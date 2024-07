L’innovativo esperimento per consolidare la rete di partenariato utile a favorire l’attrazione di finanziamenti europei per la realizzazione di progetti di interesse sovra territoriale

Il progetto Romagna Next/Europe Plus (RoNEu+), presentato dal Comune di Rimini al bando della Regione Emilia-Romagna “Promozione della Cittadinanza europea – Anno 2024”, è stato selezionato tra i migliori progetti che hanno ottenuto il finanziamento regionale.

Il progetto fa seguito al primo spin-off del Piano Strategico Romagna Next, denominato “RoNEu”, quale linea di azione strategica di governance integrata sulla progettazione europea, che era stata concepita nel tavolo di lavoro ‘Governance e Innovazione di area vasta’ del piano strategico romagnolo.

Dopo un primo anno di sperimentazione (già finanziato nel 2023 con la precedente edizione del bando regionale), il progetto continua ora come RoNEu+ l’innovativo esperimento per consolidare la rete di partenariato utile a favorire l’attrazione di finanziamenti europei per la realizzazione di progetti di interesse sovra territoriale, a cominciare da quelli individuati dal Piano Strategico Romagna Next.

In coerenza con i fabbisogni e le opportunità evidenziati grazie al precedente progetto, RoNEu+ proporrà al personale degli uffici Europa e degli uffici di comunicazione romagnoli coinvolti un nuovo percorso formativo attraverso un mix di azioni di co-progettazione e sperimentali per rafforzare la rete intercomunale e consolidare le modalità operative, focalizzare i temi comuni e individuare soluzioni di finanziamento.

Grazie alla collaborazione con Anci il progetto realizzerà anche un modulo formativo e tutorial video che verranno resi disponibili alla comunità di pratica del progetto e ad altri progettisti europei pubblici del territorio regionale e anche sovraregionale.