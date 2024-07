Sabato 6 luglio grandi emozioni con la magia di Federico Mecozzi



Un appuntamento imperdibile attende gli amanti della musica sabato 6 luglio all’alba. Note e suggestioni a partire dalle 5 sulla spiaggia di Riminiterme a Miramare, che festeggerà l’edizione 2024 della Notte Rosa – Weekend Dance trasformandosi in uno scenario incantato per un concerto unico e suggestivo. Il tradizionale concerto all’alba, evento attesissimo dal pubblico, offrirà quest’anno una performance indimenticabile con protagonista il rinomato violinista e compositore riminese Federico Mecozzi.

Da quindici anni al fianco del celebre Ludovico Einaudi, Mecozzi ha calcato i palcoscenici dei teatri e delle arene più prestigiose del mondo, come la Royal Albert Hall, la Sydney Opera House, la Carnegie Hall e la Philharmonie Berlin, sia come musicista che come assistente musicale nella realizzazione dei dischi. Polistrumentista versatile, Mecozzi saprà emozionare il pubblico con un repertorio in perfetta sintonia con le atmosfere dell’alba.

Il concerto vedrà l’esecuzione di brani tratti dai suoi due album da solista, “Awakening” (2019) e “Inwards” (2022), oltre a rivisitazioni di autori di fama mondiale. La sua musica, caratterizzata da un intreccio di sonorità che spaziano dalla classica contemporanea al folk, dall’elettronica alla world music, promette un viaggio sonoro unico. Alternando momenti distesi e introspettivi a crescite dinamiche e ritmi ostinati, Mecozzi condurrà gli spettatori attraverso melodie che richiamano antiche ballate popolari del nord Europa, movimenti tribali mediorientali e ritmi ballabili moderni, offrendo una raffinata declinazione di questa Notte Rosa dedicata al ballo.

Ad accompagnarlo sul palco, un ensemble di musicisti di talento che da anni condividono con lui il palcoscenico:

Federico Mecozzi – violino, viola, pianoforte

Veronica Conti – violoncello

Anselmo Pelliccioni – violoncello e contrabbasso

Massimo Marches – chitarre ed elettronica

Stefano Zambardino – tastiere e fisarmonica

Tommy Graziani – batteria e percussioni