L’esposizione sarà aperta nella villa sul mare di Riccione per tutte le festività natalizie

Si sono incontrati a Riccione domenica scorsa i 15 componenti della community di igers (appassionati di fotografia e Instagram) provenienti dalla provincia di Rimini per un “InstaMeet” alla retrospettiva dedicata a Robert Capa, in mostra a Villa Mussolini fino al primo aprile 2024.

Grazie alla visita guidata organizzata da Civita Mostre Cultura e dal Comune di Riccione, la community di IgersRimini ha dato vita ad un racconto inedito fatto di foto, stories e reels dedicati alla mostra del grande fotoreporter di guerra del Novecento. Ne è emersa una narrazione corale, dal linguaggio contemporaneo, personale e spontaneo, in cui i diversi punti di vista degli instagrammer si sono soffermati sugli scatti di Robert Capa, sugli sguardi di bambini, soldati, uomini e donne coinvolti nei conflitti del secolo scorso immortalati dal fotoreporter in più di cento immagini in bianco e nero esposte nella villa di Riccione affacciata sull’Adriatico. Gli igers sono stati accolti dalla vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di Riccione, Sandra Villa. Al termine della visita gli igers si sono intrattenuti in centro per una passeggiata tra le installazioni luminose.

I grandi numeri degli igers

La community IgersRimini, con un profilo seguito da circa 10 mila persone, è nata nel 2011 e fa parte del network internazionale @igers e nazionale @weareigersit che fa capo all’associazione Instagramers Italia. La community raggruppa appassionati di fotografia e Instagram che condividono scatti ed esperienze per raccontare e promuovere il territorio. Il profilo IgersRimini è seguito da Fabiola Fenili e Alice Lottici.

Mostra di Rober Capa: tutti gli orari per le festività

La retrospettiva di Robert Capa a Villa Mussolini è visitabile durante tutte le festività natalizie: il 24 dicembre dalle ore 10 alle 14; dal 26 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni con orario continuato dalle ore 10 alle 20 (chiusa il 25 dicembre).

La mostra multisensoriale Turbolenta a Villa Franceschi

Tra le proposte culturali che Riccione offre durante le feste, è possibile visitare per tutto il periodo natalizio la mostra multisensoriale Turbolenta, aperta a Villa Franceschi fino al 14 gennaio. La mostra di Silvia Naddeo indaga gli approcci della società verso il cibo e l’alimentazione. Attraverso una serie di opere uniche e originali, le riflessioni dell’artista si raccontano attraverso un linguaggio ibrido che parte dal mosaico e incontra installazioni, sculture e nuovi media. La mostra Turbolenta è aperta dal martedì al giovedì dalle ore 9 alle 13, nei weekend e festivi dalle ore ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per le festività si potrà visitare la mostra il 24 dicembre dalle ore 9 alle 13 e tutti i giorni dal 26 dicembre al 7 gennaio con orario 9-13 e 15-19 (chiuso il 25 dicembre).