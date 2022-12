10 e 11 dicembre debutta il primo musical dedicato a uno dei periodi più fortunati: gli anni ‘60

Nel palinsesto degli eventi natalizi arriva il primo musical sulla città di Riccione, Permette signora! uno spettacolo diretto dalla regista e coreografa Elena Ronchetti e prodotto da The Show Production che debutta nella sala Granturismo del Palazzo del Turismo il 10 dicembre (ore 21.00) con replica il giorno successivo, l’11 dicembre (ore 17.00).

Protagonista la Riccione degli anni ’60, una località balneare affollata, dove la gente ascolta la musica al jukebox, si frequentano i dancing, si incontrano i latin lover locali. Lo spettacolo racconta un pezzo di storia locale, quando Riccione si apprestava a divenire una meta gettonata e imperdibile per gli amanti della dolce vita.

“Permette Signora! era la frase che i gentiluomini pronunciavano negli anni ’60 quando volevano invitare le ragazze a ballare. Una scena che risale ai tempi dei dancing, luoghi che hanno fatto la fortuna di Riccione. E proprio da questa suggestione abbiamo deciso di fare un salto indietro nel tempo con uno spettacolo dedicato agli anni d’oro della città” – racconta la regista Elena Ronchetti.

“Con questo spettacolo si avvera un sogno della città –aggiunge – Come New York ha “Cats”, Londra il musical “Mamma mia” e Roma “Aggiungi un posto a tavola”, anche Riccione avrà il suo musical. Permette signora! non è solo un musical, però, è proprio un varietà come quelli che si vedevano in tv negli anni ’60. Si balla, si canta, ci si emoziona ma si ride anche tanto. Gli ingredienti ci sono tutti. Per chi verrà a teatro sarà un’esperienza immersiva negli anni ’60 di Riccione, un tuffo nel passato e una esperienza. Per chi vorrà vivere appieno lo spettacolo consigliamo un dress code: smoking per i signori e abito da sera per le donne”.

Un racconto, quello della Riccione degli anni ’60 che sarà corredato dalle immagini originali di Epimaco Zangheri (Pico).

Gli artisti riproporranno i successi dell’epoca come Mina, Buscaglione, Quartetto Cetra, Lucio Dalla, Raffaella Carrà e tanti altri.

Sul palco insieme ai tre attori Francesca Airaudo e Andrea Carli, Marco Giulio Magnani, 16 tra cantanti e ballerini professionisti. Direttore delle musiche e dei cori Roberto Colavalle già assistente di Armando Trovajoli e Pietro Garinei.

Il cast sarà composto da: Stella Ferrucci – Athos Milanese Matteo Faieta – Alan Bertozzi – Andrea Franchi – Matteo Palumbo – Mattia Montaguti – Maria Sacchi – Nicole Zignani – Sara Filipucci – Lucrezia Zambon Martina Selva.

I biglietti sono acquistabili sul sito Liveticket.it, nei punti vendita del circuito Liveticket o direttamente presso la biglietteria del Palazzo Turismo nei seguenti orari di apertura: martedì 6 dicembre dalle 14 alle 20 – mercoledì 7, giovedì 8, sabato 10 dicembre dalle 19 alle 21 domenica 11 dicembre dalle 15.30 alle 17.30 Info: 320 0168171