Gli elementi che sono stati determinanti nella scelta della Procura

Questa mattina verso le 5, la Polizia ha raggiunto l’abitazione di Louis Dassilva, in via Del Ciclamino a Rimini, nello stesso immobile in cui il 3 ottobre scorso alle 22.13 è stata uccisa, con 29 coltellate, la 78 Pierina Paganelli.

Quali sono gli elementi che hanno portato la Procura a notificare al 34enne senegalese la custodia cautelare?

A spiegarlo è la stessa Procura della Repubblica che, attraverso una nota, spiega che ad essere determinanti sarebbero state i fotogrammi ripresi da una videocamera di sorveglianza in via del Ciclamino. “Il Gip – spiega la nota – ha ritenuto la gravità indiziaria sulla base di una pluralità” di elementi”connotati da gravità, precisione e tra loro di “indubbia concordanza””. Tra questi, si cita per la rilevanza e la svolta che ha impresso alle indagini, la videoripesa di una telecamera che attorno alle 22 e 17 ritraggono per circa sei secondi un uomo ripreso di spalle che cammina in direzione del civico 31, il condominio dove vivevano vittima e indagato. La persona raffigurata era di carnagione scura. Dagli accertamenti emergeva che Dassilva è l’unico abitante di colore nel condominio. Inoltre l’indagato, nelle dichiarazioni rese al pm così come nelle diverse, ha sempre raccontato di essere rimasto a casa dalle ore 20 del 3 ottobre sino alle 8 del mattino successivo, quando Manuela Bianchi raccontò di aver rinvenuto il cadavere.

L’ipotesi formulata dagli inquirenti è che Dassilva avesse compiuto l’omicidio e fosse uscito per liberarsi dell’arma (non rinvenuta dalla polizia giudiziaria) per poi rientrare nel proprio appartamento. Grazie ai fotogrammi catturati dalla telecamera, seppur di scarsa qualità di immagine, è stato possibile svolgere accertamenti che hanno portato la Procura ad identificare Dassilva quale l’uomo immortalato dall’occhio elettronico non solo per la carnagione ma anche considerando la sua altezza e il modo di incedere ovvero dalla “particolarità di un marcato movimento della spalla destra molto sovrapponibile a quello riscontrato in video”.

Altri accertamenti hanno, poi riguardato i tempi per verificare se l’intervallo tra l’omicidio e l’orario della ripresa della telecamera fosse compatibile con quello richiesto per percorrere il tragitto tra il vano dove è avvenuta l’aggressione mortale e il ritorno al condominio del civico 31. Verifiche compiute che hanno avuto esito positivo. “Il Gip ha ritenuto, dunque, che i rilievi tecnici abbiano confermato la compatibilità delle tempistiche del crimine con lo spostamento dell’indagato che ha sempre sostenuto di non essere uscito di casa. Il Gip – prosegue la nota – ha rilevato la falsità dell’alibi non solo smentito dalle riprese della telecamera ma non riscontrand nemmeno nei plurimi accertamenti tecnici compiuti sul telefono dell’indagato e sulle applicazioni in esso installate”. In sostanza, secondo gli elementi in mano alla Procura, Dassilva era sicuramente sveglio nel momento in cui è stato commesso l’omicidio poiché aveva letto un messaggio ricevuto alle 21.44 ed era connesso alla piattaforma Netflix fino a pochi minuti prima del delitto, alle 22.06 così come il suo telefono risulta essere stato riutilizzato alle 22.38. Un intervallo di tempo che ,secondo il Gip, ha permesso all’indagato di scendere al piano seminterrato, uccidere l’anziana, uscire dal condominio per disfarsi dell’arma fare rientro nella propria abitazione.