Entro un mese le prime liquidazioni dei contributi, che seguiranno fino all’esaurimento del fondo regionale

Sono state pubblicate in questi giorni le graduatorie definitive e i primi elenchi dei beneficiari del “Fondo Nazionale Locazione 2022”, il fondo messo a disposizione della Regione Emilia Romagna finalizzato all’accesso dell’abitazione in locazione.

Sul sito web del Comune di Rimini (link inserito in basso) sono stati pubblicati sia l’elenco dei beneficiari, relativo alle famiglie con ISEE fino a 35 mila euro, che la graduatoria delle famiglie beneficiarie con fascia di ISEE più bassa (fino a 17.154). Tutti assegnatari del contributo “Fondo Affitto 2022”, per il quale è stata presentata la domanda entro l’autunno scorso. Una misura di sostegno molto richiesta e destinata sia ai cittadini italiani e provenienti da uno stato aderente all’Unione Europea, che cittadini stranieri muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE.

Con l’approvazione di questi primi atti amministrativi è stata definita una prima tranche di liquidazioni per una spesa complessiva di € 364.859, distribuita nell’ambito territoriale sovra comunale, che comprende tutti i Comuni del Distretto Rimini: Rimini, Bellaria Igea Marina e Unione di Comuni Valmarecchia. Il contributo prevede un importo non superiore a 3 mensilità per un massimo di 1.500 € e varia a secondo del canone d’affitto di ciascun contratto.

Entro un mese verranno liquidati i contributi per le famiglie che rientrano in queste 2 graduatorie dei beneficiari. In particolare parliamo della lista di 12 famiglie con ISEE fino a 35.000 € (di cui 9 del Comune di Rimini) assegnatarie del contributo, che complessivamente copre una cifra di oltre 11 mila euro; e della graduatoria di 257 famiglie con ISEE fino a 17.154 € (di cui 208 del Comune di Rimini), per un importo complessivo di poco superiore a 353 mila euro.

Gli uffici degli enti del Distretto sono impegnati in questi giorni nelle diverse verifiche sulle domande pervenute. Successivamente verranno poi assegnati tutti i contributi rimanenti fino a esaurire la cifra complessiva prevista di oltre 2 milioni di euro, messa a disposizione per il “Fondo Nazionale Locazione 2022” dalla Regione Emilia Romagna.

Tutte le informazioni, le graduatorie definitive e gli elenchi dei beneficiari al Fondo Nazionale Locazione 2022 sono consultabili a questo Link https://bit.ly/ListeBeneficiariLocazione2022