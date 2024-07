Terrazza della Dolce Vita, Summer Pride, Marecchia Sailing Cup, Rimini Wow, Dire, mare, mangiare, Momix, ecco tutti gli appuntamenti fino al 6 agosto

Una settimana di grandi eventi quella che traghetta l’estate di Rimini verso il mese di agosto. Dalla quinta edizione della Terrazza della Dolce Vita che prende il via domani 30 luglio, alla colorata Summer Pride, dai Momix e il cartellone ‘il corpo tirato in ballo’, alla divertente regata Marecchia Sailing cup, fino agli idoli della generazione Z e Alpha che si danno appuntamento in piazzale Fellini per RiminiWow. E ancora la grande musica alla Rimini Beach Arena con tre appuntamenti nel lungo weekend e il food ‘vista mare’ con il nuovo format della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, Dire, Mare, Mangiare.

Ma eccoli nel dettaglio gli eventi della settimana più calda dell’estate.

Dal 30 luglio, nell’affascinante cornice dei giardini del Grand Hotel, prende il via la quinta edizione della Terrazza della Dolce vita, il salotto en plein air ideato e condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi, con giornalisti, politici, professori, scrittori, nomi celebri dello spettacolo e dello sport. Tra gli ospiti della settimana Lino Banfi, Ricky Tognazzi, Umberto Brindani, Matteo Marani, Federico Ruffo, Marco Camisani Calzolari, Kledi Kadiu, Gino Cecchettin, Sonia Bruganelli, Andrea Scanzi, Anna Carlucci, Giada Lini, Samuel Peron, Angelo Madonia, Sarah Ferguson, Tommaso Sacchi, Giulio Golia, Gianluigi Nuzzi, Luca Ward. Mercoledì 31 luglio apre la mostra “Ugo di noi. 100+2 anni di Ugo Tognazzi” (ore 19,30) dopo l’intervista a un altro grande ospite: Ricky Tognazzi.

Il primo week-end di agosto torna, in piazzale Fellini, #RiminiWow con gli idoli della Generazione Z e Alpha per due serate imperdibili: venerdì va in scena BET Party, un evento unico che vede diversi, tra i teen idol più famosi delle piattaforme social, riuniti in un grande happening fatto di incontri con i fan. Tra gli ospiti: Jpata, Camilla De Pandis, Alberto Tozzi, Alice Perego, Valerio Mazzei e Sespo. Sabato 3 agosto gli idoli dei giovanissimi saranno a Rimini per la seconda tappa del Webboh Fest, l’evento musicale estivo organizzato da Webboh, la prima community italiana dedicata a Gen Z e Gen Alpha, seguita da oltre 4 milioni di follower sui social. Tra gli ospiti: Sarah Toscano, Aka 7even, Pucho, Matteo Robert, Ditonellapiaga, Cricca e molti altri.

Continuano anche gli appuntamenti musicali alla Rimini Beach Arena con Teenage Dream come unica data in Romagna (venerdì 2 agosto), Galactica Festival con Nina Kraviz, Indira Paganotto, I Hate Models, Mattia Trani (sabato 3 agosto) e Vibras Rimini, il festival di musica più vibrante, per immergersi in un mondo di ritmi latini e performance elettrizzanti con Gente de Zona, Lunay e Cris MJ (domenica 4 agosto).

Da giovedì 1° a mercoledì 3 agosto il Parco del Mare e piazzale Kennedy si animano con Dire, Mare, Mangiare, il nuovo format della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini che sceglie proprio Marina Centro e la cornice green del Parco del Mare fino all’altezza del bagno 23 per raccontarsi attraverso i propri prodotti più tipici e allo stesso tempo per mostrare una nuova Rimini che fa del km zero e della sostenibilità due tratti fondanti del proprio stile di vita: il tutto in chiave pop tra incontri divulgativi, degustazioni guidate e non, ospiti, influencer e tanta buona musica.

Nella capitale dell’estate arriva anche una nuova edizione del Summer Pride, dal titolo ‘Noi siamo Tempesta’. L’evento, che prevede una settimana caratterizzata da incontri tematici, musica, presentazioni di libri per sensibilizzare sui contenuti e i temi dei diritti delle persone LGBTQIA+ e delle famiglie arcobaleno, si conclude domenica 4 agosto con la colorata parata lungo il Parco del Mare con ritrovo alle ore 17.00 ai bagni 37/38 per raggiungere poi piazzale Fellini, dove la festa continua fino a notte con KARMA B on stage.

Sabato 3 agosto va in mare la Marecchia Sailing Cup, l’attesa regata amatoriale più colorata e divertente che torna, dopo quattro anni di stop dovuto al Covid, con la sua sesta edizione e con le sue stravaganti barche costruite dagli stessi partecipanti con materiali di riutilizzo.

Dal 3 all’11 agosto il centro storico della città apre i suoi spazi all’arte grazie ad un cartellone di appuntamenti che si sviluppa nello spazio urbano racchiuso tra Teatro Galli, Arena Francesca da Rimini e Corte degli Agostiniani: Il corpo tirato in ballo. Protagonista sarà la danza nelle sue varie espressioni. Ad aprire la rassegna sabato 3 agosto un eccezionale appuntamento al Teatro Galli, con lo spettacolo Back to Momix. La compagnia, acclamata in tutto il mondo fondata da Moses Pendleton, celebra i suoi oltre 40 anni di attività tra danza e illusionismo. Da chi ha fatto la storia dello spettacolo a chi sta muovendo i primi passi in un sogno con le giovani leve dei principali scuole e centri di danza riminesi, a cui saranno affidate altre performance di danza e di musica sui palcoscenici all’aperto nel cuore del centro storico.

Tra le piazzette del Borgo San Giuliano, per “Esco in scarana”, le veglie estive al borgo, aspettando la Festa de’ Borg giovedì 1° agosto ci si ritrova in piazzetta Pirinela per parlare di Rimini tra le due guerre, mentre alla Corte degli Agostiniani prosegue fino alla fine di agosto il cinema sotto le stelle con la rassegna ‘Back to the screen’.

Infine, come di consueto, il mercoledì il centro storico si anima con gli appuntamenti infrasettimanali della Rimini Shopping Night, a cura di CNA Rimini, con le boutique che aprono le porte fino a tarda serata e i Musei aperti al pubblico dalle 21 alle 23.

Il calendario completo fino al 6 agosto

IN EVIDENZA

dal 30 luglio all’11 agosto 2024

Grand Hotel, parco Federico Fellini – Rimini Marina Centro

La Terrazza della Dolce Vita

Nell’affascinante cornice dei giardini del Grand Hotel, si volge la quinta edizione della Terrazza della Dolce vita, i salotti en plein air ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Giornalisti, politici, professori, scrittori, nomi celebri dello spettacolo, sono tanti gli ospiti che si confrontano sul tema “Vero o Falso”, fil rouge delle interviste che Ventura e Terzi, neosposi, faranno ai grandi protagonisti delle 12 serate: Sarah Ferguson, Giancarlo Giannini, Simona Izzo, Ricky e Gianmarco Tognazzi, il doppiatore Luca Ward, Lino Banfi, Alessandro Cecchi Paone, Enzo Iacchetti, Den Harrow, i ballerini Giada Lini, Kledi Kadiu e Graziano Di Prima, l’autrice Anna Carlucci. E ancora le avvocatesse Elisabetta Aldrovandi e Annamaria Bernardini de Pace, il Senatore Giulio Terzi, l’assessore alla cultura di Milano Tommaso Sacchi, il professor Marco Camisasca Calzolari, Gino Cecchettin, i giornalisti Andrea Scanzi, Umberto Brindani, Gianluigi Nuzzi, e Federico Ruffo. Gli eleganti spazi del Grand Hotel di Rimini ospitano, in concomitanza agli incontri, una mostra dedicata al grande Ugo Tognazzi. La Terrazza della Dolce Vita è un format promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini. Il programma della settimana (*potrebbe subire variazioni):

30 luglio: Lino Banfi, attore + Stefano Bonaccini

31 luglio: Ricky Tognazzi, regista e attore + Simona Izzo, regista e doppiatrice

1° agosto: Umberto Brindani, direttore di “Gente” + Matteo Marani, Presidente della Lega Italiana Calcio professionistico + Federico Ruffo, giornalista, scrittore e conduttore televisivo

2 agosto: Marco Camisani Calzolari, docente universitario, consulente Dipartimento della Trasformazione Digitale + Kledi Kadiu, ballerino

3 agosto: Gino Cecchettin, papà di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio + Sonia Bruganelli, imprenditrice e opinionista

4 agosto: Andrea Scanzi, giornalista e scrittore + Anna Carlucci, autrice televisiva e regista + Giada Lini, Ballerina + Samuel Peron, ballerino + Angelo Madonia, ballerino

5 agosto: Sarah Ferguson, Duchessa di York, scrittrice + Tommaso Sacchi, Assessore Cultura Comune di Milano + Giulio Golia, conduttore televisione e inviato de Le Iene

6 agosto: Gianluigi Nuzzi, giornalista e conduttore televisivo Mediaset + Luca Ward, attore, doppiatore e conduttore radiofonico

Gli appuntamenti, con accesso dalle ore 18.00 circa, sono tutti gratuiti tramite prenotazione alla mail terrazzadolcevita@grandhotelrimini.com oppure al telefono: 0541.22122 o sul sito di riferimento

Ore 18.30 Ingresso gratuito su prenotazione. Info: www.grandhotelrimini.com/it-IT/articolo/terrazza-della-dolce-vita



Fino a fine agosto 2024

Rimini, Corte degli Agostiniani

Agostiniani Estate: cinema sotto le stelle

La rassegna cinematografica che da oltre trent’anni accompagna le estati riminesi, quest’anno si annuncia ricca di novità, con un cartellone che comprende un ampio percorso dedicato ad alcuni film che hanno fatto la storia del cinema, presentati in versione restaurata o rimasterizzata e introdotti ogni sera da un testimonial d’eccezione. Una nuova formula per vivere il cinema ‘sotto le stelle’. Gli appuntamenti della settimana:

lunedì 29 luglio Back to the screen ‘La signora della porta accanto’ (La femme d’à côté)

di François Truffaut (Francia 1981, 106’, v.o.s.)

introduce Alessandra Fontemaggi

martedì 30 luglio Back to the screen ‘Il cielo sopra Berlino’ (Der Himmel über Berlin)

di Wim Wenders (Germania Ovest 1987, 130’), introduce Tamara Balducci

venerdì 2 agosto Back to the screen: Suspiria di Dario Argento (Italia 1977, 99’), introduce Davide Montecchi

martedì 6 agosto Back to the screen: Quarto potere (Citizen Kane) di Orson Welles (Usa 1941, 119’, v.o.s.), introduce Alice Bigli.

Ore 21.30 Ingresso 5 € – escluso dove diversamente specificato.

Info: www.riminiturismo.it/eventi/agostiniani-2024

giovedì 1° agosto 2024

Rimini, Teatro degli Atti

Progetto Manzoni

75° Sagra Musicale Malatestiana – Progetti speciali

Un omaggio a Giacomo Manzoni, tra i compositori più influenti della scena italiana degli ultimi decenni, sarà proposto dai maestri coinvolti nei San Marino International Music Summer Courses. Nel progetto John Kenny, Marco Ignoti, Liga Liedskalnina, Elisa Prosperi, Andrea Corazzari e Rodolfo Rossi coinvolgeranno anche i migliori allievi delle classi di ottoni, clarinetto, canto, pianoforte e percussioni.Con la partecipazione del Coro Galli NMP Ensemble.

Ore 21:30 Ingresso a pagamento Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/



da giovedì 1° a mercoledì 3 agosto 2024

piazzale Kennedy e Parco del Mare – Rimini Marina Centro

Dire, mare, mangiare. Rimini

Dire, Mare, Mangiare Rimini è il nuovo format della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini che sceglie proprio Marina Centro e la cornice green del Parco del Mare fino all’altezza del bagno 23 per raccontarsi attraverso i propri prodotti più tipici e allo stesso tempo per raccontare una nuova Rimini che fa del km zero e della sostenibilità due tratti fondanti del proprio stile di vita. E tutto ciò in chiave pop attraverso un evento fatto di incontri divulgativi, degustazioni guidate e non, ospiti, influencer e tanta buona musica.

Una tre giorni di tipico, buono e sostenibile a un passo dal mare di Rimini per far conoscere ai tanti ospiti della città – attraverso sapori, racconti, aneddoti e degustazioni – tutta la ricchezza della cultura enogastronomica del territorio riminese. Mentre la notte si trasformerà nel Rebola Roof of Taste con djset, concerti jazz e degustazioni a base di Rimini Rebola e Evo riminese.

Infatti, sotto la direzione artistica di Federica Gif – riminese doc, food blogger, influencer e divulgatrice sulle tematiche legate al cibo e al benessere – sono tanti gli ospiti che si susseguono sulla terrazza: da La Pina (Radio Deejay) a Laura Piazzi (meglio conosciuta come Lalaura di Miracolo Italiano su Radio2 e I Miracolati su Radio Capital), da i Di Pazza (influencer speciliazzati in ricette creative, inclusive e salutari) al grande Mirko Casadei, da Dario Vista (noto anche per la sua rubrica più cult “È tutto un magna magna” di “Striscia la Notizia”), a Edoardo Mocini (medico, divulgatore scientifico e autore del brillante caso editoriale “Fatti i piatti tuoi” ) e ancora tanti altri. Uno spazio aperto di incontro e confronto per affrontare – in chiave pop, rilassata e divulgativa – tematiche importanti legate a quella piccola “rivoluzione green” che tutte e tutti possono attuare nel proprio quotidiano partendo proprio anche dalla valorizzazione di una cultura del cibo sano e dalla promozione di stili di vita maggiormente consapevoli e sostenibili.

Ore: 19:00 Ingresso: Gratuito Info: www.facebook.com/StradadeiViniCollidiRimini/



venerdì 2 agosto 2024

Rimini Beach Arena, via Principe di Piemonte, 56/62 – Rimini Miramare

Teenage Dream

Sulla spiaggia di Rimini Beach Arena l’unica data in Romagna di questa estate della Teenage dream. Con questo evento la spiaggia di Rimini diventa il palcoscenico di emozioni, energia e divertimento senza fine.

Ore 21.00; ingresso a pagamento Info: www.iminibeacharena.com/

venerdì 2 e sabato 3 agosto 2024

piazzale Fellini – Rimini Marina Centro

#RiminiWow

Anche quest’estate, la Romagna diventa la casa di youtuber, tiktoker, content creator, e influencer.

Doppio appuntamento a Rimini per la gioia e il divertimento dei più giovani.

Venerdì 2 agosto: BET Party, un evento unico che vede diversi, tra i teen idol più famosi delle piattaforme social, riuniti in un grande happening fatto di incontri con i fan. Un vero e proprio disco party con le hit più ballate e cantate del momento, dove anche il pubblico sarà protagonista tra musica, animazione e meet&greet con i talent delle diverse piattaforme social, a disposizione per foto e autografi. Tra i talent presenti: Jpata, Camilla De Pandis, Alberto Tozzi, Alice Perego, Valerio Mazzei e Sespo.

Sabato 3 agosto: WEBBOH FEST, il festival della Generazione Z, ideato dalla community di webboh.it, che porta sul palco i cantanti e i creator più amati dai ragazzi. Gli artisti e gli ospiti si alternano sul palco, dando vita ad un vero e proprio show musicale dal vivo. Tra gli ospiti: Sarah Toscano, Aka 7even, Ditonellapiaga, Pucho, Matteo Robert, Fubbe, Emma Muscat, Cricca, Luk3 e Ascanio, Sara Esposito, Giorgia e Alice Mordenti.

Ore: 21.30 Ingresso gratuito Sito: www.visitromagna.it/fun/romagnawow

sabato 3 agosto 2024

Rimini, Teatro Galli

Back to Momix

La compagnia americana di ballerini-illusionisti Momix, diretta da Moses Pendleton, torna a calcare le scene con lo spettacolo Back to Momix. Una danza che affronta le sfide della gravità con acrobazie e trasformismo, restituendo al pubblico i più significativi estratti dei grandi classici che hanno segnato la storia della formazione, capace di evocare un mondo di immagini surreali facendo interagire corpi umani, costumi, attrezzi, giochi di luce.

Ore: 21:30 Prevendite da giovedì 25 luglio ore 12 su TicketOne Info:teatrogalli@comune.rimini.it

sabato 3 agosto 2024

Rimini Beach Arena, via Principe di Piemonte, 56/62 – Rimini Miramare

Galactica Festival

Una grande giornata esclusiva all’insegna della musica techno con i migliori dj del momento. Sul palco della Rimini Beach Arena: Nina Kraviz, Indira Paganotto, I Hate Models, Mattia Trani. La serata proseguirà al Cocoricò.

Ore 17.00; Ingresso a Pagamento Info: www.riminibeacharena.com/

domenica 4 agosto 2024

Rimini Beach Arena, via Principe di Piemonte, 56/62 – Rimini Miramare

Vibras Rimini

Il festival di musica più vibrante ritorna sulla spiaggia di Rimini, con una seconda edizione ricca di sorprese, per immergersi in un mondo di ritmi latini e performance elettrizzanti. Tra gli artisti di #vibrasrimini Gente de Zona, Lunay e Cris MJ.

Ore 18.00; Ingresso a Pagamento Info: www.riminibeacharena.com/

domenica 4 agosto 2024

Lungomare Tintori – Rimini Marina Centro

Summer Pride

A culmine di una settimana di incontri, musica e presentazioni di libri, domenica 4 agosto si svolgerà la colorata parata sul Lungomare di Rimini, dai bagni 37/38 fino a piazzale Fellini, dove la festa continua fino a notte con KARMA B on stage. Manifestazione organizzata e promossa da Arcigay Rimini “Alan Turing”. Info: www.summerpride.it

GLI APPUNTAMENTI GIORNO PER GIORNO

Tutti i mercoledì fino al 28 agosto 2024

Centro storico – Rimini

Rimini Shopping Night

Tornano gli appuntamenti infrasettimanali della Rimini Shopping Night, a cura di CNA Rimini. Tutti i mercoledì sera d’estate il centro storico si anima e le boutique aprono le porte fino a tarda serata, tra aperitivi, intrattenimento, musica e cultura. Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico. Un’occasione per vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate. La Rimini Shopping Night è un’occasione per trascorrere una serata in centro storico anche nel segno della cultura: infatti è prevista anche l’apertura serale dei Musei (fino ore 23), così da dare la possibilità ai cittadini di visitare le bellezze artistiche in una fascia oraria particolarmente suggestiva (ingresso gratuito per residenti, ridotto per i turisti).

Orario: fino alle 23.30 Info: www.facebook.com/riminishoppingnight

Tutti i mercoledì fino al 28 agosto 2024

Rimini, piazza Cavour

I Ricordi in Soffitta

Mercatino dei bambini

Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant’altro di loro appartenenza legato all’infanzia.

I bambini sono i protagonisti di queste serate all’insegna del gioco e della socialità.

La partecipazione è gratuita e per l’esposizione occorre l’iscrizione al C.O.C.A.P.

Orario: 17.30 – 23.30 Partecipazione gratuita. Info: 0541 781108 (COCAP) info@cocap.it

Tutti i mercoledì e i sabati in estate

Rimini, piazza sull’Acqua – Ponte di Tiberio

Prospettive Diverse

L’originalità dell’iniziativa consiste nel fatto che i visitatori non vedono il Ponte “dall’alto”, come normalmente si usa fare, ma hanno la possibilità di passarci sotto, tra le arcate, scoprendo così molti dettagli e particolarità che dai normali punti di osservazione, restano purtroppo nascosti.

La visita alla scoperta di questo monumento avviene infatti a bordo di un’imbarcazione, percorrendo lo specchio d’acqua dell’invaso del Ponte, da dove si possono meglio notare diversi dettagli della sua lunga storia. A cura dell’Associazione Marinando. Le uscite hanno la durata di 15 minuti e sono ad offerta libera.

L’esperienza è a offerta libera e le donazioni servono per sostenere l’associazione che si occupa di progetti e programmi per persone con disabilità attraverso la vita in mare.

Orario: dalle 20 alle 23. Info: www.facebook.com/marinandoODV/

tutti i mercoledì fino al 7 agosto 2024

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 – Rimini centro storico

La Magnèda

Il centro storico diventa il protagonista delle serate d’estate, con un’iniziativa organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città.

Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale.

L’obiettivo è quello di creare un momento di svago e divertimento per tutte le età.

Orario: 18.00 – 23. Info: www.mercatocopertorimini.it

tutti i mercoledì sera fino al 28 agosto 2024

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Hand Made Market – Artigiani al Centro

Edizione estiva serale della mostra mercato dell’artigianato handmade

Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.

Ogni mercoledì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.

Orario: dalle 18.00 alle 23.30 Ingresso libero

Info: 340 3031200 artigianialcentro@gmail.com

Tutti i venerdì fino al 13 settembre 2024

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico insieme ai Venerdì d’Arte.

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo.

L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: 18.30 – 23.30 Ingresso libero Info: 0541 781108 (COCAP)



fino al 20 agosto 2024

Spiaggia e altre sedi – Rimini

Rimini for Mutoko

Continua Rimini for Mutoko: gioco, sport e divertimento per raccogliere fondi a sostegno di progetti benefici in Zimbabwe, per la missione e l’ospedale fondati da Marilena Pesaresi e per Operazione Cuore. Tanti i tornei di questa 24esima edizione organizzati in spiaggia: dai tornei di Beach Tennis al torneo di FootVolley ai bagni 53-54-55 di Rimini (in agosto), dal Torneo di Beach Volley e Beach Volley ragazzi fino al Torneo di Burraco il 27 luglio al Campo Don Pippo.

Info: www.riminiformutoko.it



30 luglio e 6 agosto 2024

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live

SGR LIVE continua protagonista dell’estate nel centro storico di Rimini. Giunto alla terza edizione, il palinsesto messo a punto dai direttori artistici Federico Mecozzi e Cristian Bonato sale a 15 serate con tutti i generi musicali rappresentati e omaggi a grandi artisti della storia della musica. I prossimi appuntamenti:

Martedì 30 luglio 2024 About Amy esalta un omaggio a Amy Winehouse e di quel suo sound che univa brillantemente funk, soul, jazz e reggae. In un’unica parola: musica.

Martedì 6 agosto la Corale San Marino si esibisce con E adesso musical, un concerto che proporrà al pubblico alcune fra le più famose e rappresentative canzoni di Brodway.

Ore 21.30 Ingresso libero Info: www.facebook.com/GruppoSGR



mercoledì 31 luglio 2024

Corte della Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 – Rimini

In Absentia

Un originale ciclo di conversazioni letterarie con la particolarità di tenersi tutte quante “in assenza” dell’autore. “In Absentia” è il titolo della rassegna, nata da un’idea di Armida Loffredo e Alessandro Agnoletti, che si propone come un divertissement a metà fra le Interviste Impossibili e i Colloqui Fantastici. L’idea è quella di riportare in vita autori scomparsi, ridar loro voce, in un gioco sì letterario ma soprattutto ironico e leggero, come si conviene alle conversazioni estive. I prossimi appuntamenti:

mercoledì 31 luglio: Autore assente perché SCOMODO: Kurt Vonnegut; parlano in sua vece Riccardo Fabbri e Lia Celi

Ore 21 Ingresso libero Info: 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it

dal 31 luglio al 12 agosto 2024

Bagni Libra 63 – 63/A e 63/B – 64 – 65, via Lungomare Di Vittorio 8B – Rimini

Torneo di bocce

31esima edizione del Pallino D’Oro e Master individuale maschile e femminile

La tradizionale gara sportiva di bocce ‘Il Pallino d’oro’ torna a Rimini per la 31° edizione, a cui partecipano 40 giocatori divisi per categoria. In contemporanea, come di consueto, i bagni Libra organizzano un Master Nazionale di bocce maschile e femminile riservato alla cat. A, che vede la partecipazione di Campioni Nazionali di Bocce, provenienti da tutte le regioni. L’evento si svolge lunedì 12 agosto durante l’intera giornata.

Nelle altre serate si svolgeranno invece le gare aperte alle categorie B, C, D , Amatori e non tesserati. Anche i turisti e appassionati dell’attività sportiva delle bocce potranno quindi partecipare alle gare serali.

La finalissima della cat. A sarà disputata lunedì 12 agosto alle ore 22. Le premiazioni si svolgeranno alle ore 23



1, 8, 13, 22, 26, 29 agosto e 2 settembre 2024

Borgo San Giuliano

Esco In Scarana

Veglie estive al borgo – Aspettando la Festa. Conferenze e minirassegna cinematografica.

Tornano gli appuntamenti serali, tra le piazzette del Borgo San Giuliano, proposti dalla Società de Borg nell’ambito di “Esco in scarana”, manifestazione giunta all’ottava edizione.Le “veglie estive” sono occasioni per incontrarsi, ascoltare, divertirsi, in prima persona, stuzzicati da temi che traggono spunto dalla storia, dalla tradizione e dalla società contemporanea. Sono belle occasioni per uscire di casa… volendo anche con la propria scarana (sedia), come suggerisce il titolo.L’edizione 2024 è principalmente dedicata all’approfondimento del tema della XXII Festa de Borg, che ritornerà ad animare il Borgo nel fine settimana del 6-7-8 settembre 2024. Tra conferenze ed una originale rassegna cinematografica, ci si avvicinerà alla Festa, pronti per goderne appieno la variegata proposta musicale, in linea con il titolo scelto “Taca Bilòz: 100 anni di Rimini a suon di musica, ballo e buon vivere”.

Giovedì 1° agosto in piazzetta Pirinela, la conferenza RIMINI TRA LE DUE GUERRE (1920-1945) periodo nel quale si sviluppano le basi dell’industria turistica riminese. Ore 21. Ingresso libero

Ore 21.00 Info: www.societadeborg.it

fino al 22 settembre 2024

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini

Rassegna estiva al Parco degli Artisti

Spettacoli, concerti e mercatini nel verde del parco Marecchia. Gli incontri in calendario:

mercoledì 31 luglio “Le domande che ti cambiano la vita” Gianluca Gotto condivide la sua filosofia del viaggio portando gli spettatori in un itinerario tra spiritualità e natura.

venerdì 2 agosto “Maschio caucasico irrisolto” Spettacolo teatrale organizzato da Teatro Verdi Montecatini Terme.

sabato 3 agosto 2024

Santuario Santa Maria delle Grazie, via delle Grazie 10 – Rimini Covignano

24° Palio dell’Assunta

Gare giovanili, Podistica competitiva e non competitivaCSI Rimini e Golden Club Rimini organizzano il 24° Palio dell’Assunta: Podistica competitiva e non competitiva Km 12. A seguire camminata Km 5 e gare giovanili 30 metri.Ritrovo alle ore 18 e partenza alle ore 19.

Info: www.goldenclubrimini.it/palio-dell-assunta

sabato 3 agosto 2024

Rimini, spiaggia libera di San Giuliano e Rivabella

Marecchia Sailing Cup

La regata amatoriale con barche costruite con materiali di riutilizzo che vedrà vincitori sia la prima imbarcazione a tagliare il traguardo sia la barca più estrosa e stravagante costruita dagli stessi partecipanti

Info: www.marecchiasailingcup.it

domenica 4 agosto 2024

Arena Francesca da Rimini

Il corpo tirato in ballo

1984 quaranta e risentirli

lunedì 5 agosto 2024

Corte degli Agostiniani

Il corpo tirato in ballo

Rimini a Passi di danza 2024

giovedì 8 agosto

Corte degli Agostiniani

Il corpo tirato in ballo

Il cielo e il mare…di notte si ascoltano

domenica 11 agosto 2024

Arena Francesca da Rimini

Il corpo tirato in ballo

Duo Bucolico & Nobraino

Tutti gli aggiornamenti su www.riminiturismo.it