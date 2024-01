Ecco i corsi professionali del Cescot

Al Cescot Rimini tornano i corsi professionali per chi vuole lavorare nell’area Food&Beverage e nel commercio o somministrazione di alimenti e bevande. Sono 2 i corsi in partenza, le iscrizioni sono già aperte. In collaborazione con Confesercenti e Zeinta di Borg parte il 1 febbraio il corso per barman/barwoman, in tre edizioni (mattino, pomeriggio o sera) pensate sia per coloro che vogliono intraprendere questa carriera nei pubblici esercizi, sia per gli operatori del settore desiderosi di rimanere al passo con nuove tecniche e tendenze. Quella del bartender è infatti una vera e propria professione che richiede dedizione, studio e competenza: la clientela richiede sempre di più qualità, creatività e presentazione impeccabile.

Le 40 ore di lezioni pratiche si svolgeranno in una sala bar dove i partecipanti potranno sperimentare direttamente quanto appreso con l’utilizzo di attrezzatura professionale e sotto la guida di barman esperti come Angelo Borrillo e Lorenza Morea. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato e i partecipanti potranno avere accesso ai servizi di Cescot Lavoro per tirocini, segnalazioni ad aziende che ricercano personale, colloqui individuali.

Il 5 febbraio parte invece un nuovo corso di formazione per l’abilitazione al commercio e la somministrazione di alimenti e bevande. Dal bar all’enoteca, dal ristorante al negozio di prodotti per l’infanzia, passando per le rivendite di integratori alimentari, fino alla parafarmacia: il corso di 100 ore fornisce i requisiti per potere aprire un’attività. Si svolgerà il 50% in videoconferenza e il 50% in presenza, al termine del corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione al commercio e alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della normativa regionale che ne disciplina l’accesso e la professione.

Informazioni e iscrizioni: Cescot Rimini, 0541.441911, info@cescot-rimini.com