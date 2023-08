L’operazione è finalizzata a supportare lo sviluppo dell’azienda e un miglioramento dei suoi profili di sostenibilità.

UniCredit ha sottoscritto un Sustainability Linked Minibond da 3,5 milioni di euro emesso da RM Multimedia Srl di Cattolica (Rimini), specializzata nel commercio di tecnologie destinate a spettacoli, allestimenti e progettazione per teatri. L’operazione è finalizzata a supportare lo sviluppo dell’azienda e un miglioramento dei suoi profili di sostenibilità.

Questa emissione obbligazionaria Sustainability-Linked è uno strumento del mercato della finanza sostenibile che incentiva alla realizzazione di ambiziosi e predeterminati obiettivi sulla performance ESG. Prevede inoltre un meccanismo di aggiustamento del margine che contempla la riduzione o l’aumento del tasso di interesse al raggiungimento o meno dei target previsti nelle clausole di sostenibilità con le quali l’azienda si impegna ad ottenere e migliorare il rating Esg che sarà assegnato da Cerved Rating Agency.

RM Multimedia, sensibile ai temi di sostenibilità, pone in tal senso tra i suoi principali obiettivi la produzione di energia rinnovabile mediante impianto fotovoltaico già installato e con nuovo impianto di ampliamento, al fine di raggiungere il 70% di energia autoprodotta; l’avvio di un meccanismo premiale per i dipendenti legato al risultato di gestione; e l’incremento del numero delle donne nel team.

L’azienda distribuisce in esclusiva per l’Italia prodotti professionali dedicati all’illuminazione e al video, affiancando alle vendite servizi di assistenza tecnica e di formazione. È presente sul territorio nazionale con un team di 22 persone e il supporto di una rete di agenti commerciali che seguono i clienti locali in ogni fase del processo di vendita.

L’azienda nasce nel 2007 con il nome Robe Multimedia e come distributore per l’Italia dei prodotti ROBE lighting e Anolis, sotto la direzione del responsabile vendite Marco Bartolini. A gennaio del 2012, in accordo con ROBE lighting, Robe Multimedia cambia il proprio nome in RM Multimedia.

Al passo con la continua evoluzione del mercato dello show lighting, l’azienda che nel 2022 ha registrato un fatturato di 17milioni di euro, ha ampliato nel tempo la propria offerta di prodotti, sempre più completa e diversificata, fino a diventare un distributore multimarca importante e riconosciuto a livello nazionale, punto di riferimento nel settore per il mercato italiano per i seguenti marchi: Robe Lighting, Ma Lighting, Infiled, Luminex, MDG, Zactrack, Robert Juliat, Disguise, etc.

Ermanno Tontini, Presidente Consiglio di Amministrazione RM Multimedia Srl, sottolinea: “Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione nell’aver fatto ricorso ad uno strumento di finanza alternativa come il minibond, peraltro già sperimentato in passato. Siamo felici che UniCredit, istituto che conosce bene la nostra storia e la nostra energia, ci stia affiancando nel nostro percorso di crescita. Siamo poi davvero orgogliosi di aver intrapreso il cammino per la certificazione ESG, segnale di forte attenzione ai concetti di sostenibilità, imprescindibili per lo sviluppo futuro.

Commenta Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit: “Siamo particolarmente fieri di aver messo a disposizione di una nostra storica azienda cliente una forma di finanziamento alternativa come il minibond sustainability linked. Uno strumento che consente di coniugare l’attenzione alla sostenibilità all’opportunità di accedere al mercato dei capitali per realizzare progetti di investimento ed innovazione. Come banca e partner delle imprese del territorio agiamo, in concreto, offrendo molteplici soluzioni adeguate a ogni esigenza e dimensione aziendale. Siamo infatti determinati ad accompagnarle nel cogliere nuove opportunità di sviluppo che siamo convinti non possano prescindere da una crescita anche in ottica ESG”.