Mercoledì 31 luglio alle 21,30, la rassegna itinerante di teatro di figura e animazione fa tappa nel quartiere Fontanelle con lo spettacolo “Crazy animals” di Katastrofa Clown. Prossimo appuntamento: venerdì 9 agosto a San Lorenzo

Il viaggio itinerante di clown, burattini, marionette a filo, muppets e magia continua il suo percorso nei quartieri di Riccione con il terzo appuntamento della rassegna “Pane Burro e Burattini”, il festival diffuso di teatro di figura e animazione.

Mercoledì 31 luglio alle 21,30, nel parco di viale Sicilia del quartiere Fontanelle, il divertente cartellone degli spettacoli per grandi e piccoli presenta “Crazy animals” di Katastrofa Clown. Il grande varietà comico è fatto con pupazzi e marionette a filo che pian piano prendono vita, passando da struzzi ballerini a galli canterini, da scoiattoli impazziti a gatti sognatori, da conigli magici a papere lanciate da una catapulta, in un susseguirsi di numeri di varietà in cui anche il pubblico diventa protagonista.

La rassegna, che, insieme a Riccione, tocca alcune località della provincia di Rimini, fa rivivere al pubblico l’antica arte degli spettacoli di strada in cui, attraverso sketch e comicità, rivivono figure fantastiche e bizzarre e storie curiose.

I prossimi spettacoli in programma sono venerdì 9 agosto in piazza San Lorenzo con il Burattinificio Mangiafoco che porta in scena “Anar e Golnar” e venerdì 23 agosto in viale San Martino con Tieffeù Teatro e lo spettacolo “Giacomino e il fagiolo magico”.

La rassegna è a cura dell’Associazione Arcipelago Ragazzi e della Compagnia Fratelli di Taglia. Gli spettacoli sono a ingresso libero; a fine serata sarà offerta una merenda a tutti i bambini.