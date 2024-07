Le convention e gli appuntamenti di venerdì 5 luglio

La 13ma edizione di Ciné – Giornate di cinema, manifestazione dell’industria cinematografica promossa da ANICA, in collaborazione con ANEC, con la partecipazione di ACEC, sostenuto dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, e prodotta da Cineventi, giunge al termine venerdì 5 luglio, con le ultime e attese convention dell’edizione, per presentare in anteprima le novità della prossima stagione cinematografica.

Saranno due le società di distribuzione che presenteranno le loro convention nella mattinata di venerdì 5 luglio: I Wonder Pictures (Sala Concordia, 9.45), alla presenza dell’attrice e produttrice Chiara Francini, protagonista del lungometraggio Coppia aperta, quasi spalancata, dall’omonimo spettacolo di Dario Fo e Franca Rame, diretto dalla regista Federica Di Giacomo, e Eagle Pictures (Sala Concordia, 10.40).

Chiude nella giornata di venerdì 5 luglio anche Ciné Camp – Giffoni a Riccione, campus organizzato in collaborazione con Giffoni Film Festival, che ha regalato ai giovani cinefili tra i 10 e i 17 anni, workshop, proiezioni e incontri con le star più amate.

L’ultimo appuntamento con Meet The Star avrà come protagonista Pilar Fogliati, che dialogherà con i giovani appassionati di cinema. Nell’ambito dell’incontro Pilar Fogliati riceverà anche l’Hot Corn Award Comedy assegnato dal magazine di cinema e serie hotcorn.com. Si chiude il ciclo di proiezioni per i ragazzi e le ragazze di Ciné Camp con Manodopera di Alain Ughetto (Cinepalace, ore 10.00), animazione in stop-motion che esplora le difficoltà degli emigrati italiani a inizi Novecento. Non mancheranno, però, anche attesi laboratori con cui i giovani potranno cimentarsi con la recitazione (Laboratorio Cinematografico: tra recitazione e regia, a cura della Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini, ore 10.00 e ore 15.00, Palazzo dei Congressi) e potranno prendere parte a un workshop dal titolo Giffoni in a day: fake news, incontro dedicato alla complessità dell’informazione nell’ecosistema digitale.

E per chiudere un’edizione che ha registrato grande successo e soddisfazione da parte degli addetti ai lavori, in un clima di vera e propria festa Ciné si concluderà con una sorpresa speciale.

