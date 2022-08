Tutti gli appuntamenti in programma

Rimini si prepara al lungo weekend ferragostano accogliendo i turisti che raggiungeranno la riviera con la consueta offerta di proposte culturali e di iniziative, dai grandi eventi alle tante proposte dei comitati turistici locali, oltre alla vasta rete di servizi messi a punto per garantire agli ospiti e a chi vive la città 365 giorni all’anno di trascorrere in serenità e con spensieratezza queste festività di mezz’estate.

I servizi della polizia locale

Saranno circa una settantina gli agenti che ogni giorno, da sabato 13 a lunedì 15 agosto, saranno sul territorio per la copertura dei tanti servizi a presidio della città e delle strade organizzati dalla Polizia Locale. Uno speciale dispositivo organizzativo dispiegato nel corso di tutto il fine settimana che vedrà il personale del Corpo coprire l’intera giornata su quattro turni (mattina, pomeriggio, sera e l’intera notte con il servizio 1-7), impegnando tutti i reparti operativi e i distaccamenti territoriali, oltre alle unità cinofile. In sinergia con le forze dell’ordine saranno quindi predisposte le molteplici attività di controllo della sicurezza stradale, di polizia urbana, di contrasto alla vendita abusiva di alcol, oltre al contrasto all’abusivismo commerciale in carico all’apposito nucleo (Noac). Il personale sarà dunque impegnato nel presidio delle aree della città maggiormente frequentate e nelle zone di eventi, con particolare attenzione alla zona del mare, sia lungo i viali e i lungomari, sia in spiaggia grazie anche all’utilizzo dei quad.

La notte di Ferragosto musica fino alle 2

La musica è una delle protagoniste della notte di Ferragosto. Su indicazione della Prefettura, con apposita ordinanza dirigenziale è stata infatti disposta la deroga al regolamento vigente – che stabilisce lo stop agli intrattenimenti musicali all’una di notte – introducendo una deroga che proroga il limite di un’ora, spostano dunque il limite massimo alle 2. La deroga vale per la sola notte di Ferragosto (notte tra il 14 e il 15 agosto), mentre per il resto del weekend resta valido il limite dell’1 di notte.

Stop alla vendita di bevande e bottiglie di vetro

Nell’ottica di tutelare cittadini e turisti e creare le condizioni per una migliore gestione dell’ordine pubblico, saranno imposte limitazioni all’uso e alla vendita di bevande in vetro. Nel dettaglio, l’ordinanza prevede il divieto a chiunque di vendere per asporto bevande (di qualsiasi tipo) in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro nelle aree a mare della ferrovia oltre che nel centro storico di Rimini e nelle adiacenze delle zone interessate da eventi. Il divieto è valido dalle ore 21 di sabato 13 agosto sino alle ore 6 di domenica 14 agosto; dalle ore 21 di domenica 14 agosto sino alle ore 6 di lunedì 15 agosto; dalle ore 21 di lunedì 15 agosto sino alle ore 6 di martedì 16.

Sarà inoltre vietato accedere alle aree delle manifestazioni durante gli orari di svolgimento delle stesse con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro.

Gli eventi: un Ferragosto all’insegna del sogno

Il Ferragosto di Rimini celebra il sogno, l’immaginazione e la cultura, grazie a Peter Pan nei giardini di Kengsinton, straordinaria novità dell’estate 2022, che lo scorso weekend ha raccolto in piazza Malatesta oltre 13mila persone. Coreografie volanti, immagini, musica e parole per un emozionante spettacolo a cura di FestiGroup e con la regia di Monica Maimone, che sarà riproposto tutte le sere da venerdì 12 a lunedì 15 agosto, con doppia replica alle 21.30 e alle 22.30.

Nelle quattro serate di spettacoli, sarà inoltre possibile approfittare dell’occasione per visitare il Fellini Museum (nei suoi spazi fra Castel Sismondo, la Piazza dei Sogni e il Palazzo del Fulgor), il teatro Galli e il PART – Palazzi dell’arte Rimini, ad ingresso libero e gratuito dalle ore 20 a mezzanotte.

Ferragosto è l’occasione per scoprire anche il Museo della Città “Luigi Tonini” e la Domus del Chirurgo, visitabili tutti i giorni, anche a Ferragosto, dalle 10 alle 19.

Per conoscere e vivere gli spazi museali della città è possibile scegliere tra diverse visite guidate (https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini). In particolare, per Ferragosto sono previste visite guidate al Fellini Museum sabato 13 e domenica 14 (ore 17, 8 euro) e una visita al Teatro Galli venerdì 12 agosto alle ore 21 (5 euro).

Ferragosto può essere un’occasione per visitare le esposizioni ospitate al Palazzo del Fulgor, come la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo “Federico Fellini dietro le quinte”, che il Museo ospita fino al 4 settembre, e l’inedita “Fellini forbidden”, dedicata al lavoro grafico che il Maestro ha realizzato in preparazione del film ‘Il Casanova’ e che fino al 6 novembre espone 42 disegni che ritraggono l’altra faccia dell’erotismo felliniano, quello declinato al maschile.

Rimini, il calendario delle cose da fare a Ferragosto

IN EVIDENZA

dal 12 al 15 agosto 2022

piazza Malatesta – Rimini centro storico

Peter Pan nei Giardini di Kensington

Spettacolo di luci, musica e coreografie volanti

Un grande spettacolo in piazza Malatesta trasforma l’outdoor del Museo Fellini in un luogo dove poter sognare un eterno presente con un grande evento dedicato ai bambini e agli adulti che non vogliono crescere: gli spazi verdi diventano i Giardini di Kensington; le vasche d’acqua si trasformano nel lago dei giardini, il Serpentine, dove navigano le barchette degli adulti e i velieri solcano il cielo. La Torre sarà un’isola, l’Isola degli Uccelli. Un racconto per immagini sul mito di Peter Pan e dell’eterna giovinezza attraverso l’archetipo del giardino come salvezza.

Da fine luglio a metà agosto uno spettacolo live con coreografie volanti, immagini, musica e parole porterà magia e stupore nella piazza dei sogni, a cura di FestiGroup con la Regia di Monica Maimone.

Orario: alle 21.30 con replica alle 22.30. Ingresso gratuito.

Per l’occasione il Fellini Museum e il PART Palazzi dell’Arte Rimini saranno aperti al pubblico in via straordinaria dalle ore 20.00 alle ore 24.00 con ingresso gratuito.

sabato 13 agosto 2022

Spiaggia Libera, Viale Principe di Piemonte, 56/62 Rimini

Rimini Beach Arena: CircoLoco

Appuntamento con CircoLoco, il party ibizenco più famoso, in calendario tutti i lunedì nel famoso club DC10, che approda sulla spiaggia della Rimini Beach Arena con i suoi migliori dj nazionali e internazionali – la coreana Peggy Gou in primis – in occasione del week-end di Ferragosto. La festa insieme al CircoLoco prosegue poi al Cocoricò.

On stage: Maceo Plex, Mochakk, Peggy Gou, Seth Troxler, The Martinez Brothers e Sossa.

I biglietti sono disponibili su: www.ticketsms.it/event/CIRCOLOCO13AGOSTORIMINI

Orario: dalle 16 all’1 di notte. Ingresso a pagamento.

Info: 335 5645740 www.riminibeacharena.com

domenica 14 agosto 2022

Rimini beach Arena, via Principe di Piemonte, 56/62 – Rimini Miramare

Social Music City Rimini on The Beach

con Paul Kalkbrenner, Loco Dice, Marco Carola, Salmo, Armonica e Brina Knauss

I più grandi dj techno riuniti sulla spiaggia di Rimini. La Rimini Beach Arena diventa infatti teatro del più grande evento underground di tutta la stagione, con una lineup di altissimo livello grazie ad artisti quali Paul Kalkbrenner, protagonista principale della serata con il suo live elettronico, Loco Dice, Marco Carola, Salmo. Ad arricchire l’offerta, sono in consolle anche Armonica e Brina Knauss.

I biglietti sono disponibili su www.ticketnation.it

Orario: dalle ore 16.00 Ingresso a pagamento Info: www.riminibeacharena.com

lunedì 15 agosto 2022

Rimini Beach Arena, via Principe di Piemonte, 56/62 – Rimini Miramare

Ferragosto on the beach con i rapper VillaBanks e Bresh e Random, una festa a caso

Random, una festa a caso, è la prima e unica festa a caso in Italia, che approda sulla spiaggia della Rimini Beach Arena. Regola dell’evento è quella di vestirsi a caso. Solo così si potranno ricevere i gadget ufficiali di Random: t-shirt, occhiali, lecca lecca e tanto altro…

Ad allietare la serata i rapper VillaBanks e Bresh, per festeggiare il Ferragosto più a caso di sempre. Verranno pescati a caso i brani tra i più grandi successi di tutti i tempi, spaziando sempre a caso da un genere all’altro.

I biglietti sono disponibili su www.ticketsms.it

Orario: dalle 18.00 Ingresso a pagamento. Info: 335 5645740

martedì 16 agosto 2022

Spiaggia Libera, viale Principe di Piemonte, 56/62 Rimini

Rimini Beach Arena: Deejay Time

AdvenTour 2022 con Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso

Il programma che ha fatto la storia della radio italiana approda sulla spiaggia della Rimini Beach Arena con un nuovo show dal vivo: l’AdvenTour 2022.

Un Deejay Time al gran completo con Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso.

Gli storici dj della famosa Radio DeeJay, tutti insieme, sono pronti a far ballare i partecipanti alla serata, sulle note delle hit più famose degli anni ’90 e della musica dance.

Ore 18.00 Ingresso gratuito. Info: 335 5645740 www.riminibeacharena.com

Tutti gli appuntamenti

Dal 5 luglio a fine agosto 2022

Rimini, Corte Agostiniani, via Cairoli 40

Agostiniani Estate: cinema sotto le stelle

Rassegna cinematografica all’aperto nel cuore del centro storico con i migliori film della stagione invernale da vedere ‘sotto le stelle’. Una selezione che cerca di miscelare qualità e intrattenimento, riflessione e leggerezza, con anche qualche anteprima.

mercoledì 10 agosto: Tre piani, di Nanni Moretti – Italia 2021 (119’)

Ore 21.30 Ingresso: 6 € (intero) – 5 € (ridotto)

tutti i mercoledì d’estate 2022

Rimini centro storico

Rimini Shopping Night

Tutti i mercoledì d’estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi, per una serata di shopping, food, musica e cultura.

In estate, il mercoledì sera, il centro storico si anima con varie iniziative e le boutique aprono le porte in orari extra con prezzi speciali, tra aperitivi, intrattenimento, musica e cultura.

Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali.

Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.

Orario: fino alle 23.30 Info: www.facebook.com/riminishoppingnight/

tutti i mercoledì fino al 31 agosto 2022

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 – Rimini centro storico

La Magnèda

Cena al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d’estate, un’iniziativa, giunta alla quinta edizione, e organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città. Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale, che varierà a seconda delle serate: dj set, gruppi live…per un momento di svago e divertimento per tutte le età.

Orario: 18.00 – 23.00

da giovedì 11 a lunedì 15 agosto 2022

Parco XXV Aprile, zona Ponte di Tiberio, Rimini

Tiberio CinePicnic

Rassegna cinematografica estiva al Ponte di Tiberio

Una suggestiva arena per un picnic serale ai piedi del bimillenario Ponte di Tiberio, illuminati dalle luci e la magia del Cinema. Nel Parco affacciato sul fiume Marecchia i punti di ristoro con piade, gelati e birra, permettono di organizzare, muniti di coperte e cuscini, un picnic all’aperto e godersi intanto, sul grande schermo, le immagini dei film proposti da Notorius Rimini Cineclub. Ecco il programma:

Giovedì 11 agosto: La Vita Straordinaria di David Copperfield – Regia di Armando Iannucci.

Venerdì 12 agosto: Yesterday – Regia di Danny Boyle

Sabato 13 agosto – Serata Family: Mister Link – Regia di Chris Butler (III)

Domenica 14 agosto: La Donna Elettrica – Regia di Benedikt Erlingsson

Lunedì 15 agosto – Serata Family: Wonder Park – Regia di David Feiss

Orario: dalle 19:00; proiezioni alle ore 21.15 Ingresso libero

Info: 0541 26208; cell. 338 5712759 [email protected]

giovedì 11 agosto 2022

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live: Quartetto Eos: Da Bach ai Led Zeppellin

Nella splendida cornice di Castelsismondo, il Quartetto Eos propone un concerto serale. Una sorta di gioco in cui strumenti classici come violino, flauto, viola e violoncello interpretano brani rock degli ultimi anni. Lo spettacolo inizia con alcune rivisitazioni dei capisaldi del repertorio di musica classica tra cui la celebre Aria sulla quarta corda di J.S.Bach per passare improvvisamente a tanghi e milonghe di Piazzolla e celebri colonne sonore di Morricone e John Williams. L’ultima parte del concerto riprende grandi classici del rock arrangiati per il quartetto Eos, come Sweet Child of Mine dei Guns’n Roses, Smoke on the Water dei Deep Purple, alcuni capolavori dei Queen come Bohemien Rapsody, Eleanor Rigby dei Beatles, fino agli anni Ottanta con i capolavori di Sting. Il tutto si conclude con l’intramontabile Stairway to Heaven dei Led Zeppelin.

Ore 21.30. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/pg/GruppoSGR

giovedì 11 agosto 2022

Vergiano di Rimini, Parco degli Artisti Via Marecchiese 387

Comedy Park – Emiliano Luccisano

Luccisano presenta il suo nuovo spettacolo ‘Tutta la vita di dietro’. L’artista è autore, regista, e soprattutto un vulcano di battute comiche travolgenti che lo rendono virale in ogni comunicazione social, e che garantiranno una serata di risate.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Agenzia Isolani Spettacoli.

Ore 21.30. Biglietti su liveticket da 15 € e 12€ + diritti prevendita o acquistabili la sera stessa dell’evento solo in caso di disponibilità residua. Info: 3351207464.

venerdì 12 agosto 2022

Vergiano di Rimini, Parco degli Artisti Via Marecchiese 387

90 MANIA

Una festa tutta dedicata ai più grandi successi dance pop e radio degli Anni ‘90.

Uno spettacolo emozionante ed esplosivo per riportarci a un’atmosfera mitica, con una Band Live, un Frontman, due Dj e Animazione “MAS FLOW”.

Biglietto non numerato da 10 € acquistabile sul posto, con una birra omaggio!

Evento in collaborazione con Agenzia Isolani Spettacoli.

Ore 21.30 Info: 3278475142 (Whatsapp e telefonate negli orari 17-19) e pagina Facebook Parco degli Artisti Rimini.

Sabato 13 agosto 2022

Vergiano di Rimini, Parco degli Artisti Via Marecchiese 387

A tutta Birra!

Prima Festa della Birra al Parco degli Artisti di Rimini. Oltre 20.000 mq di verde sulle rive del fiume Marecchia dove brindare in compagnia e ascoltare bella musica, con 4 spinatrici attive per le vostre birre dalle 18.00 in avanti.

Alle 21.00, due concerti a ingresso gratuito:

– Dino Gnassi Band, al palco del Ristorante Notevolo;

– Vergian Reggae, al palco del Chiosco Il Casotto.

Alle 22.00 la festa culminerà nel concerto dei Mr Pig di Michele Luppi, con un repertorio Hard Rock che spazierà dai classici come Deep Purple, Led Zeppelin, Guns ‘n’ Roses, Bon Jovi, fino a chicche come Mr Big e Dream Theater. Il concerto dei Mr Pig si terrà nell’Arena Spazio Spettacoli SGR e sarà l’unico evento a pagamento, con ingresso 10 € comprensivo di una birra omaggio, biglietto acquistabile sul posto.

Prenotate in anticipo il vostro tavolo per la cena (meglio via whatsapp) nei due locali del Parco degli Artisti:

-Ristorante Notevolo (tel. 3477917684),

-Chiosco piadineria-crostineria Il Casotto (tel. 3274115353).

Domenica 14 agosto 2022

Vergiano di Rimini, Parco degli Artisti Via Marecchiese 387

Doctor Luba in concerto – Ospite “Sgabanaza”.

Una serata di musica e divertimento con i Doctor Luba in concerto con i brani più energizzanti dei mitici Anni ’60, e il grande Sgabanaza che porterà al Parco degli Artisti tutta la verve delle migliori barzellette romagnole.

Ore 20.30. Prenotazione tavolo Casotto al numero 3274115353 (preferibilmente Whatsapp) consumazione obbligatoria, apertura 19.30. Supplemento spettacolo 4 €.

Casotto Live, Parco degli Artisti Via Marecchiese 387 Vergiano di Rimini

martedì 16 agosto 2022

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live: Lorenzo Semprini & 44 Band: Tra la via Emilia e il West

Nella splendida cornice di Castelsismondo, si svolge un concerto di Lorenzo Semprini, il cantautore riminese che propone le canzoni del suo ultimo album dal titolo 44: riletture di Bruce Springsteen, Damien Rice, Gaslight Anthem, Francesco De Gregori ed altri, con una band di 7 elementi tra cui Massimo Marches, Elisa Semprini, Fabrizio Flisi.

Per la realizzazione dell’album sono stati coinvolti 22 musicisti tra cui Federico Mecozzi, Vanessa Peters, Alex Valle, Massimo Marches, Diego Sapignoli, Elisa Semprini, Antonio Gramentieri, Daniele Tenca.

Ore 21.30 Ingresso libero. Info: www.facebook.com/pg/GruppoSGR/

fino a domenica 28 agosto 2022

Rimini, Parco della Serra Cento Fiori, ingressi da via Galliano, 19 e via Padre Tosi

Marecchia Social Fest

Musica e intrattenimento a cura della Cooperativa Cento Fiori che propone un’estate all’insegna della musica e dell’intrattenimento, con un ricco calendario di eventi tra concerti, presentazioni di libri, film, cartoni animati e persino un rock contest per bande giovanili.

Mercoledì 10 agosto alle 21,30 Roberto Mercadini presenta il libro L’ingegno e le tenebre (Rizzoli 2022), una lezione/spettacolo alla scoperta di due uomini straordinari ma, soprattutto, di due straordinari modi di amare gli esseri umani: Leonardo e Michelangelo, due passioni per l’uomo.

Domenica 14 agosto alle ore 21 ha luogo la festa dell’estate con la musica di Filippo Malatesta. Dalle ore 19 è aperto lo stand gastronomico.

Info: www.facebook.com/CooperativaSocialeCentoFiori

Fino al 28 agosto 2022

Rimini Marebello – Bagno 99, Lungomare Giuseppe di Vittorio 54

Radio LatteMiele in spiaggia

Per l’estate 2022 Radio LatteMiele trasmette da Rimini, trasformandosi in megafono della città e delle sue spiagge, con due programmi al giorno dal lunedì al venerdì e un contenitore la domenica mattina.

Il primo programma va in onda dalle 11.30 alle 14.00. Un radio show dal titolo ‘Gli Spiaggiati’, incentrato proprio sui bagnanti che si trovano sulla spiaggia di Rimini. Giochi, canzoni, momenti di intrattenimento e interviste sempre con un occhio attento a quello che succede lungo il litorale della città.

Il secondo programma dal titolo ‘ApeRiminiamo’ va in onda dalle 17.30 alle 20.00 all’ora dell’aperitivo, il momento per raccontare cosa succede in città, con spazio alle iniziative turistiche e culturali dell’estate riminese. Interviste a cantanti italiani e a personaggi e personalità riminesi.

Il contenitore della domenica va in onda dalle 10.00 alle 13.00. Notizie, interviste con focus sulle attività del giorno festivo per eccellenza a Rimini.

Lo studio radiofonico dal quale prendono il via programmi, giochi, animazione è allestito al “Bagno 99” di Marebello, con il supporto di PiacereSpiaggiaRimini.

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 14.00 – dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 20.00

tutte le domeniche dalle 10.00 alle 13.00

Info: www.lattemiele.com/rimini-2022/

tutti i giorni da giugno a settembre 2022

piazza sull’acqua, ponte di Tiberio – Rimini Borgo San Giuliano

Tiberio PicNic

Nella splendida cornice della piazza sull’Acqua, con vista sul Ponte di Tiberio, Visit Rimini propone un pi-nic in un ampio spazio verde, dove potersi rilassare e gustare del buon cibo preparato da alcuni ristoranti del Borgo San Giuliano. Per partecipare è necessario solo scegliere fra i menù proposti e l’orario, tovaglietta e posate sono compresi nel prezzo. Per info e prenotazioni www.visitrimini.com/esperienze/299412-tiberio-picnic

Orario: dalle 18.00 A pagamento. Info: 0541 53399 [email protected]

fino a metà ottobre 2022

piazzale Boscovich, 1 – Rimini zona porto canale

La ruota panoramica

La grande ruota alta cinquanta metri che si affaccia sul mare e che da dieci anni caratterizza lo skyline turistico della città, torna a svettare da piazzale Boscovich. L’attrazione resterà in funzione fino alla metà del mese di ottobre, accompagnando il pubblico in un “viaggio aereo” memorabile da dove osservare la città e tutta la riviera dai Lidi ferraresi a Gabicce, passando per l’entroterra e il mare. A pagamento. Info: [email protected]

EVENTI SPORTIVI E ATTIVITA’ SPORTIVA ALL’ARIA APERTA

fino all’ 11 agosto 2022

Spiaggia di Rimini, Bagni Libra 63 – 63/A e 63/B – 64 – 65, via Lungomare Di Vittorio 8B

Pallino D’Oro e Master individuale maschile e femminile

I bagni Libra organizzano, come di consueto, un Master Nazionale di bocce maschile e femminile riservato alla cat. A, che vede la partecipazione di Campioni Nazionali di Bocce. L’evento si svolge mercoledì 10 agosto durante l’intera giornata. Nelle altre serate si svolgeranno invece le gare aperte alle categorie B, C, D, Amatori e non tesserati. Turisti e appassionati dell’attività sportiva delle bocce potranno quindi partecipare alle gare serali.

La finalissima della cat. A sarà disputata mercoledì 10 agosto alle ore 22.

Le premiazioni si svolgeranno alle ore 23.

Orario: ogni sera dalle 21 alle 24. Info: 338 6104321

mese di agosto 2022

spiaggia di Rimini sud (Bagni compresi tra il 20 e il 150) – Rimini

Un mare di sport

A cura di Piacere Spiaggia RiminiUn evento diffuso che prende vita sui campi degli stabilimenti della spiaggia.Per quattro settimane, sulle aree polisportive, sono organizzati 100 micro-eventi sportivi, comprendenti match di foot volley, teqball (footvolley a tavolino), beach volley e beach tennis, aperti a tutti gli amanti dello sport, che siano professionisti o amatoriali appassionati.Un Mare di Sport comprende anche importanti appuntamenti solidali, organizzati per raccogliere fondi per enti benefici locali e onlus del territorio.

Le iscrizioni sono possibili direttamente ai bagni coinvolti e il calendario degli appuntamenti settimanali è reso noto tramite i canali social. Info:[email protected]

fino al 20 settembre 2022

Rimini, Circolo Up Tennis di Torre Pedrera

UpSummerCup

Campionato amatoriale di tennis e padel, a cui possono partecipare le squadre che si affrontano durante i week-end estivi, da venerdì a domenica. I vincitori delle varie tappe, dove i club si incontrano in riviera per giocare, sfidarsi e condividere una vacanza sportiva, si giocheranno il trofeo UPSUMMERCUP nel master conclusivo di settembre.

Info: www.facebook.com/circolouptennistorrepedrera/



i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022

Bagno 14 – Rimini Marina Centro

Nordic Walking sulla spiaggia

Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini. L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì:

ore 8,30 e 18,30 Bagno 14 – Marina Centro

ore 9,00 e 18,00 Bagno 51

e tutti i sabati:

ore 8,30 Bagno 14 – Marina Centro

ore 9,00 Bagno 51

Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate. A pagamento. Info: 320 7433000 [email protected]

ogni domenica, da maggio a ottobre 2022

Rimini, piazza sull’acqua – Ponte di Tiberio

Domenica di Hatha Yoga

Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi. Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti, non adatte in caso di gravidanza o alta pressione sanguigna.

Orario: in giugno, luglio e agosto, ogni domenica alle 19; in settembre e ottobre ogni domenica alle 10. Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 393 517466756 o sulla pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/Partecipazione a offerta libera.

ogni mercoledì sera e sabato mattina da maggio a settembre 2022

Rimini, Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A

Walk on the beach

50 minuti di camminata sportiva sulla spiaggia, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto per mantenersi in salute.

Orario da maggio a settembre: mercoledì alle 19.15 e sabato alle 8; da ottobre ad aprile: solo il mercoledì alle 18.30. A pagamento. Info: 348 0981594 [email protected]

Tutti i fine settimana di giugno, luglio e agosto 2022

Rimini, in tour tra le spiagge 1 e 150 di Rimini Sud

Un mare di energia

Camminata metabolica in spiaggia – 1° edizione

Oltre 80 allenamenti gratuiti in spiaggia della nuova disciplina ginnica della Camminata Metabolica, che include movimenti di marcia, boxe e danza e che coinvolge sportivi e non di tutte le età. L’evento, in tour in tutte le spiagge associate alla Cooperativa Operatori di Spiaggia, conta sulla partecipazione di due trainer dedicati, ideatori della disciplina, che condurranno sessioni aperte al pubblico nelle serate e nelle mattinate di ogni venerdì, sabato e ogni domenica, per tre mesi. Info: 0541 389308 [email protected]

Ogni sabato e mercoledì dal 4 giugno al 20 agosto 2022

Rimini, spiaggia libera di San Giuliano – zona Darsena.

Sup Yoga sull’acqua

Rimini è mare e relax, un’occasione per praticare Yoga sulle onde scegliendo tra l’energia della mattina con colazione inclusa e la magia del tramonto con aperitivo sull’acqua. Le classi, della durata 90 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti. A cura di RiminiYogi. Ritrovo: Reception chiosco “East Coast” in spiaggia.

Orario: ogni sabato mattina ore 10; ogni mercoledì sera ore 19. Costo: 20 € compreso di brunch / aperitivo. Solo 8 posti per classe, è necessaria la prenotazione su whatsapp al numero +39 331 528 5154.

Tutti i martedì dal 7 giugno al 9 agosto 2022

Spiaggia di Rimini Sud, Bagni 54-55

Campionati di FootVolley

Appuntamento fisso del calendario estivo, il Campionato di FootVolley torna sulla spiaggia in dieci tappe. Il campionato apre la stagione sportiva dell’estate che proseguirà ogni martedì per dieci settimane. Ormai sport must della costa riminese, il FootVolley è un mix tra calcio e beach volley, una disciplina che assicura spettacolo a chi la pratica e a chi la guarda. Insieme a questo, l’associazione FootVolley Rimini in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini organizza altri appuntamenti di rilievo, come le SuperCoppe e i Tornei BeTable sulla spiaggia.

Info: www.footvolleyrimini.it

tutti i mercoledì dall’8 giugno al 28 settembre 2022

Rimini, Viserba

A pesca al largo di Rimini

Esperienza in mare alla scoperta dei vari tipi di pesca

Un’opportunità non solo per i pescatori esperti, ma anche per chi non hai mai provato ed è curioso di fare quest’esperienza in mare.

Le acque di Rimini sono ricche di sgombri, sugarelli, tombarelli, serra e, con un pizzico di fortuna, anche tanto altro.

Accompagnati da uno skipper, è un’occasione per conoscere i vari tipi di pesca, tra lo spinning e il bolentino e trascorrere una piacevole mattinata di pesca in Adriatico.

Per chi non volesse portare le proprie, pastura e canne da pesca sono a disposizione.

Ore 6. A pagamento. Info e prenotazioni: 0541 53399 [email protected]

13 giugno – 1° settembre 2022 (eccetto dal 15 al 18 agosto)

Rimini, Piazza sull’acqua, pedana Piazzale Boscovich, Parco del Mare Miramare

Fluxo Summer

Attività motoria outdoor con diversi livelli di intensità, condotta da istruttori professionisti, nelle location più suggestive di Rimini. A Miramare l’attività estiva verrà interrotta dal 12 agosto.

Orario: dal lunedì al giovedì dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 21.00 A pagamento

Info: 347-1224480 www.fluxomovement.it

Tutti i martedì e giovedì d’estate

Rimini, piazza sull’acqua, Ponte di Tiberio

Parkour Start

Corsa, oscillazione, volteggio, salto, pliometria, rotolamento, quadrupedia e tanto altro ancora ti aspetta nella stupenda cornice della Piazza sull’Acqua davanti allo scorcio delle pietre millenarie del ponte di Tiberio. Sul finire della sera, in mezzo alla natura e alla storia, gli istruttori spiegheranno (in italiano e in inglese) come effettuare i giusti movimenti per sentirsi dinamici e in forma. Quota: € 7 adulti. Ore 19:00. Info e prenotazioni: www.visitrimini.com/esperienze/314626-parkour-start

ogni sabato

viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) – Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia parkrun

Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti.

L’appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita. Orario: ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio

Info: [email protected]

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI

Mercoledì 10 e 24 agosto 2022

Arco d’Augusto (punto di ritrovo) – Rimini centro storico

InsoliTouRimini

Visite guidate teatralizzate alla scoperta del centro storico di Rimini

Originali visite guidate originali alla scoperta di una Rimini ricca di storia attraversando percorsi insoliti, passando per i quartieri meno conosciuti, raccontando curiosità e aneddoti.

Durante la visita, condotta dalla guida turistica Barbara Zaghini, divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera felliniana a cura di Alexia Bianchi, Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani e Marco Sanchini, sorprendono i partecipanti coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e regalando loro una nuova visione di Rimini.

I tour partono dallʼArco dʼAugusto, simbolo di Rimini, e attraversano con percorsi inusuali tutto il centro storico, terminando nello splendido Borgo San Giuliano con un aperitivo al tramonto a cura del Ristorante Retroborgo, affacciati sul ponte di Tiberio.

Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa

Info e prenotazioni: 349 1074979 (WhatsApp) [email protected]

Tutti i sabati di agosto + domenica 7 e 14 agosto 2022

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo da poco inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

Tutti i mercoledì di luglio e agosto

Rimini, piazza Ferrari

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.

Costo: 5 €. Ore 21.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541. 793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

tutti i mercoledì di agosto 2022

Palazzo del Podestà – Piazza Cavour, 26 – Rimini centro storico

Visite guidate al Part – Palazzi dell’Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell’eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. E’ obbligatoria la prenotazione online o telefonica.

Ore 21.30. A pagamento. Info: 0541 793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

venerdì 5, 12 e 26 agosto e domenica 21 agosto 2022

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Ore 21.

Visita extra domenica 21 agosto ore 11.00

Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

sabato 6, 20 e 27 agosto 2022

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata gratuita alle sale antiche

Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga

Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi volumi prestigiosi e preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia. Le visite guidate condotte dai bibliotecari conducono alla scoperta di Alessandro Gambalunga, del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri delle sale seicentesche e l’esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga. Orario della visita guidata gratuita: ore 11. Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326. Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]. Info: [email protected]

Ogni mercoledì sera dal 1°giugno a metà settembre 2022

Rimini, Punto di ritrovo Visitor Center, corso d’Augusto 235

Rimini City tour: Le meraviglie di Rimini

Alla scoperta de “I Tesori di Rimini”: la Rimini romana tra l’Arco di Augusto, l’Anfiteatro, la Domus del Chirurgo (in esterna) e il Ponte di Tiberio e quella rinascimentale con il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna), passando tra le vie del centro storico, in Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli fino a raggiungere il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini e Castel Sismondo con il Palazzo del Fulgor, sede del nuovo museo Fellini. E ancora il quartiere di San Giuliano ricco di rinnovati murales, maestosi edifici come il Grand Hotel. Ore 21. A pagamento. Le visite sono tenute in lingua italiana e inglese. Info: 0541.53399 www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

Ogni giovedì e venerdì sera dal 16 giugno al 15 settembre 2022

Arco d’Augusto (punto d’incontro e di partenza) – Rimini centro storico

Notturno d’Arte: visita guidata con Discover Rimini

Torna anche quest’anno la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata del giovedì consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l’importanza: l’Arco d’Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua. Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all’imperatore Augusto, da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.

Il venerdì sera appuntamento con Notturno d’arte Focus on, una visita guidata d’approfondimento dedicata a personaggi illustri, a luoghi e monumenti particolari o poco conosciuti, a periodi importanti della sua storia (fino al 9 settembre). Il 12 agosto, è prevista una passeggiata culturale dedicata alla figura dell’imperatore Augusto, sotto il cui principato Rimini visse un momento importantissimo della sua storia.

Visite a cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita. Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese. Ore 21.30 A pagamento (comprensivo di radioguide)

Info: 333.7352877 [email protected]

lunedì, giovedì, venerdì e sabato dal 13 giugno a metà settembre 2022

Rimini

Percorsi settimanali alla scoperta della città con Cristian Savioli

Lunedì ore 21 dal Ponte – Rimini, la città di Federico: una passeggiata in centro storico, nei luoghi legati alla vita quotidiana del grande regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

Giovedì ore 21 piazza pascoli – Viserba, una sorpresa sul mare: una delle località balneari di Rimini più dense di storie da raccontare, tra mitici villini, il nuovo lungomare, il piccolo porticciolo, la fossa dei mulini, piazza Pascoli, gli alberghi storici, per arrivare ai racconti legati al grande tenore cesenate Alessandro Bonci ed al poeta viserbese Elio Pagliarani. Senza dimenticare la corderia e … le poesie dialettali.

Venerdì ore 21 dal Visitor Center – Rimini, una continua sorpresa: alla scoperta di due facce della stessa medaglia: la Rimini Romana e quella ‘rinnovata’ degli ultimi anni. Un cuore antico abbracciato dalla bellezza e dalle atmosfere dei nuovi interventi urbani.

Sabato ore 21 – Borgo San Giuliano: a spasso tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi e tradizioni marinare, partendo dal mitico Ponte di Tiberio.

Info e prenotazioni: 333 4844496 [email protected]

CENTO GIORNI IN FESTA

Ecco alcuni degli eventi che, da giugno a settembre, animano le piazze, le viuzze e soprattutto il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, organizzati dai Comitati turistici.

Venerdì 12 agosto 2022

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Notti magiche 70-80-90 con Inarrestabile Fucina

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con la band Inarrestabile Fucina. La band si esibisce con un repertorio degli anni 70, 80, 90.

Ore 21 Ingresso gratuito

dal 13 al 15 agosto 2022

Sedi varie (zona mare) – Rimini

Ferragosto a Rimini

Gli eventi a cura dei Comitati Turistici di Miramare, Rivazzurra, Marebello, Rivabella, Viserba, Viserbella, Torre Pedrera in occasione del week-end di Ferragosto:

A Miramare dal 13 al 15 agosto alle ore 21 Ferragosto in allegria. Sul nuovo lungomare Spadazzi, musica per tutti con musica romagnola.

Rivazzurra propone la musica dei Fuori tempo nei giardini dei bagni 120-128, sabato 13 agosto, mentre per la serata di lunedì 15 ballo per tutti con Casadei Marco Danze Show. Inoltre la sera del 15 agosto (dalle ore 20) viale Lecce (da viale Mantova a viale Regina Margherita) è animato da spettacoli musicali per tutte le età.

All’Arena del Mare di Marebello, festa di Ferragosto lunedì 15 agosto, mentre sabato 13 ha luogo la serata canora con il Karaoke (ore 21).

Sabato 13 e domenica 14 Rivabella propone musica d’orchestra, mentre il 15 agosto la serata è allietata dal mercatino estivo di artigianato (ore 21 in piazzale Adamello).

Piazzale Pascoli a Viserba si anima con la musica del Djset domenica 14 agosto (ore 21).

Viserbella il 14 agosto prevede animazione per bambini seguita dai balli di gruppo al bagno 53, mentre lunedì 15 agosto lo spettacolo si sposta nella zona mare di via Medici.

A Torre Pedrera in piazza Sacchini, sabato 13 agosto musica con Djset, mentre lunedì 15 agosto la piazza si anima con la gran festa di Ferragosto: musica latino americana e animazione per tutte le età.

Ingresso libero

Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche fino all’11 settembre 2022

Arena del mare, via Regina Margherita, 22 – Rimini Marebello

Serate di animazione all’Arena del mare di Marebello

Nelle serate d’estate, l’Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.

Orario: dalle 20.30 alle 23.30 ingresso libero

Tutti i martedì fino al 30 agosto 2022

Spiaggia via San Salvador (altezza bagno 65) – Rimini Torre Pedrera

Musica in spiaggia

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone musica con dj set in via San salvador, nell’area della spiaggia del bagno numero 65. Orario: 21 – 24 Ingresso libero

tutti i sabati fino al 3 settembre 2022

Piazza Pascoli – Rimini Viserba

Musica in piazza Pascoli a Viserba

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica con band locali diverse, che si esibiscono dal vivo.

Ore 21. 30. Ingresso gratuito

Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica fino al 9 settembre 2022

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Serate di animazione al Parco Laureti di Marebello

Nelle serate d’estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, serate a tema.

Orario: dalle 20.30 alle 23.30. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/comitato.marebello

tutti i mercoledì fino al 7 settembre 2022

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Spettacolo con artisti di strada a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con spettacoli di artisti di strada. Orario: dalle 20 alle 24. Ingresso libero

Tutti i mercoledì fino al 7 settembre 2022

piazza Sacchini – Rimini Torre Pedrera

Spettacolo di burattini in piazza Sacchini a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone spettacoli di burattini a cura di Mix Art Production di Medini Daniele.

Il 10 agosto, gli spettacoli per bambini sono a cura della Compagnia Jonathan Niemen.

Ore 21 partecipazione a offerta libera

Tutti i mercoledì fino al 31 agosto 2022

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Spettacolo e Animazione per bambini a Rivazzurra

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco Merlino Show. Dalle ore 21

Tutti i giovedì fino al 1° settembre 2022

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Spettacolo di teatro a Rivazzurra

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone serate di spettacolo e animazione teatrale con l’artista Francesco Checco Tonti.

Orario: dalle ore 21 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/comturivazzurra

Tutti i venerdì fino al 26 agosto 2022

piazza Pascoli – Rimini Viserba

Sganassau Cabaret a Viserba

Il Comitato Turistico di Viserba propone la XX° Edizione della prestigiosa kermess comica. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali: Duilio Pizzocchi, Samuel, Giusy Zenere, Caiazza, Alivernini, Vasumi, Sergio Viglianese, Bianchessi, Dondarini e Dal Fiume, Sterpi e De Pasquale, Francesco Rizzuto.

Il 12 agosto si esibisce il duo Marco Dondarini e Davide Dal Fiume. La comicità teatrale di Gianpiero Sterpi e Alessia De Pasquale viene proposta il 19 agosto. Ultimo appuntamento della rassegna il 26 agosto con il comico siciliano Francesco Rizzuto, di Zelig e Colorado.

Ad aprire tutte le serate è la musica e le gag di Amedeo Visconti. Nel corso delle serate non mancano momenti di moda della NSY e performance di arte varia.

Ore 21.00. Ingresso libero. Info: 0541 736261 www.sganassau.it

tutti i sabati e le domeniche fino all’11 settembre 2022

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.

Orario: dalle 20 alle 24 Ingresso libero.