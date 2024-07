Da domani al via il Riccione Family Show con eventi di intrattenimento per grandi e piccini. Da sabato 20 luglio parte la rassegna del Cinema all’aperto. Da lunedì tutti in pista con Balera Verdemare e a fine agosto il Festival internazionale della piadina

Nella splendida cornice del Parco degli Olivetani prende vita Urban Park Riccione, una nuova location dedicata a manifestazioni ed eventi. Questo progetto mira a rendere il Parco degli Olivetani un punto di riferimento per migliaia di persone desiderose di partecipare a eventi unici nella città di Riccione.

Urban Park si propone come un luogo di connessione tra il territorio e il turismo, un punto di incontro per il sano divertimento, che è sempre stato il marchio distintivo della Riviera Romagnola, e in particolare di Riccione, sinonimo di ospitalità e vitalità.

Il parco sarà un catalizzatore di un pubblico trasversale, accogliendo giovani, adulti, famiglie, turisti e residenti. Grazie alla varietà delle proposte e alla bellezza dell’area, tutti potranno trovare un motivo per vivere e apprezzare questo spazio.

Si è finalmente concretizzata la collaborazione tra amministrazione comunale e settore privato, permettendo la realizzazione del progetto attraverso l’assegnazione dell’area che è stata affidata a Roberta Girotto, professionista riconosciuta nel settore dei concerti. Roberta Girotto ha subito abbracciato l’iniziativa, affiancandosi ad advisor e partner sia locali che nazionali quali Black Box di Milano, Croma Srl di Riccione e WhiteEvents di Riccione.

“Oltre a essere un volano per la città a livello mediatico con un taglio sia nazionale che internazionale, Urban Park Riccione vuole essere un luogo portatore di valori sani e di stimolo per la collaborazione ecosistemica tra territorio, aziende e istituzioni” dichiara Roberta Girotto, amministratrice di Girotto Srl e supervisor del progetto.

Il team è già all’opera per impostare il palinsesto che, a partire dal 2025, offrirà il meglio della musica live, sia nazionale che internazionale, valutando diversi artisti di grande richiamo per rendere questa location un punto di riferimento per eventi di grande portata di pubblico.

Urban Park Riccione è stato pensato con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale. Tutte le attività e le strutture saranno progettate per minimizzare l’impatto ambientale, utilizzando energie rinnovabili e materiali eco-compatibili. L’obiettivo è creare uno spazio che rispetti e valorizzi l’ambiente circostante, promuovendo pratiche ecologiche tra i visitatori e collaborando con organizzazioni locali per progetti di tutela ambientale.

“La perfetta sintesi tra eventi, territorio ed ecosistema tocca in profondità il tema della sostenibilità ambientale e sociale con una particolare sensibilità all’inclusione e al coinvolgimento delle comunità territoriali” dichiara Omar Fulvio Bertoni, Ceo di LifeGate Way e key advisor del progetto.

“Siamo certi che questo progetto rappresenterà un ulteriore motivo di orgoglio per il Comune di Riccione, grazie alla stretta collaborazione tra le istituzioni e un gruppo di professionisti appassionati e motivati, dando vita a un luogo iconico e aggregativo nel cuore di questa città”, concludono i promotori di Urban Park Riccione.

Programma 2024:

• Family Show: Dal 16 luglio al 27 agosto, per cinque martedì, intrattenimento per grandi e piccini.

• Cinema all’aperto: Una ricca programmazione di serate di cinema sotto le stelle in collaborazione con Giometti Cinema.

• Balera Verdemare: Dal 29 luglio e per tutti i lunedì di agosto, serate di ballo di coppia e di gruppo.

• Festival internazionale della piadina: Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, la prima edizione del Festival internazionale della piadina organizzato da Studio Woland di Bologna.

Riccione Family Show. Dal 16 luglio al 27 agosto gli spettacoli per tutta la famiglia

Una nuova interessante rassegna per famiglie con bambini allieterà i martedì dell’estate riccionese: dal 16 luglio e fino al 27 agosto, l’arena dell’area ex-fornace presso il Parco degli Olivetani si trasforma in un “circo teatro” sotto le stelle, per ospitare “Riccione Family Show”. Cinque le serate in programma che uniscono acrobazie, spettacoli circensi, comicità e teatro a ogni appuntamento, tutte a ingresso libero e pensate per il divertimento dei giovani ospiti: 16, 23 e 30 luglio, 20 e 27 agosto, alle ore 20:30.

Riccione Family Circus è realizzato sotto la guida e la direzione artistica di Francesco “Checco” Tonti, uno degli artisti più poliedrici della Riviera, attore, clown, mimo, giocoliere ed equilibrista. In coppia con Alex Vignoto “il manutentore Giani” e beniamino di tutti i bambini, i due porteranno a Riccione scenette esilaranti, tra numeri di repertorio ed elementi di novità.

Tino Fimiani arriva al “Riccione Family Show” per presentare un numero di ventriloquismo di grande effetto, abbinato a interventi di magia e dettati dalla sua fantasia esplosiva e coinvolgente. Volto noto come clown, illusionista, mago e cabarettista, attore e formatore, Fimiani inizia la sua carriera giovanissimo, esibendosi in coppia e da solista, realizzando collaborazioni con alcuni grandi nomi del teatro mondiale e apparizioni televisive di rilievo. La straordinaria mimica acquisita nei tanti anni passati a teatro è stata anche apprezzata nel mondo del cinema, dove ha partecipato come protagonista di cortometraggi bizzarri e surreali, capace di regalare anche emozioni drammatiche.

Protagonista degli appuntamenti del circo teatro sotto le stelle anche il Duo Kaos, la compagnia di circo contemporaneo italo – guatemalteca nata dall’incontro di Giulia Arcangeli e Luis Paredes, apprezzata oltre i confini nazionali: il linguaggio e le tecniche del circo, la ricerca coreografica, il valore simbolico dei particolari elementi di scena e la ricerca di musiche e sonorità originali sono gli elementi espressivi della poetica evocativa nei loro spettacoli.

Riccione Family Show, all’interno di Urban Park Riccione, è realizzato da Riccione Family Hotels, in collaborazione con l’agenzia Retorica Comunicazione e Promhotels Riccione, ed è patrocinato dal Comune di Riccione.

Cinema all’aperto. Dal 20 luglio alla fine d’agosto torna l’atteso appuntamento con il cinema sotto le stelle

Torna l’atteso appuntamento con il cinema all’aperto firmato da Giometti Cinema nella nuova location dell’anfiteatro del Parco degli Olivetani. Ogni settimana, dal 20 luglio a fine agosto, il lungo cartellone dei film in programma presenta pellicole per ogni gusto e per ogni fascia d’età: dal cinema d’autore (il mercoledì) ai film stranieri (il giovedì), dalla commedia italiana (il venerdì) ai capolavori del passato (il sabato) ai film per tutta la famiglia (la domenica).

Ad inaugurare la rassegna del cinema sotto le stelle sabato 20 luglio è in programma il film dell’anno “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi mentre domenica 21 luglio va in scena “Me contro te” di Gianluca Leuzzi, un’avventura da brividi nel castello del Conte Dracula in Transilvania. La settimana dal 24 al 28 luglio si apre con il film “Padre Pio” di Abel Ferrara, che sarà presente alla proiezioni, e continua con il film drammatico “Past lives” di Celine Song (giovedì 25), il teen movie divertente e appassionante “Un oggi alla volta” di Nicola Conversa (venerdì 26). Per i capolavori del passato, sabato 27 sarà proiettato il film cult “Pane, amore e fantasia”, la commedia del 1953 di Luigi Comencini con Gina Lollobrigida e Vittorio De Sica. Chiude la settimana, domenica 28, il film d’animazione “Mary e lo spirito di mezzanotte” di Enzo d’Alò.

La prima parte della rassegna di cinema sotto le stelle si chiude con la programmazione dal 31 luglio al 7 agosto. Si parte con il film drammatico “La sala dei professori” di Ilker Çatak (mercoledì 31 luglio). Giovedì 1 agosto è la volta di “Race for Glory” di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio, ospite speciale della serata. Per la commedia italiana, venerdì 2 agosto è in programma “L’invenzione di noi due” di Corrado Ceron e sabato 3 “La prima notte di quiete” di Valerio Zurlini con un cast eccezionale: Giancarlo Giannini, Alain Delon, Lea Massari, Alida Valli, Renato Salvatori. Domenica 4 agosto per la famiglia va in scena il film d’animazione “Inside out” e mercoledì 7 agosto appuntamento speciale con l’anteprima nazionale di “Cattivissimo me 4”.

Balera Verdemare: gli appuntamenti con la musica folk e le serate danzanti all’aperto

Dal 29 luglio e per tutti i lunedì di agosto, al Parco degli Olivetani si balla al ritmo della musica folk tradizionale e del ritmo coinvolgente dei balli di gruppo.

L’evento, tanto atteso dagli appassionati dei balli tradizionali, torna anche quest’anno con gli appuntamenti del lunedì sera all’imbrunire, per ballare al ritmo delle fantasie folk proposte dai gruppi musicali del territorio. Balera Verdemare è una proposta divertente e coinvolgente in cui attraverso il ballo liscio e la musica folk si nutrono relazioni, energia e senso della comunità.

Festival internazionale della piadina: da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre, l’evento dedicato alla regina della gastronomia romagnola

Sarà un appuntamento unico, dedicato al prodotto per eccellenza della cucina romagnola: la piadina. Nel weekend dal 30 agosto al 1 settembre, si celebra la piadina romagnola. Regina indiscussa della tradizione romagnola, la piadina è diventata il simbolo della terra di Romagna e di Riccione. Ingrediente cult della cultura gastronomica romagnola ha ispirato numerosi chef a cimentarsi con abbinamenti alternativi e curiosi fino a essere protagonista di vere proposte gourmet. Durante la tre giorni dedicata alla piadina, il Parco degli Olivetani ospiterà proposte musicali e di intrattenimento e talk show a tema.