A gennaio il bando di gara per la copertura del Romeo Neri, in primavera la posa della prima pietra della nuova piscina comunale

Stadio Romeo Neri, Rds Stadium, la nuova piscina comunale ed ex area Ghigi sono i quattro grandi poli attorno al quale si sviluppa il programma di investimenti nell’impiantistica sportiva cittadina, tra opere concluse e in corso e altre pronte a partire.

Per il Romeo Neri sta iniziando il ‘secondo tempo’ del piano di lavori di riqualificazione. Dopo gli interventi realizzati nel corso dell’estate, con la posa del nuovo manto in erba artificiale omologato per il campionato di Lega Pro, è in fase di progettazione l’intervento che porterà alla copertura della tribuna del settore distinti. Il progetto prevede una copertura con una struttura metallica realizzata a moduli in modo da poter essere utilizzata anche per ampliare la capienza attuale delle tribune e allo stesso tempo rendere tutto il settore distinti simmetrico rispetto al campo da gioco. È inoltre in corso una valutazione sulla struttura per una possibile installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Il crono programma prevede l’approvazione del progetto per la copertura entro la fine dell’anno, con aggiudicazione dei lavori a gennaio e avvio delle opere in estate, durante il periodo di stop dell’attività agonistica. Nelle prossime settimane sarà inoltre completato l’efficientamento energetico della centrale termica dello stadio, che si aggiunge agli interventi già portati a termine nel corso dell’estate: oltre al nuovo campo, è stato realizzato un nuovo playground in resina nella parte posteriore della tribuna ospiti ed è stata la riqualificata la palestra Gemmani, utilizzata come area hospitality. In parallelo, sono state messe a punto diverse opere di riqualificazione e tinteggiatura della tribuna centrale ed è stata implementata l’illuminazione pubblica esistente che circonda l’impianto.

Legati ai fondi del Pnrr i progetti che interessano Rds Stadium, la nuova piscina comunale e il centro sportivo dell’ex area Ghigi. Si avvicina il momento della posa della prima pietra per la nuova piscina comunale di Viserba: il progetto esecutivo del nuovo polo dedicato all’acqua è in fase di completamento ed entro fine marzo è prevista l’aggiudicazione dei lavori, con l’avvio degli interventi entro la primavera. Il progetto, dal valore complessivo di 8 milioni di euro, ed è stato candidato al bando Pnrr (missione “sport e inclusione sociale”) aggiudicandosi un contributo di 2,1 milioni di euro.

Saranno aggiudicati entro la fine di marzo anche i lavori per la riqualificazione funzionale ed energetica del RDS Stadium, con l’obiettivo di renderlo adatto ad ospitare il Centro italiano danza Sportiva, oltre ad ospitare eventi culturali e musicali per la città. Il progetto prevede la realizzazione di due arene sportive per circa 3000 utenti e di aree spettatori esclusive. Gli spazi interni saranno realizzati in modo tale da consentire l’uso del Palazzo dello Sport per eventi musicali e culturali per circa 5.000 spettatori. Sotto il profilo energetico, è prevista la riqualificazione degli impianti con utilizzo di fonti di energia rinnovabile.Gli interventi, per un investimento complessivo di 4 milioni di euro, saranno completati e collaudati per giugno 2025.

Viaggerà in parallelo anche l’intervento di completamento e la rifunzionalizzazione della cittadella dello sport all’ex area Ghigi attraverso project financing. Il progetto è cofinanziato dalle risorse del Pnrr (missione sport e inclusione sociale) per 1,4 milioni di euro, a fronte di un investimento complessivo di 5 milioni attraverso la procedura di partenariato pubblico-privato. È previsto il completamento e la ristrutturazione degli edifici parzialmente realizzati (uffici, spogliatoi), il completamento di 7 campi da calcio, la realizzazione di tre campi da padel, di una pista ciclo podistica, oltre al mantenimento e all’eventuale ampliamento del parcheggio con impianto di fotovoltaico già esistente.

Prima dell’avvio della stagione sportiva si è intervenuti anche al Palasport Flaminio, con interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico della struttura. Si sta inoltre valutando la possibilità in futuro di ampliare potenziare la funzionalità e i servizi sportivi del Flaminio attraverso nuovi miglioramenti e adeguamenti strutturali.

Conclusi i lavori di manutenzione prevista su una serie di impianti e strutture del territorio (Palestra Lambruschini, campo da calcio in sintetico di Miramare, pista da skateboard in via Bramante, campo sportivo di Rivabella, pattinodromo Drudi, palestra Panzini, campo da pallavolo della scuola Di Duccio), mentre a dicembre sarà avviata la gara per l’affidamento della realizzazione del nuovo campo da calcio a Corpolò.

“Siamo pronti a mettere a terra investimenti decisivi per dare un impulso alla grande impiantistica sportiva del nostro territorio, grazie anche alla capacità del Comune di Rimini di cogliere le opportunità e le risorse offerte dal Pnrr – sottolinea l’assessore allo sport Moreno Maresi – Diamo quindi gambe ad interventi strategici che si affiancano al consistente di potenziamento e riqualificazione degli impianti diffusi di quartiere, spazi che promuovono la trasformazione urbana ma soprattutto servono a migliorare la qualità della vita della comunità”.