Ecco le proiezioni in programma nell’arena riccionese da domani fino al 28 agosto

Il terzo e ultimo ciclo di proiezioni dell’arena riccionese, da lunedì 15 a domenica 28 agosto. Promossa da Comune di Riccione e Giometti cinema, la rassegna presenta ai tanti appassionati del cinema sotto le stelle, oltre ai titoli più acclamati della stagione trascorsa, numerose anteprime e ospiti di pregio.

Confermato il lunedì per le famiglie, con Thor (15 agosto) e Animali Fantastici (22 agosto), spazio agli autori italiani con L’Arminuta (17 agosto) tratto dal bestseller vincitore del Campiello 2017, alle commedie straniere, con la commovente storia di amicizia di Beautiful Minds (18 agosto) e Il capo perfetto (26 agosto), campione d’incassi in Spagna e imperdibile interpretazione di Javier Bardem.

Venerdì 19 agosto arriva il regista Gianni Costantino ad accompagnare l’anteprima della sua commedia romantica Sposa in rosso, storia di una truffa inscenata da due precari che fingono di sposarsi per intascare i soldi dei regali.

A seguire sabato 20 l’anteprima di Rimini, grande affresco del celebre autore Ulrich Seidl, presentato in concorso alla Berlinale e in anteprima a Biografilm, apprezzatissimo per la straordinaria performance dell’attore austriaco protagonista, Michael Thomas, attorno alla cui capacità vocale e alla cui fisicità è costruito il personaggio. Un attempato ex celebre cantante si esibisce per pochi soldi nella riviera romagnola e arrotonda come gigolò per alcune spettatrici solitarie. Ma tra la spiaggia romagnola ricoperta di neve, i paesaggi nebbiosi, gli alberghi decadenti di questa “Rimini” sarà costretto a fare i conti con il proprio passato.

La settimana successiva, venerdì 24 agosto, arrivano in arena il regista Ivan Cotroneo, autore tra i più significativi del cinema italiano, e l’attrice Carlotta Natoli per l’anteprima di Quattordici Giorni, la brillante commedia ispirata ai tempi attuali, con una coppia in procinto di separarsi ma costretta a due settimane di convivenza ulteriore causa isolamento fiduciario per vicinanza a positivi al corona virus.

La serata successiva, giovedì 25 agosto, è la volta di Giuseppe Piccioni, regista di L’ombra del giorno, una storia d’amore ambientata ad Ascoli Piceno, città natale dell’autore, ai tempi del fascismo, che ha protagonisti Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli.

E, ancora, sabato 27 agosto, Gabriele Pignotta, regista e interprete di un originalissimo e personalissimo film, Toilet, ironica e adrenalinica storia di un uomo bloccato nella toilette di una isolata stazione di servizio. Una parabola sulla necessità di ristabilire le corrette priorità della propria vita, rimettere in discussione le presunte certezze che diventano così fragili senza la ricarica

per il cellulare, la rete per geolocalizzarsi, l’acqua nei bagni abbandonati…

La serata finale, domenica 28 agosto, lascia spazio all’autore riccionese Christian D’Emilio, con Torno a casa tour, il documentario che ha realizzato percorrendo 700 km in bicicletta alla ricerca dei luoghi natali dei genitori, nel sud Italia, per ripercorrere quel viaggio nei loro paesini d’origine che la scomparsa per malattia ha impedito.

Riccione cinema in giardino – via Lazio 10

Le proiezioni iniziano alle ore 21,15

Collegamento monte mare con il trenino da P. le Azzarita, P. le Ceccarini, Porto, P. le dei Marinai

Ingresso € 6 Anteprime e prime visioni € 8

Info: IAT tel. 0541/426050

Lunedì 15 agosto THOR

Il nuovo episodio di Thor lo porta a ricercare la pace interiore, ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia Thor si affida a una valchiria e all’ex fidanzata che brandisce il suo martello magico. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Mercoledì 17 agosto L’ARMINUTA

Tratto dal bestseller di Donatella di Pietrantonio, vincitore del Premio Campiello 2017, un adattamento cinematografico che coinvolge emotivamente e delinea coerentemente la personalità dei protagonisti. Appassiona il duplice abbandono, ambientato nel 1975 in un paesino abruzzese, della ragazzina di 13 anni data in affido a una famiglia borghese, che all’improvviso viene riportata nel duro mondo rurale. Dal carattere forte e dall’ acuta intelligenza dovrà confrontarsi con il dolore di avere due famiglie, sentendosi però

terribilmente sola, con unici raggi di sole la sorella e la scuola.

Giovedì 18 agosto BEAUTIFUL MINDS

Due perfetti sconosciuti, un uomo single che dirige un’impresa di pompe

funebri, e un quarantenne disabile con una mente geniale, dopo un casuale

incontro, si ritroveranno a intraprendere un viaggio assurdo. Il percorso li

aiuterà finalmente a togliersi di dosso i pesi acquisiti durante la loro esistenza.

Finalmente liberi di abbracciare la semplicità, si sentiranno per la prima volta

vivi, condividendo un grande valore come l’amicizia.

Venerdì 19 agosto SPOSA IN ROSSO – Anteprima – ospite il regista Gianni Costantino

Una commedia dei sentimenti, romantica, godibile che vede una coppia di precari in cerca di riscatto, fingere un matrimonio, insieme a due complici, per intascare le buste dei regali degli invitati. Ma i parenti della sposa, una madre asfissiante, un fratello paranoico e il padre fuori di testa rappresentano un ostacolo. In una girandola di imprevisti faticheranno a prendersi la rivincita che meritano.

Sabato 20 agosto – Anteprima “RIMINI”

Un ritratto appassionato con una performance straordinaria del protagonista,

attempato cantante austriaco che arrotonda le ormai poche esibizioni con il

lavoro di gigolo, nell’inverno freddo e nebbioso della cittadina romagnola Con

un fratello in Austria e un padre malato non ha particolari rapporti, ma le cose

cambiano quando una ragazza a un concerto gli si presenta sostenendo di

essere la figlia.

Domenica 21 agosto TOP GUN

Sequel dello storico Top Gun del 1986, interpretato ancora da Tom Cruise, coraggioso pilota di caccia amante del pericolo, si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Quando deve addestrare allievi per una missione speciale incontrerà il figlio di un suo vecchio compagno di volo e dovrà affrontare le sue paure più profonde per una impresa difficilissima che richiederà grande sacrificio per chi sceglierà di

parteciparvi.

Lunedì 22 agosto ANIMALI FANTASTICI- I SEGRETI DI SILENTE

Nel terzo capitolo della saga il professor Silente sa che il potente mago oscuro Grindelwald vuole prendere il controllo del mondo magico. Per non affrontarlo da solo affida al magi zoologo Scamander il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwals.

Mercoledì 24 agosto QUATTORDICI GIORNI-

ANTEPRIMA ospiti il regista Ivan Cotroneo e l’attrice Carlotta Natoli

Una commedia umana dai toni brillanti che racconta una storia d’amore durante la convivenza forzata di una coppia decisa a lasciarsi. Sono infatti obbligati all’ isolamento fiduciario perché lei ha avuto contatti con un positivo e, nonostante non si sopportino più, devono stare 14 giorni chiusi nello stesso appartamento. Tra nuove scoperte e antichi rancori imparano a (ri)conoscersi in un tempo straordinario in cui tutto può essere messo in discussione.

Giovedì 25 agosto L’OMBRA DEL GIORNO

Ospiti il regista Giuseppe Piccioni

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli in un gioco di sguardi, nel film girato ad Ascoli Piceno, città del regista. Il proprietario di un ristorante, simpatizzante del fascismo come gran parte degli italiani, vive secondo le sue regole. Ma un giorno compare Anna, una ragazza che porta con sé un segreto, e chiede di essere assunta. Da quel momento la vita per lui cambia e insieme ai pericoli che si trova a fronteggiare c’è quello più grande: l’Amore. Perché l’ombra del giorno è una storia d’amore, in quei difficili anni.

Venerdì 26 agosto IL CAPO PERFETTO

Record storico di candidature ai Premi Goya per questa commedia campione d’incassi, grande interpretazione di Javier Bardem, affascinante, abile, manipolatore, sempre in bilico tra farsa e dramma. E si ride, si ride di continuo. Il proprietario di una storica azienda spagnola è in gara per un premio di eccellenza locale. Considerato un capo magnanimo, è disposto a tutto per risolvere i problemi dei suoi dipendenti affinché non riducano la produttività e gli consentano di aggiudicarsi l’ambito riconoscimento. Ma inizia a collezionare una serie di errori e comici disastri che lo porteranno a dover dimostrare di essere davvero un capo perfetto.

Sabato 27 agosto TOILET

Anteprima- ospite il regista e interprete Gabriele Pignotta

Una storia emozionante e ironica per un uomo che vede l’appuntamento per il colloquio di lavoro più desiderato della vita compromesso dalla porta bloccata del bagno di una stazione di servizio. Il luogo sembra abbandonato e nessuno risponde alle sue richieste d’aiuto, il geolocalizzatore del cellulare non funziona: TOILET ci mette davanti alle false sicurezze che sembrano facilitare la vita, ma che possono venirci meno (i giga, le batterie, i Pin…), facendoci pensare a ristabilire le corrette priorità della vita.

Domenica 28 agosto TORNO A CASA TOUR

Interviene il regista e protagonista Christian D’Emilio

Il viaggio in bicicletta del riccionese Cristian D’Emilio alla scoperta delle proprie origini, nei luoghi dove i genitori, morti prematuramente, trascorsero la loro infanzia, e dove avrebbero desiderato ritornare. Il documentario racconta lo spettacolare viaggio di oltre 700 km, compiuto con una band che ha accompagnato il tour, imbastendo concerti dal vivo in ogni tappa, e mostra i luoghi e le storie delle persone incontrate.