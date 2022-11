A due giorni dal meeting cattolichino “Better Together” sul fare impresa insieme, parla l’AD di Geocom Italia

“Better Together – Insieme è Meglio” è il titolo del convegno dedicato al fare rete fra le imprese locali per fare affari e salvarsi dalla crisi. Si tiene mercoledì 23 novembre dalle 17 all’Hotel Kursaal di Cattolica. Tra gli organizzatori, oltre a BNI Italia, Cna Provinciale di Rimini e Simple Networks c’è anche Geocom Italia srl di Pesaro il cui amministratore delegato Daniele Prioli è anche comproprietario del Kursaal (nonché presidente di Confindustria Marche Nord Terziario Avanzato). L’abbiamo intervistato sui temi dell’incontro.

Prioli, come se la stanno cavando le aziende locali nel post pandemia? “Distinguerei due macro settori: le aziende che operano nel digitale, nei periodi Covid e post Covid hanno visto aumentare i loro fatturati. Le aziende impegnate in business tradizionali hanno sofferto molto di più ma nel 2022 hanno beneficiato della maggiore crescita endogena del mercato, trainata dalle esportazioni”.

In un periodo comunque difficile come quello attuale, segnato dalla crisi energetica, davvero fare rete può servire alle aziende? “Certo, perché non sempre il modello “piccolo è bello” funziona. Al contrario, mettere insieme fatturati e competenze significative permette di essere più competitivi sui mercati. Soprattutto lo può permettere a imprese come quelle del territorio riminese che spesso sono microimprese le quali, facendo rete, possono accedere a situazioni di mercato che altrimenti non potrebbero affrontare”.

Quali sono i temi che tratterà nel suo intervento a “Better Together”? “Parlerò di GDM®, cioè di geomarketing e digital management (GDM® è un prodotto Geocom ed è anche un marchio registrato). Il GDM® è la metodologia Geocom che unisce alla potenza della geografia la componente digital per raggiungere in maniera capillare e sempre più specifica ogni possibile cliente. Faremo esempi pratici per spiegare come fare. Noi siamo stati i primi in Italia a sviluppare questo innovativo metodo per aiutare le imprese a trovare clienti. Oggi Geocom lavora in oltre 64 paesi con attività dirette di ricerca clienti e sviluppo del mercato ed è composta da un’unità operativa di 12 project manager specializzati per settori di mercato e da un’unità di contact digitale con 84 operatori di cui 12 madrelingua”.

Come detto, il convegno si tiene mercoledì 23 novembre dalle 17. Questi i relatori: Mirco Galeazzi – Presidente provinciale Cna; Daniele Prioli – Ceo Geocom Srl; Nicola Calisesi – Ceo Simple Networks; Guido Picozzi – Executive Director BNI.