L’uomo ha letteralmente sputato una dose pre-confezionata di sostanza stupefacente

Nella mattina di giovedì scorso, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino straniero per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, produzione e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, alle 12.30 circa, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il normale controllo del territorio, a seguito di una segnalazione di scippo in zona Pascoli, perlustrava la zona alla ricerca degli autori. Gli operatori durante il controllo, notavano due soggetti sulle scale, al terzo piano, di uno stabile abbandonato.

Alla vista degli agenti, uno dei due si dava alla fuga, scavalcando una ringhiera e buttandosi al suolo, l’altro, nel tentativo di scappare, cercava di liberarsi di alcuni oggetti lanciandoli verso il basso.

A questo punto, i poliziotti fermavano l’uomo, che sin da subito mostrava un atteggiamento non collaborativo e assolutamente aggressivo verso gli agenti, iniziando a dimenarsi e a sferrare calci. In quel frangente, l’uomo sputava una dose pre-confezionata di sostanza stupefacente. Venivano anche rinvenuti gli oggetti lanciati dallo stesso verso il basso, che consistevano oltre che in sostanza stupefacente di tipo Hashish e cocaina, in buste di plastica e due rotoli di cellophane trasparente utilizzate per il confezionamento di tali sostanze, un utensile in metallo e delle forbici.

L’uomo veniva tratto in arresto e accompagnato presso la locale Questura, in attesa del rito direttissimo previsto nella mattina del 12 luglio 2024.