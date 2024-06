L’elenco delle 115 imprese dell’area che hanno beneficiato di contributi fino a 75mila euro

Grazie al PNRR sulle imprese della creatività e cultura in Emilia-Romagna “piovono” più di 6,33 milioni di euro per ben 115 beneficiari. Sono state, infatti, approvate le graduatorie delle proposte ammesse di cui all’Avviso pubblico del 19 ottobre 2022 a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3 “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”, Sub-Investimento 3.3.2 “Sostegno ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale (Azione A II)” – finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

Nell’ambito del Sub-Investimento 3.3.2 (Sostegno ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale (Azione A II)), tenuto conto delle risorse disponibili sono approvate le graduatorie delle domande ammesse a finanziamento. Con successivo provvedimento verrà disposta l’assegnazione delle risorse delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto dell’istruttoria condotta dal Soggetto gestore, svolta attraverso la verifica formale della sussistenza dei requisiti di esaminabilità e ammissibilità e la successiva verifica di merito, e, conseguentemente, tenuto conto dei punteggi assegnati sulla base dei criteri di valutazione previsti dall’art. 11 e dall’allegato 1 dell’Avviso pubblico di cui si tratta, sono risultate ammissibili al finanziamento 1.860 domande, mentre rispetto a 1.126 domande non è stato dimostrato il possesso dei requisiti minimi o è stata dichiarata la decadenza per mancato o inefficace riscontro a richieste di soccorso istruttorio/chiarimento/integrazione o per rinuncia

7 VIRTUAL JAZZ CLUB APS (Musica), 62.114,56 euro;

A.A.C. CONSULTING S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 13.000,00 euro;

A.N.G.E.L.O. SRL (Moda), 74.400,00 euro;

AGRONOTIZIE S.R.L. UNIPERSONALE (Editoria, libri e letteratura), 50.000,00 euro;

ALLE TATTOO S.R.L. (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 72.000,00 euro;

AMIGDALA APS (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 75.000,00 euro;

ANSPI COMITATO ZONALE DI MODENA-NONANTOLA (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 35.136,00 euro;

ARCHICITTA’ APS (Architettura e Design), 65.603,14 euro;

ARCI BOLOGNA APS (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 23.692,56 euro;

ARCI EMILIA ROMAGNA APS (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 75.000,00 euro;

ART4ART SRL SB (Spettacolo dal vivo e Festival), 75.000,00 euro;

ARTERNATIVE SRL (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 60.000,00 euro;

ARTISTICOOP SOCIETA’ COOPERATIVA (Spettacolo dal vivo e Festival), 2.163,20 euro;

ASSOCIAZIONE CULTURALE E’ SCAMÀDUL APS (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 71.736,00 euro;

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA SAN LEONARDO (Arti visive), 4.000,00 euro;

ASSOCIAZIONE ARCHIVIO ARCHITETTO CESARE LEONARDI ETS (Architettura e Design), 49.334,00 euro;

ASSOCIAZIONE CULTURALE L’ARBORETO A.P.S. (Spettacolo dal vivo e Festival ), 31.843,22 euro;

ASSOCIAZIONE CULTURALE MOTUS (Spettacolo dal vivo e Festival), 67.200,00 euro;

ASSOCIAZIONE CULTURALE PIETRO GHIZZARDI – CENTRO DOCUMENTALE E ARCHIVIO STORICO (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 32.000,00 euro;

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO NECESSARIO (Spettacolo dal vivo e Festival), 19.643,28 euro;

ASSOCIAZIONE MUSICISTI DI FERRARA APS (Spettacolo dal vivo e Festival), 45.050,46 euro;

ASSOCIAZIONE PER IMOLA STORICO ARTISTICA ONLUS (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 21.472,00 euro;

ASSOCIAZIONE STUDI MILITARI EMILIA ROMAGNA (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 4.651,27 euro;

ASSOCIAZIONE TEATRO SOCIALE DI GUALTIERI APS (Spettacolo dal vivo e Festival), 75.000,00 euro;

AUDIOCOOP (Musica), 71.400,00 euro;

BAUMHAUS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (Moda), 61.232,84 euro;

BLACK SHEEP (Audiovisivo e radio), 58.898,84 euro;

CASA EDITRICE PROF. RICCARDO PÀTRON & C. SRL (Editoria, libri e letteratura), 24.566,26 euro;

CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 40.000,00 euro;

CINEDELIC S.R.L. (Musica), 64.127,77 euro;

CIRCOLO CINEMATOGRAFICO LINEA D’OMBRA (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 63.661,89 euro;

CO.AP. COMUNITA’ APERTA SOCIETA’ COOPERATIVA (Audiovisivo e radio), 43.580,00 euro;

COMPAGNIA DELLA QUARTA APS (Spettacolo dal vivo e Festival), 60.743,45 euro;

COMUNITA’ EBRAICA DI FERRARA (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 75.000,00 euro;

CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE S.C.S. (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 71.240,00 euro;

CREATIVE ARTISTS LIVE MUSIC AND ARTS MANAGEMENT S.R.L.S (Spettacolo dal vivo e Festival), 75.000,00 euro;

CUE S.R.L. (Editoria, libri e letteratura), 67.133,90 euro;

DIOCESI DI IMOLA (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 50.400,00 euro;

E SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. (Spettacolo dal vivo e Festival), 44.450,10 euro;

EDITRICE IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO SRL (Editoria, libri e letteratura), 54.260,00 euro;

EDIZIONI MUSICALI CASADEI SONORA SNC DI CASADEI RICCARDA & C. (Editoria, libri e letteratura), 32.048,00 euro;

EIKON S.R.L. (Patrimonio culturale materiale e immateriale ), 68.000,00 euro; ENSEMBLE ICARUS (Musica), 60.000,00 euro;

EUPHONIA ETS (Musica), 74.838,83 euro;

EXE.IT (Musica), 75.000,00 euro;

FOIATONDA COOPERATIVA DI COMUNITA’ DI MADONNA DEI FORNELLI SCRL (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 45.120,00 euro;

FONDAZIONE ALFRED LEWIN – ETS (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 61.415,20 euro;

FONDAZIONE FAMIGLIA SARZI ETS (Spettacolo dal vivo e Festival), 47.436,80 euro;

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 40.000,00 euro;

FONDAZIONE FASHION RESEARCH ITALY (Moda), 75.000,00 euro;

FONDAZIONE GRAMSCI ONLUS (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 61.503,48 euro;

FONDAZIONE HOME MOVIES ARCHIVIO NAZIONALE DEL FILM DI FAMIGLIA ETS (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 75.000,00 euro;

FONDAZIONE IVANO BARBERINI PER LO STUDIO E LA DIVULGAZIONE DELLA STORIA E CIVILTÀ DELLA COOPERAZIONE (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 6.591,12 euro;

FONDAZIONE RANGONI MACHIAVELLI (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 74.400,01 euro;

FONOPRINT (Musica), 44.126,40 euro;

FORLIMUSICA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (Musica), 67.714,44 euro;

FT/ART SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. (Audiovisivo e radio), 71.250,00 euro;

GRUPPO INGEGNERIA SRL SOCIETÀ BENEFIT (Architettura e Design), 42.960,00 euro;

HUMARKER (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 60.796,00 euro;

IMMOBILIARE BELLI (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 55.795,96 euro;

INIZIATIVE EDITORIALI SRL (Audiovisivo e radio), 75.000,00 euro;

INSTABILI VAGANTI APS (Spettacolo dal vivo e Festival), 75.000,00 euro;

IRC EDIZIONI SRL UNIPERSONALE (Editoria, libri e letteratura), 20.844,69 euro;

ISREC – ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA DI PIACENZA APS (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 27.600,00 euro;

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI MODENA – E.T.S (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 74.400,00 euro;

ITALIA NOSTRA (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 73.600,00 euro;

ITHALIA SRL (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 60.338,40 euro;

ITIMERE (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 39.945,60 euro;

IZEOS SRL (Editoria, libri e letteratura), 62.836,13 euro;

KALEIDON (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 42.327,20 euro;

KINÉ SOCIETÀ COOPERTIVA (Audiovisivo e radio), 70.064,09 euro;

LA CORELLI SOCIETA’ COOPERATIVA (Audiovisivo e radio), 75.000,00 euro;

LEONI DI MENEA ASSOCIAZIONE CULTURALE (Audiovisivo e radio), 75.000,00 euro;

L’INFORMAZIONE NUOVA – COOPERATIVA DI GIORNALISTI E OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE (Audiovisivo e radio), 36.776,00 euro;

LOOOL SAS DI BORRONI FABIO & C. (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 49.898,00 euro;

MANAGERZEN PROGETTI (Audiovisivo e radio), 75.000,00 euro;

MANICOMICS TEATRO PSCRL (Spettacolo dal vivo e Festival), 23.046,40 euro;

MASONE SRL (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 75.000,00 euro;

MEETING PER L’AMICIZIA FRA I POPOLI ETS (Spettacolo dal vivo e Festival), 75.000,00 euro;

MEMOORIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 75.000,00 euro;

MIT-MOVIMENTO IDENTITÀ TRANS APS (Patrimonio culturale materiale e immateriale ), 23.237,85 euro;

MJTOUR (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 35.000,00 euro;

MUSEUM INTERACTION EXPERIENCE SRL (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 75.000,00 euro;

NEW VISION SERVICE (Spettacolo dal vivo e Festival), 29.802,53 euro;

NUMERIKA SRL (Musica), 75.000,00 euro;

OZONO FACTORY APS (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 75.000,00 euro;

PALLAVICINI (Arti visive), 75.000,00 euro;

PARMA CULTURA DIGITALE APS (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 48.845,60 euro;

PERCORSI ODV (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 10.248,00 euro;

PIERROT LUNAIRE APS (Spettacolo dal vivo e Festival), 69.573,05 euro;

PORRETTA CINEMA APS (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 55.781,00 euro;

PRIMAPAGINA – AGENZIA DI STAMPA E COMUNICAZIONE – SOCIETA’ COOPERATIVA (Editoria, libri e letteratura), 12.258,60 euro;

PRO LOCO MONTEFIORINO APS (Patrimonio culturale materiale e immateriale ), 75.000,00 euro;

QUELLI DEL 29 (Arti visive), 70.704,00 euro;

RADIOCOOP EDIZIONI SRL (Musica), 72.672,00 euro;

RAFFAELLO SANZIO APS (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 36.335,20 euro;

ROCKIN1000 SRL S.B. (Musica), 75.000,00 euro;

RODAGGIO (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 49.626,76 euro;

ROMAGNA MUSICA SOC.COOP. (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 42.790,40 euro;

SBLOCCO5 APS (Spettacolo dal vivo e Festival), 29.235,80 euro;

SETTIMA DIMINUITA APS (Musica), 60.999,68 euro;

SHAPE APS (Spettacolo dal vivo e Festival), 54.332,36 euro;

SIMPATIA (Musica), 48.900,00 euro;

SINE QUA NON (Musica), 67.184,00 euro;

SMK FACTORY SRLS (Audiovisivo e radio), 35.280,00 euro;

TATANKA-APS (Editoria, libri e letteratura), 44.000,00 euro;

TCB SRL (Audiovisivo e radio), 64.333,00 euro;

THE ROOMS S.R.L. (Musica), 69.912,90 euro;

THEATRICON (Spettacolo dal vivo e Festival), 40.400,00 euro;

TOCCI OPEN CONSULTING SRL (Audiovisivo e radio), 62.200,00 euro;

VINIDEA S.R.L. (Editoria, libri e letteratura), 75.000,00 euro;

WAP S.R.L. (Architettura e Design), 42.256,50 euro;

WIKIARTE (Arti visive), 64.968,80 euro;

YAMA SRL (Patrimonio culturale materiale e immateriale), 70.554,15 euro;

ZEPROJECTS S.R.L. (Architettura e Design), 75.000,00 euro.

In totale fanno 6.332.839,67 di euro.