Gli appuntamenti di punta del fine settimana

Ancora tantissime le persone che ieri sera si sono ritrovate in piazza Malatesta per assistere alla magia e all’incanto di Peter Pan nei giardini di Kensington, la novità dell’estate 2022. Lo spettacolo creato appositamente per Rimini da Festi Group con la regia di Monica Mainone, sarà tra gli appuntamenti di punta del fine settimana di Ferragosto, portando coreografie, proiezioni e musica ogni sera fino a lunedì 15 agosto, con doppia replica alle 21.30 e alle 22.30. Nelle quattro serate di spettacoli, sarà inoltre possibile approfittare dell’occasione per visitare il Fellini Museum, il teatro Galli e il PART – Palazzi dell’arte Rimini, ad ingresso libero e gratuito dalle ore 20 a mezzanotte.

Si scalda l’atmosfera della Rimini Beach Arena a Miramare: si parte questa sera sabato 13 agosto, con Circoloco, il party ibizenco per antonomasia, che porta on stage a Rimini Maceo Plex, Mochakk, Peggy Gou, Seth Troxler, The Martinez Brothers e Sossa. Domani, domenica 14 agosto l’evento tra i più attesi, il Social Music City On The Beach: dal pomeriggio a sera sul palco si alterneranno artisti internazionali come Paul Kalkbrenner, Salmo, Loco Dice, Marco Carola, Armonica e Brina Knauss. A Ferragosto si prosegue con i rapper VillaBanks e Bresh e “Random” la prima e unica festa a caso in Italia. Per finire martedì 16 agosto sul palco della Rimini beach Arena arriva Deejay Time al gran completo con Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso.

Tanti anche gli eventi curati dai Comitati Turistici di Miramare, Rivazzurra, Marebello, Rivabella, Viserba, Viserbella, Torre Pedrera: musica, ballo e intrattenimento per tutte le età per trascorrere un Ferragosto in allegria.

Il calendario delle cose da fare a Ferragosto

IN EVIDENZA

dal 12 al 15 agosto 2022

piazza Malatesta – Rimini centro storico

Peter Pan nei Giardini di Kensington

Spettacolo di luci, musica e coreografie volanti

Un grande spettacolo in piazza Malatesta trasforma l’outdoor del Museo Fellini in un luogo dove poter sognare un eterno presente con un grande evento dedicato ai bambini e agli adulti che non vogliono crescere: gli spazi verdi diventano i Giardini di Kensington; le vasche d’acqua si trasformano nel lago dei giardini, il Serpentine, dove navigano le barchette degli adulti e i velieri solcano il cielo. La Torre sarà un’isola, l’Isola degli Uccelli. Un racconto per immagini sul mito di Peter Pan e dell’eterna giovinezza attraverso l’archetipo del giardino come salvezza.

Da fine luglio a metà agosto uno spettacolo live con coreografie volanti, immagini, musica e parole porterà magia e stupore nella piazza dei sogni, a cura di FestiGroup con la Regia di Monica Maimone.

Orario: alle 21.30 con replica alle 22.30. Ingresso gratuito.

Per l’occasione il Fellini Museum e il PART Palazzi dell’Arte Rimini saranno aperti al pubblico in via straordinaria dalle ore 20.00 alle ore 24.00 con ingresso gratuito.

sabato 13 agosto 2022

Spiaggia Libera, Viale Principe di Piemonte, 56/62 Rimini

Rimini Beach Arena: CircoLoco

Appuntamento con CircoLoco, il party ibizenco più famoso, in calendario tutti i lunedì nel famoso club DC10, che approda sulla spiaggia della Rimini Beach Arena con i suoi migliori dj nazionali e internazionali – la coreana Peggy Gou in primis – in occasione del week-end di Ferragosto. La festa insieme al CircoLoco prosegue poi al Cocoricò.

On stage: Maceo Plex, Mochakk, Peggy Gou, Seth Troxler, The Martinez Brothers e Sossa.

I biglietti sono disponibili su: www.ticketsms.it/event/CIRCOLOCO13AGOSTORIMINI

Orario: dalle 16 all’1 di notte. Ingresso a pagamento.

Info: 335 5645740 www.riminibeacharena.com

domenica 14 agosto 2022

Rimini beach Arena, via Principe di Piemonte, 56/62 – Rimini Miramare

Social Music City Rimini on The Beach

con Paul Kalkbrenner, Loco Dice, Marco Carola, Salmo, Armonica e Brina Knauss

I più grandi dj techno riuniti sulla spiaggia di Rimini. La Rimini Beach Arena diventa infatti teatro del più grande evento underground di tutta la stagione, con una lineup di altissimo livello grazie ad artisti quali Paul Kalkbrenner, protagonista principale della serata con il suo live elettronico, Loco Dice, Marco Carola, Salmo. Ad arricchire l’offerta, sono in consolle anche Armonica e Brina Knauss.

I biglietti sono disponibili su www.ticketnation.it

Orario: dalle ore 16.00 Ingresso a pagamento Info: www.riminibeacharena.com

lunedì 15 agosto 2022

Rimini Beach Arena, via Principe di Piemonte, 56/62 – Rimini Miramare

Ferragosto on the beach con i rapper VillaBanks e Bresh e Random, una festa a caso

Random, una festa a caso, è la prima e unica festa a caso in Italia, che approda sulla spiaggia della Rimini Beach Arena. Regola dell’evento è quella di vestirsi a caso. Solo così si potranno ricevere i gadget ufficiali di Random: t-shirt, occhiali, lecca lecca e tanto altro…

Ad allietare la serata i rapper VillaBanks e Bresh, per festeggiare il Ferragosto più a caso di sempre. Verranno pescati a caso i brani tra i più grandi successi di tutti i tempi, spaziando sempre a caso da un genere all’altro.

I biglietti sono disponibili su www.ticketsms.it

Orario: dalle 18.00 Ingresso a pagamento. Info: 335 5645740

martedì 16 agosto 2022

Spiaggia Libera, viale Principe di Piemonte, 56/62 Rimini

Rimini Beach Arena: Deejay Time

AdvenTour 2022 con Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso

Il programma che ha fatto la storia della radio italiana approda sulla spiaggia della Rimini Beach Arena con un nuovo show dal vivo: l’AdvenTour 2022.

Un Deejay Time al gran completo con Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso.

Gli storici dj della famosa Radio DeeJay, tutti insieme, sono pronti a far ballare i partecipanti alla serata, sulle note delle hit più famose degli anni ’90 e della musica dance.

Ore 18.00 Ingresso gratuito. Info: 335 5645740 www.riminibeacharena.com

da giovedì 11 a lunedì 15 agosto 2022

Parco XXV Aprile, zona Ponte di Tiberio, Rimini

Tiberio CinePicnic

Rassegna cinematografica estiva al Ponte di Tiberio

Una suggestiva arena per un picnic serale ai piedi del bimillenario Ponte di Tiberio, illuminati dalle luci e la magia del Cinema. Nel Parco affacciato sul fiume Marecchia i punti di ristoro con piade, gelati e birra, permettono di organizzare, muniti di coperte e cuscini, un picnic all’aperto e godersi intanto, sul grande schermo, le immagini dei film proposti da Notorius Rimini Cineclub. Ecco il programma:

Giovedì 11 agosto: La Vita Straordinaria di David Copperfield – Regia di Armando Iannucci.

Venerdì 12 agosto: Yesterday – Regia di Danny Boyle

Sabato 13 agosto – Serata Family: Mister Link – Regia di Chris Butler (III)

Domenica 14 agosto: La Donna Elettrica – Regia di Benedikt Erlingsson

Lunedì 15 agosto – Serata Family: Wonder Park – Regia di David Feiss

Orario: dalle 19:00; proiezioni alle ore 21.15 Ingresso libero

Info: 0541 26208; cell. 338 5712759 [email protected]

Sabato 13 agosto 2022

Vergiano di Rimini, Parco degli Artisti Via Marecchiese 387

A tutta Birra!

Prima Festa della Birra al Parco degli Artisti di Rimini. Oltre 20.000 mq di verde sulle rive del fiume Marecchia dove brindare in compagnia e ascoltare bella musica, con 4 spinatrici attive per le vostre birre dalle 18.00 in avanti.

Alle 21.00, due concerti a ingresso gratuito:

– Dino Gnassi Band, al palco del Ristorante Notevolo;

– Vergian Reggae, al palco del Chiosco Il Casotto.

Alle 22.00 la festa culminerà nel concerto dei Mr Pig di Michele Luppi, con un repertorio Hard Rock che spazierà dai classici come Deep Purple, Led Zeppelin, Guns ‘n’ Roses, Bon Jovi, fino a chicche come Mr Big e Dream Theater. Il concerto dei Mr Pig si terrà nell’Arena Spazio Spettacoli SGR e sarà l’unico evento a pagamento, con ingresso 10 € comprensivo di una birra omaggio, biglietto acquistabile sul posto.

Prenotate in anticipo il vostro tavolo per la cena (meglio via whatsapp) nei due locali del Parco degli Artisti:

-Ristorante Notevolo (tel. 3477917684),

-Chiosco piadineria-crostineria Il Casotto (tel. 3274115353).

Domenica 14 agosto 2022

Vergiano di Rimini, Parco degli Artisti Via Marecchiese 387

Doctor Luba in concerto – Ospite “Sgabanaza”.

Una serata di musica e divertimento con i Doctor Luba in concerto con i brani più energizzanti dei mitici Anni ’60, e il grande Sgabanaza che porterà al Parco degli Artisti tutta la verve delle migliori barzellette romagnole.

Ore 20.30. Prenotazione tavolo Casotto al numero 3274115353 (preferibilmente Whatsapp) consumazione obbligatoria, apertura 19.30. Supplemento spettacolo 4 €.

Casotto Live, Parco degli Artisti Via Marecchiese 387 Vergiano di Rimini

martedì 16 agosto 2022

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live: Lorenzo Semprini & 44 Band: Tra la via Emilia e il West

Nella splendida cornice di Castelsismondo, si svolge un concerto di Lorenzo Semprini, il cantautore riminese che propone le canzoni del suo ultimo album dal titolo 44: riletture di Bruce Springsteen, Damien Rice, Gaslight Anthem, Francesco De Gregori ed altri, con una band di 7 elementi tra cui Massimo Marches, Elisa Semprini, Fabrizio Flisi.

Per la realizzazione dell’album sono stati coinvolti 22 musicisti tra cui Federico Mecozzi, Vanessa Peters, Alex Valle, Massimo Marches, Diego Sapignoli, Elisa Semprini, Antonio Gramentieri, Daniele Tenca.

Ore 21.30 Ingresso libero. Info: www.facebook.com/pg/GruppoSGR/

fino a domenica 28 agosto 2022

Rimini, Parco della Serra Cento Fiori, ingressi da via Galliano, 19 e via Padre Tosi

Marecchia Social Fest

Musica e intrattenimento a cura della Cooperativa Cento Fiori che propone un’estate all’insegna della musica e dell’intrattenimento, con un ricco calendario di eventi tra concerti, presentazioni di libri, film, cartoni animati e persino un rock contest per bande giovanili.

Domenica 14 agosto alle ore 21 ha luogo la festa dell’estate con la musica di Filippo Malatesta. Dalle ore 19 è aperto lo stand gastronomico.

Info: www.facebook.com/CooperativaSocialeCentoFiori

Fino al 28 agosto 2022

Rimini Marebello – Bagno 99, Lungomare Giuseppe di Vittorio 54

Radio LatteMiele in spiaggia

Per l’estate 2022 Radio LatteMiele trasmette da Rimini, trasformandosi in megafono della città e delle sue spiagge, con due programmi al giorno dal lunedì al venerdì e un contenitore la domenica mattina.

Il primo programma va in onda dalle 11.30 alle 14.00. Un radio show dal titolo ‘Gli Spiaggiati’, incentrato proprio sui bagnanti che si trovano sulla spiaggia di Rimini. Giochi, canzoni, momenti di intrattenimento e interviste sempre con un occhio attento a quello che succede lungo il litorale della città.

Il secondo programma dal titolo ‘ApeRiminiamo’ va in onda dalle 17.30 alle 20.00 all’ora dell’aperitivo, il momento per raccontare cosa succede in città, con spazio alle iniziative turistiche e culturali dell’estate riminese. Interviste a cantanti italiani e a personaggi e personalità riminesi.

Il contenitore della domenica va in onda dalle 10.00 alle 13.00. Notizie, interviste con focus sulle attività del giorno festivo per eccellenza a Rimini.

Lo studio radiofonico dal quale prendono il via programmi, giochi, animazione è allestito al “Bagno 99” di Marebello, con il supporto di PiacereSpiaggiaRimini.

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 14.00 – dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 20.00

tutte le domeniche dalle 10.00 alle 13.00

Info: www.lattemiele.com/rimini-2022/

fino a metà ottobre 2022

piazzale Boscovich, 1 – Rimini zona porto canale

La ruota panoramica

La grande ruota alta cinquanta metri che si affaccia sul mare e che da dieci anni caratterizza lo skyline turistico della città, torna a svettare da piazzale Boscovich. L’attrazione resterà in funzione fino alla metà del mese di ottobre, accompagnando il pubblico in un “viaggio aereo” memorabile da dove osservare la città e tutta la riviera dai Lidi ferraresi a Gabicce, passando per l’entroterra e il mare. A pagamento. Info: [email protected]

domenica 14 agosto

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo da poco inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

dal 13 al 15 agosto

CENTO GIORNI IN FESTA

Gli eventi a cura dei Comitati Turistici di Miramare, Rivazzurra, Marebello, Rivabella, Viserba, Viserbella, Torre Pedrera in occasione del week-end di Ferragosto:

A Miramare dal 13 al 15 agosto alle ore 21 Ferragosto in allegria. Sul nuovo lungomare Spadazzi, musica per tutti con musica romagnola.

Rivazzurra propone la musica dei Fuori tempo nei giardini dei bagni 120-128, sabato 13 agosto, mentre per la serata di lunedì 15 ballo per tutti con Casadei Marco Danze Show. Inoltre la sera del 15 agosto (dalle ore 20) viale Lecce (da viale Mantova a viale Regina Margherita) è animato da spettacoli musicali per tutte le età.

All’Arena del Mare di Marebello, festa di Ferragosto lunedì 15 agosto, mentre sabato 13 ha luogo la serata canora con il Karaoke (ore 21).

Sabato 13 e domenica 14 Rivabella propone musica d’orchestra, mentre il 15 agosto la serata è allietata dal mercatino estivo di artigianato (ore 21 in piazzale Adamello).

Piazzale Pascoli a Viserba si anima con la musica del Djset domenica 14 agosto (ore 21).

Viserbella il 14 agosto prevede animazione per bambini seguita dai balli di gruppo al bagno 53, mentre lunedì 15 agosto lo spettacolo si sposta nella zona mare di via Medici.

A Torre Pedrera in piazza Sacchini, sabato 13 agosto musica con Djset, mentre lunedì 15 agosto la piazza si anima con la gran festa di Ferragosto: musica latino americana e animazione per tutte le età.

Ingresso libero