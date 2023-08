Erogato un finanziamento da 6 milioni di euro. L’operazione è finalizzata a supportare le esigenze di capitale circolante dell’azienda

UniCredit sostiene lo sviluppo di Aton Green Storage SpA, azienda emiliano romagnola con stabilimento produttivo nel modenese e leader in Italia nel mercato dell’ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici – Battery Energy Storage System.

Il finanziamento da 6 milioni di euro erogato da UniCredit ha una durata di 5 anni, di cui 12 mesi di preammortamento e copertura dai rischi di variazione dei tassi di interesse, ed è finalizzato a supportare le esigenze di capitale circolante e la strategia di crescita di Aton, in particolare nel settore del solare agroindustriale e per le operazioni nelle quali Aton opererà in qualità di general contractor.

Aton Green Storage S.p.A. è una PMI innovativa che opera nel mercato dell’ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici – Battery Energy Storage System.

I sistemi Aton si adattano alle diverse esigenze di ciascun utente e ai requisiti delle reti elettriche. La flessibilità e la capacità di personalizzazione che contraddistingue la tecnologia Aton hanno consentito di accreditare l’azienda quale fornitore di sistemi di accumulo presso principali multiutility.

La Società opera attraverso due principali linee di business complementari e sinergiche: storage settore residenziale e settore industriale. A queste si aggiunge una terza linea di business “Impianti di efficientamento energetico”, costituita nel 2021 per offrire ai privati, in qualità di general contractor, servizi di consulenza per la realizzazione degli impianti e fornire soluzioni chiavi in mano che comprendano i sistemi di storage ATON. Il dipartimento di R&D interno, con un team di tecnici e ingegneri con un’esperienza consolidata nel settore dell’energy engineering, ha all’attivo numerosi brevetti ed è costantemente impegnato in innovazione di prodotto e progettazione e sviluppo delle migliori soluzioni tecnologiche.

Ettore Uguzzoni, Ceo e Presidente del CdA di Aton Green Storage: “Siamo particolarmente orgogliosi di questa operazione con UniCredit, che ringraziamo per la attiva e fattiva collaborazione, volta a consolidare la nostra posizione di leader di mercato e che ci permetterà una programmazione ed uno sviluppo in settori che riteniamo importanti per la transizione energetica del Paese”.

Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit: “Siamo orgogliosi di supportare i piani di sviluppo di un’azienda che si distingue tra le protagoniste della transizione energetica italiana. L’ impatto positivo di questa operazione porterà un contributo alla crescita di Aton e, più in generale, di un settore chiave in termini di efficientamento e maggiore disponibilità di energia green. Due obiettivi prioritari da raggiungere. Come UniCredit puntiamo a supportare le imprese anche verso nuove opportunità di business, fornendo soluzioni concrete per accelerare il percorso dei nostri clienti e delle comunità in cui operiamo verso un futuro più sostenibile”.