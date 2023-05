Siglato un accordo per accompagnare le aziende nell’accesso ai bandi pubblici

UniCredit e CNA Emilia-Romagna hanno siglato un protocollo di intesa finalizzato a sostenere le imprese della regione nella realizzazione dei loro progetti di sviluppo.

L’accordo attiva una sinergia volta ad individuare iniziative e progetti capaci di offrire leve di crescita alle aziende in termini di cultura e struttura finanziaria e di supportarle nell’accesso a opportunità rivenienti da incentivi e bandi nazionali, regionali e locali, rispondendo alle specifiche esigenze degli imprenditori anche nell’ambito della sfida posta dal Pnrr.

In base al protocollo, gli associati CNA dell’Emilia-Romagna che richiederanno nuovi finanziamenti o affidamenti necessari alla realizzazione degli investimenti agevolati dai bandi avranno un accesso più rapido e diretto alle soluzioni di UniCredit in termini di consulenza e istruttoria creditizia.

«Siamo molto soddisfatti di questa intesa – sottolinea il segretario di CNA Emilia-Romagna, Fabio Bezzi – trovata grazie alla relazione e alla fiducia che abbiamo costruito con UniCredit. È importante che le imprese e gli imprenditori siano sostenuti e agevolati durante quella fase delicatissima che è la partecipazione a un bando per ricevere un finanziamento. Ci sono scadenze da rispettare e necessità burocratiche a cui far fronte e grazie all’accordo che sigliamo oggi riusciremo ad abbattere i tempi di attesa e portare un aiuto concreto ai nostri associati e associate. Questa azione va a completare il progetto “Crescere” che CNA Emilia-Romagna ha ideato con il fine di offrire ai propri associati le migliori consulenze che mirano alla crescita dell’impresa attraverso opportunità quali bandi e finanziamenti. Riuscire ad usare al meglio, per il nostro Paese, il treno in corsa del Pnrr è qualcosa da cui dipende non solo il futuro della nostra generazione, ma di tutte quelle a venire».

Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit, ha commentato: «Con questo nuovo accordo, rafforziamo la partnership avviata con CNA Emilia-Romagna, estendendola anche al tema dell’accesso ai bandi, fondamentale in questo delicato momento di svolta per il sistema Paese. Confermiamo così il nostro impegno a supporto delle imprese italiane, lavorando al loro fianco per favorirne lo sviluppo e aiutarle a sprigionare tutto il loro potenziale».

Le filiali di UniCredit e le sedi territoriali CNA restano a disposizione per maggiori dettagli.