Ecco cosa prevedono i percorsi di studio e come iscriversi

Le imprese richiedono competenze aggiornate, Cescot risponde con 3 corsi in partenza a giorni (sono aperte le iscrizioni). In particolare si tratta dei corsi di “contabilità generale e software gestionali”, “paghe e contributi”, “la gestione della reception nelle strutture turistiche”.

Legato al settore amministrativo/contabile Cescot propone il corso pratico di contabilità generale e software gestionali che offre un mix di competenze tecniche, fiscali e informatiche essenziali per lavorare nell’area amministrativa di una piccola e media impresa. Il corso insegna ad effettuare operazioni di gestione contabile (rilevazione, registrazione, elaborazione dei documenti contabili) tramite l’utilizzo di un software applicativo specifico e nel rispetto della normativa civilistica e fiscale. Con la guida di docenti esperti, si simula un anno di gestione di una piccola e media impresa per sperimentare su documenti di origine aziendale tutte le casistiche contabili.

Il corso paghe e contributi è invece indirizzato a chi desidera specializzarsi nella gestione amministrativa del personale. Il corso dà l’opportunità di imparare le principali attività di gestione del personale, le lezioni pratiche si svolgono in laboratorio informatico attrezzato con postazioni individuali dove si utilizza il software Gis Paghe (Ranocchi Lab) e si simula un anno di gestione in modo da sperimentare su documenti di origine aziendale tutte le casistiche di un “ufficio paghe”.

La gestione della reception nelle strutture turistiche è invece un corso pratico che offre un mix di competenze pratiche, abilità comunicative e una visione strategica, essenziali per eccellere nel ruolo di receptionist in ambito turistico. Il corso è finalizzato a sviluppare le conoscenze di base per lavorare alla reception di un albergo occupandosi di vari aspetti, dalla comunicazione con il cliente al check in e check out con software specifici. Al termine dei corsi le persone disoccupate possono accedere ai servizi di Cescot Lavoro per ricevere supporto nella redazione del Curriculum vitae per una presentazione efficace nel mondo del lavoro; segnalazione alle aziende che cercano personale e l’attivazione di tirocini per un primo contatto con le aziende.

Per informazioni e iscrizioni telefono 0541441934, WhatsApp 335 1702952 oppure mail bertozzi@cescot-rimini.com.