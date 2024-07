Più illuminazione, verde e spazi pedonali: lavori per un investimento di 500 mila euro

Aumentare gli spazi pedonali, incrementare il verde e migliorare l’illuminazione: questi sono i principali obiettivi dell’intervento di riqualificazione di via Marconi a Miramare, il cui progetto esecutivo è stato approvato ieri dalla giunta comunale.

L’intervento si concentrerà sul tratto di viale compreso tra via Pontinia e via Martinelli, una zona strategica per la presenza di numerosi servizi, attività commerciali e strutture alberghiere, molto frequentata dai riminesi e dai visitatori durante tutto l’anno. La riqualificazione prevede un approccio integrato che include la ristrutturazione e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali, la riorganizzazione degli spazi di sosta, l’aumento delle aree verdi e l’ottimizzazione energetica dell’illuminazione pubblica led.

Nel dettaglio, i marciapiedi saranno ampliati e dotati di una nuova pavimentazione, mantenendo il porfido caratteristico nei pressi dell’incrocio tra via Marconi e via Oliveti. Questo intervento sui marciapiedi offrirà l’opportunità di incrementare le superfici verdi: verranno create nuove aree permeabili alla base degli alberi esistenti e piantati nuovi alberi, migliorando la qualità ambientale e il comfort urbano, e contribuendo alla riduzione delle isole di calore.

La sosta per auto e moto sarà riorganizzata senza ridurre il numero complessivo di stalli, mantenendo l’attuale assetto viabilistico, con senso unico nel tratto tra via Pontinia e via Ferrarin e doppio senso tra via Ferrarin e via Martinelli. Questa riorganizzazione risponde meglio alle esigenze di mobilità della fascia urbana tra la ferrovia e la spiaggia, in linea con gli interventi già in corso nelle aree costiere per la realizzazione del Parco del Mare.

I lavori, per un investimento totale di 500mila euro, inizieranno entro la fine dell’anno e si concluderanno prima dell’estate 2025. Saranno organizzati in modo da garantire sempre l’accesso alle attività presenti durante tutte le fasi del cantiere. Prima dell’inizio dei lavori, sarà organizzato un incontro pubblico per informare i residenti e raccogliere eventuali suggerimenti.

“Il nostro piano per riqualificare e innovare il patrimonio stradale cittadino continua a fare progressi – è il commento di Mattia Morolli, assessore ai lavori pubblici del comune -. Questo intervento non solo migliorerà una zona chiave di Miramare, ma si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione e attenzione dell’intera città, in tutte le sue zone”