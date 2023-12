Il manager, marito della senatrice Marta Farolfi (FdI), al vertice della immobiliare del partito di Giorgia Melonihttps://www.raiplay.it/video/2023/12/Report—Puntata-del-10122023-f69daa3a-c78a-4e3d-8f85-96c3f74ea431.html

Al romagnolo Roberto Petri, presidente di Italimmobili e dirigente nazionale del partito Fratelli d’Italia, la cassaforte immobiliare del partito di Giorgia Meloni, Report (Rai3) (https://www.raiplay.it/video/2023/12/Report—Puntata-del-10122023-f69daa3a-c78a-4e3d-8f85-96c3f74ea431.html) ha dedicato un ampio servizio. Roberto Petri è il marito di Marta Farolfi, senatrice brisighellese di Fratelli d’Italia. Il principale asset di Italimmobili è rappresentato dai beni immobili: appartamenti e palazzi, sedi di sezioni (la maggior parte periferiche) ma anche garage e scantinati (circa una settantina in tutto) disseminati sull’intero territorio nazionale, compresa la sede storica di via della Scrofa al numero civico 39 a Roma, provenienti da contributi e risparmi dei militanti del vecchio Movimento sociale italiano, che hanno sempre garantito sonni tranquilli ad An.

In tutto – secondo dichiarazioni rilasciate da Antonio Giordano vice presidente della Fondazione Alleanza Nazionale a cui fa capo Italimmobili ad Adnkronos – allo stato attuale si aggira intorno ai 27 milioni di euro il valore degli immobili di An confluiti interamente nella società Italimmobili srl. A questa somma vanno aggiunti i circa 30 milioni di euro in titoli immobilizzati, ovvero ‘Fondi di deposito’ presso istituti di credito (da Unicredit a Intesa San Paolo), che investono prevalentemente in titoli di Stato.