Petitti: “Una opportunità per tutto il grande pubblico del servizio televisivo per non perdere la memoria. Prima del corteo, incontrerò i famigliari e le istituzioni per ribadire il nostro impegno per verità e giustizia”.

Tra quelle valigie bianche c’è anche quella, simbolica, che ha portato a termine il viaggio della riminese Flavia Casadei, partita da Rimini quel sabato due agosto del 1980 viaggiando verso Brescia dove l’aspettava uno zio, ma non arrivò mai, vittima della bomba scoppiata alla stazione di Bologna, dove attendeva la coincidenza.

Dopo la proiezione in piazza Maggiore a Bologna dello scorso anno, il film di Giulia Giapponesi “Quel dolore non è immobile”, realizzato dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’Associazione tra i familiari delle vittime e il Teatro dell’Argine, andrà in onda su Rai3 la sera del 2 agosto, per poi essere disponibile gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay.

“Si tratta – spiega Petitti – di una grande opportunità per tutto il grande pubblico del servizio televisivo di non perdere la memoria. Il film racconta la storia di 85 volontari che hanno portato a termine i viaggi che le vittime della strage non hanno potuto completare. Con loro una valigia bianca, testimone di una memoria che continua, consegnata una volta arrivati “a destino” a un passante, una famiglia, un sindaco, raccontando della strage e della persona che hanno simbolicamente portato a destinazione“.

“Uno strumento, quello del linguaggio narrativo legato al teatro e al cinema con cui come Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna rinnoviamo il nostro impegno per la verità e per la giustizia. Prima del corteo, incontrerò i famigliari e le istituzioni per ribadire il nostro impegno per verità e giustizia, e far sì che la memoria del 2 agosto 1980 sia per tutti noi un monito e un impegno”.