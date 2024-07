Tantissima gente a tutti gli eventi. Ieri sera migliaia di ducatisti hanno sfilato sul lungomare di Riccione, Silvia Cinelli ha svelato le vicende della famiglia Campari in piazzale Ceccarini, in piazzetta San Martino è andata in scena la Riccione degli anni Sessanta e a Villa Mussolini si è tenuto Tramonto DiVino

Un fil rouge straordinario ha attraversato Riccione ieri sera portando in città l’energia delle rosse delle due ruote, la storia dell’iconico marchio che ha lanciato, alla fine dell’Ottocento, il bitter rosso più famoso al mondo e i migliori prodotti enogastronomici dell’Emilia-Romagna. Eventi che sono stati tutti premiati da una grande partecipazione del pubblico.

Ieri sera, venerdì 26 luglio, intorno alle 20,30, la lunga scia delle rosse del World Ducati Week ha fatto il suo ingresso trionfale a Riccione, regalando uno spettacolo unico ai residenti e turisti, scandito dal sound potente, e iconico, del motore della nota casa motociclistica bolognese. Migliaia di centauri provenienti dal circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico hanno sfilato in viale Torino e poi proseguito il tour in centro, sui viali Milano e D’Annunzio, accolti con applausi da tante persone presenti lungo le strade, fino a raggiungere la zona del Marano dove erano attesi per la festa “Land of Joy on the Beach”.

In serata sul palco di piazzale Ceccarini, Silvia Cinelli ha presentato il suo libro “L’elisir dei sogni. La saga dei Campari”, la famiglia che sognò di creare l’elisir perfetto per il piacere dei palati della borghesia di fine Ottocento. E ce la fece, creando l’iconico bitter rosso conosciuto in tutto il mondo. Nel corso di una piacevole conversazione con il giornalista e scrittore Oliviero La Stella, la scrittrice ha parlato della genesi del suo libro in cui, in un mix tra storia e sentimento, racconta le vicende della famiglia che nel 1862 creò il famoso bitter. Il terzo appuntamento della rassegna “Senza fine. Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione” si è svolto davanti a un pubblico numeroso, attento e affascinato dal racconto della scrittrice che ha spaziato tra scorci di storia italiana e fatti familiari.

La festa dei prodotti d’eccellenza è continuata a Villa Mussolini che, dalle 19,30, si è trasformata in una vera e propria “arena del gusto” con la tappa riccionese di “Tramonto DiVino”. Il roadshow enogastronomico, a cura dell’’Enoteca Regionale Emilia-Romagna, ha fatto conoscere al pubblico di Riccione le eccellenze regionali in un ambiente straordinario come quella della villa storica a due passi dal mare. Durante la serata i sommelier dell’Ais-Associazione italiana sommelier hanno guidato il pubblico (numerosissimo, anche molto oltre le aspettative) in un percorso sensoriale tra oltre 300 etichette di vini regionali e le bollicine Metodo Classico. Oltre ai vini, tanti i grandi protagonisti Doc e Igp dell’Emilia-Romagna che il pubblico ha potuto degustare, fra cui il nobile Parmigiano Reggiano.

Contemporaneamente, da un’altra parte della città, in piazzetta San Martino è andata in scena la “Riccone negli anni ‘60”: tra ricordi, testimonianze, filmati, vecchie fotografie e libri, l’associazione Famija Arciunesa ha celebrato il magico periodo che consacrò Riccione come una delle mete più gettonate delle vacanze estive. L’incontro, condotto dal presidente di Famija Arciunesena Francesco Cesarini in compagnia di Edmo Vandi e Fernando Gabellini, organizzato dal Comitato Riccione Abissinia, ha visto la partecipazione di numerose persone, tra turisti e residenti desiderosi di rivivere l’atmosfera spensierata di quegli anni.

Musica straordinaria da oggi per una settimana a “Riccione Summer Jazz”. Domani lo show di “Albe in controluce”

La settimana musicale di “Riccione Summer Jazz” inizia oggi sabato 27 luglio (ore 21) con uno dei più grandi chitarristi del nostro tempo, Al Di Meola, le cui note spaziano tra jazz, fusion, world music, musica classica e latino-americana. Al festival arriva in Trio per esibirsi in concerto nella Sala Concordia del Pala Riccione, preceduto da un buffet – evento (ore 19:45) nel foyer (ingresso a pagamento, informazioni e prevendita su riccionejazz.it).

A Riccione, le sonorità e le atmosfere del jazz incontrano anche la pittura: oggi, sabato 27 luglio, alle ore 18, Villa Franceschi inaugura la mostra di Alessandro Curadi “All that jazz. Ritratti d’artista” con le opere che raffigurano i grandi nomi del panorama musicale mentre suonano gli strumenti che li hanno resi iconici nell’immaginario collettivo. La mostra è ingresso libero ed è aperta nelle stesse giornate del festival, dal 27 luglio al 4 agosto, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 18 alle 23.

La jazz week riccionese prosegue il suo viaggio musicale domani, domenica 28 luglio (ore 5:30, spiaggia Le Palme 88-89), in collaborazione con le “Albe in controluce”: “Il cielo è pieno di stelle. Omaggio a Pino Daniele” è il concerto che ha per protagonisti il noto trombettista Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte. In serata, domenica 28 luglio, il festival si sposta in piazzale Ceccarini (ore 21) con l’Orchestra Jazz Ritmico-Sinfonica del Conservatorio Rossini di Pesaro, formata da 46 elementi tra allievi del Conservatorio e professionisti aggiunti che ne impreziosiscono l’organico, e diretta dal Maestro Massimiliano Rocchetta, nel concerto “Mancini 100. Omaggio a Henry Mancini nei cento anni dalla nascita”. Entrambi gli eventi sono a ingresso libero.