: dalle 18.00 A pagamento. Info: 0541 53399 [email protected]

MUSEI & MOSTRE

Tutto l’anno

Rimini, Piazza Malatesta, Castel Sismondo

Fellini Museum

Un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove poter incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. FM – Fellini Museum è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e le scelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: Castel Sismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Orario apertura sale del castello dal 1° giugno al 31 agosto: da martedì a domenica e festivi 10.00–19.00; chiuso lunedì non festivi. In estate il Fellini Museum apre anche di sera il mercoledì e il venerdì dalle 21 alle 23.

Biglietti: intero 12 € – ridotto 8 € Info: 0541.704494 www.fellinimuseum.it

tutto l’anno

Rimini, via L. Tonini 1 e piazza Ferrari

Musei comunali e Domus del chirurgo

La Domus del chirurgo e il Museo della Città invitano a visitare l’area di scavo in piazza Ferrari che ha restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e conservato negli spazi del vicino Museo della Città. Qui, attraverso la sezione archeologica e quella medievale e moderna si racconta la storia di Rimini. Il Museo regala l’emozione di scoprire la Rimini malatestiana attraverso i dipinti della scuola riminese del Trecento, la celebre Pietà del Bellini, le opere di Agostino di Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del Seicento romagnolo nelle tele di Cagnacci, del Centino e del Guercino.

Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto. Orario:da martedì a domenica e festivi 10.00–19.00. Chiuso i lunedì non festivi. Mercoledì e venerdì anche 21.00-23.00

Anche il Museo degli Sguardi, uno dei principali musei italiani dedicati alle culture extraeuropee, ospitato a Villa Alvarado, sul colle di Covignano, è visitabile a richiesta. Info: 0541.793851 www.museicomunalirimini.it

tutto l’anno

Rimini, piazza Cavour

Part, Palazzi dell’Arte Rimini

Uno spazio museale dove l’antico avvolge il contemporaneo in un abbraccio di reciproco arricchimento. Dove l’antico è lo spazio espositivo dei medievali palazzi dell’Arengo e del Podestà, restituiti all’originale splendore da un progetto di restauro e valorizzazione architettonica. E il contemporaneo è la raccolta eclettica e variegata di importanti opere del Novecento e del nuovo millennio, della Fondazione San Patrignano. Tra gli artisti della collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni, Domenico Bianchi, William Kentridge, Ibrahim Mahama, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean Paul Riopelle, Pietro Ruffo, Mario Schifano, Pier Paolo Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang Zhang e tanti altri nomi di lustro del panorama artistico internazionale.

In questi spazi trova collocazione permanente anche un affresco, capolavoro dell’arte italiana del Medioevo.

Il percorso espositivo si estende anche su uno spazio pubblico en plein air, accessibile gratuitamente negli orari del museo e dedicato all’arte del nostro tempo: il Giardino delle Sculture.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10.00–19.00.; chiuso lunedì non festivi. Mercoledì e venerdì anche 21.00-23.00 Ingresso a pagamento. Info: www.palazziarterimini.it

Fino al 2 ottobre 2022

Rimini, PART Palazzi dell’Arte, Piazza Cavour 26

Premio Artisti Italiani PART

Mostra dedicata ai 12 artisti finalisti della prima edizione del Premio Artisti Italiani PART, nuovo riconoscimento biennale per talenti dell’arte contemporanea di età inferiore ai quarant’anni, italiani o residenti in Italia, realizzato in collaborazione con Comune di Rimini e Fondazione San Patrignano. I protagonisti della prima edizione, scelti dal comitato selezionatore sono: Benni Bosetto, Costanza Candeloro, Caterina De Nicola, Binta Diaw, Lorenza Longhi, Beatrice Marchi, Diego Marcon, Daniele Milvio, Margherita Raso, Andrea Romano, Giangiacomo Rossetti, Davide Stucchi. Il progetto di allestimento del percorso espositivo, come per tutto il museo, è di Luca Cipelletti.

I visitatori del PART possono esprimere le proprie preferenze sulle opere in mostra, che andranno ad aggiungersi a quelle del comitato di selezione, per scegliere le prime tre opere che entreranno a far parte della Collezione San Patrignano e che saranno esposte al PART. Info: 0541.793879 [email protected]

Fino al 4 settembre 2022

Rimini, Fellini Museum, Palazzo del Fulgor

Federico Fellini dietro le quinte negli scatti di Patrizia Mannajuolo

Proseguono gli appuntamenti con le mostre fotografiche al Fellini Museum. Un percorso espositivo che si sviluppa lungo le pareti della sede del Palazzo del Fulgor, proponendo approfondimenti, approcci e riflessioni legati alla figura e al cinema del Maestro riminese.

A 102 anni dalla nascita, il grande regista rivive negli scatti di Patrizia Mannajuolo, dal set de ‘La città delle donne’. Le fotografie, scattate fuori dalla scena, colgono i momenti di rara spontaneità mostrando un Fellini vero e genuino, lontano dall’ufficialità delle apparizioni pubbliche o dei backstage autorizzati. Nel teatro 5 di cinecittà che fu la “casa” del maestro, Patrizia esplora scenografia e set, in una sequenza memorabile di istantanee.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10 – 19, mercoledì e venerdì anche dalle 21 alle 23. Info: www.fellinimuseum.it

fino a domenica 6 novembre 2022

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino – Rimini centro storico

Fellini Forbidden

Con Fellini Forbidden prosegue l’attività espositiva temporanea del Fellini Museum, che integra di sempre nuovi contenuti la collezione permanente. La mostra è dedicata al lavoro grafico che il Federico Fellini ha realizzato in preparazione del film ‘Il Casanova (1976)’.

Ad essere esposte per la prima volta, in un allestimento che richiama le atmosfere oniriche e voyeuristiche del film, sospese lungo un percorso labirintico e quasi completamente immerso nell’oscurità, tra tendaggi, voci di sottofondo e nicchie luminose, sono le 42 tavole dedicate da Fellini a ‘Prick’ (nomignolo anglosassone con cui identifica il proprio alterego sessuale).

Una serie di autentiche caricature dell’organo genitale maschile che compongono, con ‘Il libro dei sogni’, l’unica altra raccolta tematica nella vasta produzione grafica del regista riminese.

Quasi ogni foglio reca un titolo lapidario, scritto dallo stesso Fellini in lingua inglese, forse in previsione di una pubblicazione di ambito internazionale, della quale tuttavia non si ha altra notizia. Donata da Fellini all’amico Tonino Guerra, la serie è ora posseduta dall’imprenditore del web e collezionista d’arte Massimiliano Benedetti, riminese DOC.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10.00-19.00; mercoledì e venerdì anche dalle 21 alle 23. Ingresso: 3 € solo per il Palazzo del Fulgor Info: www.fellinimuseum.it

Fino a fine agosto 2022

Spiaggia di Rimini, Bagni 40 – 80 di Rimini sud

La Vita Dolce

2 km di fotografie sulla spiaggia unite da emozioni, nostalgia e ironia

La Vita Dolce è un’esposizione di 100 scatti in bianco e nero che ritraggono personaggi e luoghi iconici di Rimini, inizialmente raccolti nel volume “Rimini di pietra, nuvole e sale”, di Gianni Donati e Pio Sbrighi. Trasformati in un racconto esposto dalle pagine di un libro alla battigia della spiaggia, gli scatti, raccolti nella mostra, sono narrati dal curatore del progetto e autore di alcune delle foto, Gianni Donati. Al libro, che racconta un’altra Rimini in 200 scatti in bianco e nero, ha dato il contributo anche il celebre autore riminese Marco Missiroli. A cura di Romagna Spiagge. Info: www.blog.spiaggiarimini.net/eventi/

Fino al 31 agosto 2022

Rimini, Museo della Città (Corridoio piano terra), via Tonini, 1

Nagasaki Beyond – Mostra fotografica del fotografo di guerra Joe O’Donnell

La guerra, la pace e il buddismo. La distruzione dopo l’atomica: scatti del Fotografo di guerra americano Joe O’Donnell.

Orario: da martedì a domenica e festivi dalle 10 alle 19;mercoledì e venerdì anche 21-23

Ingresso gratuito Info: 0541 784193 [email protected]



Fino al 27 agosto 2022

Rimini, Galleria dell’Immagine, via Gambalunga 27

Omaggio a Italo Di Fabio

Con la donazione dell’archivio di Italo Di Fabio, fortemente voluta dall’autore, il cospicuo patrimonio fotografico della Gambalunga si arricchisce di una nuova raccolta, che integra le numerose collezioni di fotografia storica locale e le arricchisce di una nuova coloritura artistica. Il materiale acquisito comprende 9.738 stampe fotografiche, 71.864 diapositive, 37.637 negativi e oltre 150.000 file digitali, ma anche l’archivio personale, tra cui attrezzatura fotografica e lettere, opuscoli, ritagli di stampa, medaglie, diplomi e onorificenze, che testimoniano i suoi successi in ambito nazionale ed internazionale, dagli anni Sessanta ad oggi. Cofondatore insieme a Luciano Liuzzi del “Photo Cine Club” di Rimini, Di Fabio ha dato un importante contributo alla storia della fotografia amatoriale e professionale a Rimini.

Di Fabio è stato indicato come “uno dei più conosciuti, discussi, invidiati fotoamatori italiani”.

La mostra, prolungata fino al 27 agosto, presenta una selezione di 60 opere fotografiche che ne ripercorrono il lavoro e danno conto della sua continua e divertita ricerca e sperimentazione di luce, colore, geometrie. Orario fino al 20 agosto: lunedì-sabato ore 9-13.

Dal 22 al 26 agosto: ore 9-19; sabato 27 agosto: ore 9-13; chiuso domenica e festivi.

Ingresso libero. Info: 0541.704488 / 77

www.bibliotecagambalunga.it/archivio-fotografico-italo-fabio

Fino al 26 agosto 2022

Rimini, Museo della Città /Ala Nuova Secondo Piano

Sui monti la via più breve è da vetta a vetta

Mostra a cura di Linda Spagnolo Corso con Opere di Chiara Maria Suraci e Santiago Sambuci, giovani artisti, studenti del Naba, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano (Dipartimento Pittura e Arti visive). Esposte in dialogo pitture su tela di grande formato dalla forte gestualità pittorica (Santiago Sambuci) e oggetti tridimensionali in terracotta riferiti a rituali di antica sacralità e a parti simboliche del corpo (Chiara Maria Suraci).

Orario: tutti i giorni 10-12,30 e 16 -19, mercoledì e venerdì anche dalle 21 alle 23. Chiuso i lunedì non festivi. Ingresso libero. Info: www.museicomunalirimini.it

fino alla fine di agosto 2022

Museo della Città (Sala pesci), via Tonini, 1 – Rimini centro storico

L’incanto delle donne del Mare

Nell’ambito degli eventi La Natura del Mare 2022, il Museo della Città propone una mostra fotografica di Fosco Maraini e Nina Poppe.

La mostra è curata da Nour Melehi Maraini, etnoantropologa e nipote di Fosco Maraini: un dialogo tra le foto del grande esploratore scattate in Giappone negli anni ‘50 alle donne Ama, le pescatrici in apnea di molluschi vestite con perizoma e una lama, e le stesse riprese oggi, dalla giovane fotografa tedesca Nina Poppe, che per raccontare il “suo mare” visto e fotografato nel mondo e l’esperienza in Giappone, è in arrivo da Colonia.

Inaugurazione mercoledì 22 giugno alle ore 19, su iscrizione gratuita.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10.00-19.00; a luglio e agosto mercoledì e venerdì anche 21.00-23.00; chiuso lunedì non festivi

Info: www.lanaturadelmare.it/summer-camp-2022/

Fino al 31 agosto 2022

Rimini | Corte della Biblioteca Gambalunga

Transistorie

Mostra di microsculture elettroniche di Caterina Nanni

Titoli poetici di Stefano Tonti

la Biblioteca civica Gambalunga di Rimini propone un nuovo evento espositivo, basato su un insolito accostamento tra scultura figurativa e gioco verbale. Inaugura venerdì 24 giugno alle ore 18 la mostra allestita nella suggestiva corte di Palazzo Gambalunga. Sotto il porticato vengono esposte le sculture di Caterina Nanni, ricavate dall’assemblaggio di minuscole componenti elettroniche di recupero, con nuovi titoli assegnati da Stefano Tonti – graphic designer ma per l’occasione “copywriter” – già autore delle grafiche ambientali della biblioteca e dell’installazione ‘Scopertine tipografiche’, esposte nella stessa corte, con cui “Transistorie” si pone su una linea di continuità, applicandone questa volta la logica di fondo alla scultura.

Ingresso libero negli orari di apertura della biblioteca (dal lunedì al venerdì ore 8-19, sabato 8-13, chiuso domenica e festivi; dal 18 luglio: da lunedì a sabato ore 8-13)

Info: www.bibliotecagambalunga.it/articolo/transistorie

fino a lunedì 5 settembre 2022

Galleria Storran, via Giordano Bruno. 14 – Rimini centro storico

Memorabilia: mostra dedicata a Andy Warhol

La retrospettiva, dedicata ad Andy Warhol, dal titolo Memorabilia è una mostra in cui vengono esposte una ventina di pezzi multipli e rari dell’epoca, tra serigrafie, poster con volti noti e celebri copertine di LP di una collezione privata.

Uno spaccato della pop art, di cui Warhol è stato interprete straordinario, dove oggetti di uso quotidiano diventano cimeli di culto e icone pop.

Orario: dalle 10.30 alle 20.00; chiuso la domenica. Ingresso libero

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI

Tutti i sabati di agosto 2022

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo da poco inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

Tutti i mercoledì di agosto

Rimini, piazza Ferrari

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.

Costo: 5 €. Ore 21.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541. 793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

tutti i mercoledì di agosto 2022

Palazzo del Podestà – Piazza Cavour, 26 – Rimini centro storico

Visite guidate al Part – Palazzi dell’Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell’eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. E’ obbligatoria la prenotazione online o telefonica.

Ore 21.30. A pagamento. Info: 0541 793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

venerdì 26 agosto 2022

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Venerdì ore 21.

Visita extra domenica 21 agosto ore 11.00

Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

sabato 27 agosto 2022

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata gratuita alle sale antiche

Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga

Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi volumi prestigiosi e preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia. Le visite guidate condotte dai bibliotecari conducono alla scoperta di Alessandro Gambalunga, del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri delle sale seicentesche e l’esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga. Orario della visita guidata gratuita: ore 11. Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326. Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]. Info: [email protected]

martedì 23 agosto 2022

Incontro in piazzale Boscovich (al monumento con l’ancora) – Rimini Marina Centro

Visita guidata con Discover Rimini: L’Alba racconta

Passeggiata ‘chiacchierina’ in spiaggia al sorgere del sole

Una visita guidata inconsueta nella zona di marina centro, per scoprire Rimini con una luce affascinante e magica e dal lato identitario del mare.

Si assisterà al sorgere del sole da un luogo caro ai riminesi, la ‘palata’ del porto, per passeggiare poi sulla battigia ammirando i villini e lo skyline della Riviera, fino al luogo più prestigioso dell’ospitalità riminese, il Grand Hotel, edificato nel 1908 e monumento nazionale.

Incontro in piazzale Boscovich alle ore 5.45

Costo di partecipazione 13 €. Info e prenotazione: 333 7352877

[email protected]

Mercoledì 24 agosto 2022

Arco d’Augusto (punto di ritrovo) – Rimini centro storico

InsoliTouRimini

Visite guidate teatralizzate alla scoperta del centro storico di Rimini

Originali visite guidate originali alla scoperta di una Rimini ricca di storia attraversando percorsi insoliti, passando per i quartieri meno conosciuti, raccontando curiosità e aneddoti.

Durante la visita, condotta dalla guida turistica Barbara Zaghini, divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera felliniana a cura di Alexia Bianchi, Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani e Marco Sanchini, sorprendono i partecipanti coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e regalando loro una nuova visione di Rimini.

I tour partono dallʼArco dʼAugusto, simbolo di Rimini, e attraversano con percorsi inusuali tutto il centro storico, terminando nello splendido Borgo San Giuliano con un aperitivo al tramonto a cura del Ristorante Retroborgo, affacciati sul ponte di Tiberio.

Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa

Info e prenotazioni: 349 1074979 (WhatsApp) [email protected]

Ogni mercoledì sera fino a metà settembre 2022

Rimini, Punto di ritrovo Visitor Center, corso d’Augusto 235

Rimini City tour: Le meraviglie di Rimini

Alla scoperta de “I Tesori di Rimini”: la Rimini romana tra l’Arco di Augusto, l’Anfiteatro, la Domus del Chirurgo (in esterna) e il Ponte di Tiberio e quella rinascimentale con il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna), passando tra le vie del centro storico, in Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli fino a raggiungere il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini e Castel Sismondo con il Palazzo del Fulgor, sede del nuovo museo Fellini. E ancora il quartiere di San Giuliano ricco di rinnovati murales, maestosi edifici come il Grand Hotel. Ore 21. A pagamento. Le visite sono tenute in lingua italiana e inglese. Info: 0541.53399 www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

Ogni giovedì e venerdì sera fino al 15 settembre 2022

Arco d’Augusto (punto d’incontro e di partenza) – Rimini centro storico

Notturno d’Arte: visita guidata con Discover Rimini

Torna anche quest’anno la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata del giovedì consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l’importanza: l’Arco d’Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua. Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all’imperatore Augusto, da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.

Il venerdì sera appuntamento con Notturno d’arte Focus on, una visita guidata d’approfondimento dedicata a personaggi illustri, a luoghi e monumenti particolari o poco conosciuti, a periodi importanti della sua storia (fino al 9 settembre). Il 26 agosto, è prevista una passeggiata culturale dedicata alla Rimini Medioevale.

Visite a cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita. Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese. Ore 21.30 A pagamento (comprensivo di radioguide)

Info: 333.7352877 [email protected]

lunedì, giovedì, venerdì e sabato dal 13 giugno a metà settembre 2022

Rimini

Percorsi settimanali alla scoperta della città con Cristian Savioli

Lunedì ore 21 dal Ponte – Rimini, la città di Federico: una passeggiata in centro storico, nei luoghi legati alla vita quotidiana del grande regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

Giovedì ore 21 piazza pascoli – Viserba, una sorpresa sul mare: una delle località balneari di Rimini più dense di storie da raccontare, tra mitici villini, il nuovo lungomare, il piccolo porticciolo, la fossa dei mulini, piazza Pascoli, gli alberghi storici, per arrivare ai racconti legati al grande tenore cesenate Alessandro Bonci ed al poeta viserbese Elio Pagliarani. Senza dimenticare la corderia e … le poesie dialettali.

Venerdì ore 21 dal Visitor Center – Rimini, una continua sorpresa: alla scoperta di due facce della stessa medaglia: la Rimini Romana e quella ‘rinnovata’ degli ultimi anni. Un cuore antico abbracciato dalla bellezza e dalle atmosfere dei nuovi interventi urbani.

Sabato ore 21 – Borgo San Giuliano: a spasso tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi e tradizioni marinare, partendo dal mitico Ponte di Tiberio.

Info e prenotazioni: 333 4844496 [email protected]

tutto l’anno

Grand Hotel, piazzale Fellini, 1

L’albergo dei sogni

Percorso museale al Grand Hotel di Rimini

Un percorso museale che apre le porte del Grand Hotel di Rimini ai visitatori, per far scoprire, in maniera inedita, i luoghi e le storie del monumento nazionale dal 1994 e, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini. Nove postazioni, dal giardino, alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando fra le colonne e gli stucchi di altri spazi unici, arricchiti da foto storiche, testi e video. Orario: libero, su appuntamento. Ingresso gratuito.

Info: 0541.56000 [email protected]

CENTO GIORNI IN FESTA

Ecco alcuni degli eventi che, da giugno a settembre, animano le piazze, le viuzze e soprattutto il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, organizzati dai Comitati turistici.

mercoledì 24 agosto 2022

Viserba di Rimini, piazza Pascoli

InDanza Show Academy

I ballerini dell’Associazione Sportiva Dilettantistica InDanza si esibiscono in piazzale Pascoli, per una serata all’insegna del ballo. A cura del Comitato Turistico di Viserba.

Ore 21.00

da venerdì 26 a domenica 28 agosto 2022

viale Oliveti e viale Marconi – Rimini Miramare

Miramare Country Show

La Pro Loco Miramare da Amare propone tre serate all’insegna del Western Style.

Durante le serate, intrattenimento musicale, stand gastronomici e mercatino.

Orario: dalle 10 alle 24. Ingresso libero. Info: [email protected]

Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche fino all’11 settembre 2022

Arena del mare, via Regina Margherita, 22 – Rimini Marebello

Serate di animazione all’Arena del mare di Marebello

Nelle serate d’estate, l’Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.

Orario: dalle 20.30 alle 23.30 ingresso libero

Tutti i martedì fino al 30 agosto 2022

Spiaggia via San Salvador (altezza bagno 65) – Rimini Torre Pedrera

Musica in spiaggia

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone musica con dj set in via San salvador, nell’area della spiaggia del bagno numero 65. Orario: 21 – 24 Ingresso libero

tutti i sabati fino al 3 settembre 2022

Piazza Pascoli – Rimini Viserba

Musica in piazza Pascoli a Viserba

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica con band locali diverse, che si esibiscono dal vivo.

Ore 21. 30. Ingresso gratuito

Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica fino al 9 settembre 2022

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Serate di animazione al Parco Laureti di Marebello

Nelle serate d’estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, serate a tema.

Orario: dalle 20.30 alle 23.30. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/comitato.marebello

tutti i mercoledì fino al 7 settembre 2022

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Spettacolo con artisti di strada a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con spettacoli di artisti di strada. Orario: dalle 20 alle 24. Ingresso libero

Tutti i mercoledì fino al 7 settembre 2022

piazza Sacchini – Rimini Torre Pedrera

Spettacolo di burattini in piazza Sacchini a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone spettacoli di burattini a cura di Mix Art Production di Medini Daniele.

Il 10 agosto, gli spettacoli per bambini sono a cura della Compagnia Jonathan Niemen.

Ore 21 partecipazione a offerta libera

Tutti i mercoledì fino al 31 agosto 2022

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Spettacolo e Animazione per bambini a Rivazzurra

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco Merlino Show. Dalle ore 21

Tutti i giovedì fino al 1° settembre 2022

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Spettacolo di teatro a Rivazzurra

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone serate di spettacolo e animazione teatrale con l’artista Francesco Checco Tonti.

Orario: dalle ore 21 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/comturivazzurra

Tutti i venerdì fino al 26 agosto 2022

piazza Pascoli – Rimini Viserba

Sganassau Cabaret a Viserba

Il Comitato Turistico di Viserba propone la XX° Edizione della prestigiosa kermess comica. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali: Duilio Pizzocchi, Samuel, Giusy Zenere, Caiazza, Alivernini, Vasumi, Sergio Viglianese, Bianchessi, Dondarini e Dal Fiume, Sterpi e De Pasquale, Francesco Rizzuto.

Ultimo appuntamento della rassegna il 26 agosto con il comico siciliano Francesco Rizzuto, di Zelig e Colorado.

Ad aprire tutte le serate è la musica e le gag di Amedeo Visconti. Nel corso delle serate non mancano momenti di moda della NSY e performance di arte varia.

Ore 21.00. Ingresso libero. Info: 0541 736261 www.sganassau.it

tutti i sabati e le domeniche fino all’11 settembre 2022

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.

Orario: dalle 20 alle 24 Ingresso libero.

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica tel. +39 0541 53399

Scopri tutti gli eventi www.riminiturismo.it