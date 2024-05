È indetta una selezione pubblica per soli titoli utile a formare un elenco di soggetti esterni all’amministrazione comunale

È indetta una selezione pubblica per soli titoli, utile a formare un elenco di soggetti esterni all’amministrazione comunale da cui attingere, secondo necessità, per il conferimento di incarichi di rilevatore statistico e/o di coordinatore, nell’ambito delle indagini statistiche che il Comune di Riccione svolge all’interno del Programma statistico nazionale. A seconda del compito da svolgere, i luoghi di lavoro potranno essere domicili di famiglie da intervistare, imprese o istituzioni, suolo pubblico.

Alla selezione che darà luogo a una graduatoria di validità triennale si accede con un titolo di studio non inferiore al diploma di Scuola secondaria di II grado che permette l’accesso all’Università, compreso il diploma magistrale della durata di quattro anni previsto dal vecchio ordinamento. Ulteriori requisiti di ammissione sono consultabili online al seguente indirizzo:

https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Selezione-per-titoli-per-incarichi-di-rilevatore-coordinatore-per-indagini-statistiche

È possibile partecipare alla selezione presentando la richiesta entro e non oltre lunedì 3 giugno 2024 alle ore 12.00. La domanda di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente in via telematica, (non saranno accettate domande effettuate mediante canali diversi da quello indicato) al link seguente, sul sito del Comune di Riccione:

https://comunericcione-rn.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=RICC_MOD_STATS

L’Ufficio Statistica è a disposizione per eventuali informazioni e richieste di supporto alla registrazione e compilazione della domanda, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (tel. 0541 608376, 608283).