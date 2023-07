L’offerta minima scende a 262.500 euro

E’ stato fissato per il giorno 27 luglio 2023 (lotto unico), ore 10.00, l’esame delle offerte di acquisto, ed eventualmente la gara sulle medesime ai sensi dell’art. 573 c.p.c. (se presentate in misura superiore ad una per lo stesso lotto) degli immobili di proprietà della “Tipografia Moderna Società Cooperativa Per Azioni”, presso la sede del notaio dott. Ciro De Lorenzo, in piazza Caduti per la Libertà n° 21 – 48121 Ravenna.

I beni che elenchiamo qui sotto vengono posti in vendita in unico lotto, al prezzo base di 350.000 euro in ulteriore calo rispetto all’ultima gara con offerta minima di 262.500 euro

Modalità di vendita e modalità di presentazione delle offerte nel nuovo avviso di vendita della Tipografia Moderna (in allegato).

Gli immobili

Porzioni di ampio capannone artigianale, sito in Ravenna in Via Giulio Pastore n. 1, con annessi uffici, locale archivio, volumi tecnici, tettoie, e cabina elettrica, il tutto oltre piazzali di manovra ed area scoperta.

I beni sono catastalmente così identificati:

Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna, Sez. RA, Foglio 11, Mappale 121:

sub. 5, Via Giulio Pastore n. 1, p.T, Z.C. 3, Cat. A/10, Cl. 1, Consist. 2 vani, superficie catastale totale mq. 52, rendita € 568,10;

sub. 8, Via Giulio Pastore n. 1, p.T-1, Z.C. 3, Cat. A/10, Cl. 1, Consist. 12 vani, superficie catastale totale mq. 328, rendita € 3.408,62;

sub. 9, Via Giulio Pastore n. 1, p.T, Z.C. 3, Cat. D/1, rendita € 3.458,00.

sub. 11, B.C.N.C. ai sub. 3, 8, 9, 10 (in realtà come specificato in atto Notaio Gradassi rep. 4975/3644 del 29.03.2012 ora non più comune ai sub. 3 e 10).

L’immobile confina con: Via G. Pastore, ragioni XXX, ragioni XXX, salvo altri.

La cabina elettrica confina con XXX, ragioni stessa proprietà, ragioni XXX, salvo altri, ed è catastalmente identificata nel Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna, sez. RA, Foglio 11, Mappale 157, sub. 1, (cabina elettrica) Via Giulio Pastore n. 1, p. T, Z.C. 3, Cat. D/1, rendita € 92,96.

Cenni storici

Tipografia Moderna società cooperativa per azioni è stata per oltre mezzo secolo una storica tipografia Ravennate: