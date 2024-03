Al Cinepalace il film di Loris Lai sull’amicizia di un piccolo palestinese e di un isrealiano uniti dalla passione per il mare e il surf. Al termine della proiezioni gli alunni incontreranno Nicoletta Bortolotti, autrice del libro che ha ispirato il lungometraggio

Venerdì 22 marzo gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Riccione sono state invitati a partecipare all’iniziativa Movie Days al Cinepalace Giometti di Riccione per la proiezione in anteprima del film “I bambini di Gaza” di Loris Lai, in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 28 marzo.

L’iniziativa, alla quale hanno aderito alcune centinaia di ragazzi (282 più i docenti accompagnatori) delle scuole medie Istituto Comprensivo Zavalloni di viale Alghero e viale Ionio e del liceo Volta-Fellini, è organizzata da Cineventi, la società che anche quest’anno torna a Riccione con Ciné-Giornate estive di cinema dal 2 al 5 luglio, ed è realizzata in collaborazione con il Giffoni Film festival, la manifestazione cinematografica per bambini e ragazzi tra le più rilevanti a livello internazionale. L’evento è promosso dal Settore Scuola, Servizi educativi, Politiche giovanili e Cultura del Comune di Riccione.

“Siamo davvero felici di questa collaborazione con il Giffoni Film festival e con Ciné-Giornate estive di cinema – sottolinea la vicesindaca Sandra Villa – e della grande adesione di giovani e giovanissimi a questo progetto”.

Il film è liberamente ispirato al romanzo “I ragazzi di Gaza. Sulle onde della libertà” di Nicoletta Bortolotti (Mondadori, 2024) ed è ambientato nella striscia di Gaza durante la seconda Intifada (2003). L’opera racconta la commovente e avventurosa amicizia fra due bambini, il palestinese Mahmud e l’israeliano Alon, uniti, nonostante tutto, dalla passione per il mare e per il surf.

Alla proiezione di venerdì mattina sarà presente l’autrice del libro Nicoletta Bortolotti che incontrerà le ragazze e i ragazzi presenti in sala per discutere insieme a loro sui temi e sugli argomenti emersi nel corso della proiezione.

L’iniziativa si inserisce nei progetti che Cineventi dedica ai ragazzi under 16 per approfondire la loro conoscenza del cinema. Da alcuni anni, nell’ambito di Cinè-Giornate estive di cinema, Cineventi organizza, in collaborazione con il Giffoni Film festival, una sezione di cinema dedicata a ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia, il Cinécamp, il campus cinematografico di quattro giorni con proiezioni, giochi, attività, laboratori ed eventi collegati al mondo del cinema.

Informazioni: Ufficio Area educativa e scolastica tel. 0541428830; Iat tel. 0541426050.