La giunta comunale di Riccione ha approvato il progetto definitivo-esecutivo, dando così il via libera alla riconversione degli edifici.

Torneranno a nuova vita i diciotto alloggi di via Piemonte e i settanta di via Toscana un tempo utilizzati per dare accoglienza ai rifugiati ma ormai da molti anni in disuso e ammalorati. Le abitazioni verranno infatti rimesse a nuovo – internamente e anche all’esterno -, grazie a un finanziamento della Regione ottenuto dal Comune di Riccione, e destinate a edilizia residenziale pubblica.

La giunta comunale di Riccione ha approvato il progetto definitivo-esecutivo, dando così il via libera alla riconversione degli edifici. L’intervento verrà realizzato da Geat che appalterà i lavori attraverso un bando di gara entro il prossimo 31 dicembre – per una spesa complessiva di 1.470.000 euro, coperta da un finanziamento regionale che deriva dal progetto “Sicuro Verde e sociale: riqualificazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica”.

“Grazie a questo intervento – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -, e a un finanziamento intercettato dalla precedente amministrazione, andiamo a recuperare quasi novanta alloggi da tempo non impiegati e ormai quasi inagibili e fatiscenti, destinandoli all’edilizia residenziale pubblica, ovvero da assegnare a canone calmierato. Diamo così risposta all’esigenza sociale di chi non può permettersi una casa a prezzi di mercato e anche di riqualificazione degli immobili di proprietà comunale”.