L’intervento ha interessato i pali ammalorati del viale a esclusione del tratto da viale Cassino alla rotonda di viale Ceccarini

Il Comune di Riccione ha provveduto nei giorni scorsi alla sostituzione dei pali dell’illuminazione pubblica in Corso Fratelli Cervi a Riccione Paese con la messa in opera di nuovi sostegni. L’intervento ha interessato tutto il viale ad esclusione del tratto da viale Cassino alla rotonda di viale Ceccarini, all’altezza dell’ospedale.

I lavori hanno riguardato solamente la sostituzione dei pali ammalorati, con la conseguente messa in sicurezza dell’illuminazione pubblica del viale, mentre sono stati conservati i corpi illuminanti a led, sottoposti a efficientamento energetico alcuni anni fa.

“Gli interventi predisposti dall’amministrazione comunale su corso Fratelli Cervi rientrano nel più ampio piano dei lavori di riqualificazione ed efficientamento dell’illuminazione pubblica intrapreso dal Comune di Riccione e volto a garantire maggiore comfort visivo, sostenibilità, decoro urbano e sicurezza” ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola.

Diversi sono stati infatti gli interventi eseguiti in città a cominciare dalla nuova illuminazione pubblica su viale Dante completata nei mesi scorsi. Sono stati inoltre predisposti i lavori per l’installazione di una nuova illuminazione pubblica su viale Righi, con l’interramento dei cavi per la sostituzione della vecchia illuminazione a cablaggio sospeso, e su viale Basilicata in cui l’attuale impianto a energia solare, poco efficiente, sarà sostituito con una nuova installazione collegata alla rete elettrica di viale Puglia. Fra i lavori di riqualificazione anche la sostituzione dei pali e dei corpi illuminanti di piazzale Ceccarini.

Sono infine stati installati nuovi impianti di illuminazione pubblica in aree finora al buio come viale Piemonte in cui oggi, nel tratto che va dalla pista di atterraggio dell’aeroporto di Rimini a viale San Lorenzo, presenta nuovi pali e corpi illuminanti a led. Anche il parco “Duccio Agostino” nel quartiere Fontanelle, attualmente privo di impianto pubblico, sarà illuminato. Dopo la messa in opera delle infrastrutture per il passaggio dei cavi, l’amministrazione comunale ha infatti in programma per i primi giorni di agosto l’installazione dei pali per la nuova illuminazione pubblica nel parco.