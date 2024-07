Il bilancio dell’attività dei carabinieri nel fine settimana appena concluso

L’intensificazione delle attività di controllo messe in atto dai Carabinieri della Compagnia di Rimini durante il periodo estivo ha portato, nel fine settimana appena trascorso, all’esecuzione di tre arresti.

Il primo è avvenuto nella serata di venerdì scorso, quando un 21enne extracomunitario, senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato tratto in arresto in flagranza con l’accusa di aver asportato alcuni generi alimentari e bevande alcoliche all’interno di un noto esercizio commerciale della zona e che, allo scopo di garantirsi la fuga, non avrebbe esitato ad aggredire il relativo personale addetto alla sicurezza, venendo però prontamente bloccato dai militari della Stazione di Rimini Miramare prontamente intervenuti, i quali nella circostanza hanno altresì recuperato e restituito agli aventi diritto quanto presuntivamente asportato. All’esito delle formalità di rito, l’indagato è stato condotto innanzi il Tribunale di Rimini per il giudizio direttissimo.

Nella mattinata di sabato, i Carabinieri di Bellaria Igea Marina hanno arrestato un 44ennne, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Rimini in relazione all’espiazione di una pena definitiva di oltre due anni di reclusione in ordine ai reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e maltrattamenti in famiglia, avvenuti nel medesimo comune tra il 2017 ed il 2022.

Infine, sempre nella giornata di sabato, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rimini, al termine di una mirata attività info-investigativa, hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne extracomunitario, poiché gravemente indiziato di aver ceduto una dose di eroina ad un altro uomo, il quale è stato a sua volta segnalato alla competente Prefettura. La successiva perquisizione domiciliare effettuata nei confronti dell’indagato ha permesso di sequestrare circa 120 grammi dello stesso tipo di sostanza stupefacente, nonché denaro contante ritenuto provento di pregresse attività di cessione. L’indiziato è in attesa di giudizio direttissimo, che verrà svolto nella mattinata odierna.

Questi risultati operativi testimoniano l’impegno dell’Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza del capoluogo riminese, in un periodo particolarmente delicato come è quello estivo. Le attività preventive continueranno senza sosta, per contrastare qualsiasi forma di illegalità e garantire la tranquillità di cittadini e turisti grazie anche al personale di rinforzo previsto per lo specifico periodo.