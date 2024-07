La voce più corposa riguarda la realizzazione del nuovo centro servizi polivalente per la pesca e l’acquacoltura, per il quale l’amministrazione ha ottenuto un finanziamento da parte del Ministero per 6.850.000 euro

Nel corso del Consiglio comunale di ieri, l’aula ha riconosciuto la legittimità dei debiti fuori bilancio, con un esito finale di 17 voti favorevoli, 10 contrari e nessun astenuto. Successivamente, si è passati alla discussione sull’assestamento di bilancio, come previsto dall’articolo 175 del Testo Unico degli Enti Locali. Durante questo dibattito, è stata verificata la salvaguardia degli equilibri finanziari, con particolare attenzione al finanziamento dei debiti fuori bilancio, all’applicazione della quota parte dell’avanzo di amministrazione, alle modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP) e alla variazione del bilancio di previsione per il triennio 2024-2026. Anche questa delibera è stata approvata (17 voti favorevoli, 9 contrari e nessun astenuto). L’avanzo libero di bilancio, in particolare, consentirà con un importo poco superiore ai 12 milioni di euro di ‘dare ossigeno’ a diversi interventi diffusi, con particolare riguardo all’infrastrutturazione cittadina e alla manutenzione dei servizi sul territorio.

La voce più corposa riguarda la realizzazione del nuovo centro servizi polivalente per la pesca e l’acquacoltura, per il quale l’amministrazione ha ottenuto un finanziamento da parte del ministero dell’Agricoltura sul fondo FEAMPA 2021 – 2027 per 6.850.000 euro. E ancora, ad esempio, la riqualificazione e valorizzazione del ponte di Tiberio (per 600mila euro), la progettazione della nuova piazza Marvelli (355mila euro), la manutenzione della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici (500mila euro), la realizzazione del sottopasso di via Barsanti in prossimità della statale 16 (450 mila euro a copertura delle maggiori spese). Importante anche il ‘pacchetto’ di interventi di manutenzione degli edifici scolastici per complessivi 450mila euro, nonchè quello relativo all’avanzamento del progetto degli snodi territoriali della salute (300.000 euro) per la diffusione dei presidi sanitari nel territorio, la riqualificazione di aree verdi e aree giochi (250.000 euro), la manutenzione delle palestre delle scuole Fermi e Fellini (230.000) e la manutenzione straordinaria dei sottopassi e delle reti meteoriche (200.000 euro). Una grande attenzione anche sul versante delle politiche del sociale, come il sostegno degli alunni con disabilità (565mila euro), i servizi a favore di minori (4.250.000) e i servizi per anziani e disabili (1.300.000 euro).

Durante il Consiglio, infine, è stato dato il via libera alla nuova gara per l’affidamento del servizio di noleggio a canone fisso, comprensivo dell’installazione e manutenzione del sistema di controllo automatizzato degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato (ZTL) del centro storico. Questa gara, che include anche la gestione dei permessi di circolazione e i servizi annessi, è stata approvata con 19 voti favorevoli, 3 contrari e 6 astensioni. L’impegno previsto ha una durata pluriennale.