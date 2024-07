Ecco tutte le disposizioni in occasione del capodanno dell’estate

Dal 5 al 7 luglio in occasione della 19° edizione della Notte Rosa sono previste le seguenti modifiche alla circolazione:

–dalle ore 20.00 del 29/06/2024 alle ore 20.00 del 08/07/2024 rimane chiusa al traffico veicolare con divieto di sosta la Rotonda Lucio Battisti, carreggiata lato monte, via Colombo, nel tratto compreso tra le Vie Bianchi/Cappellini e la Rotonda Lucio Battisti (per esigenze logistiche). Il divieto di sosta include anche le strade attorno alle Palazzine Roma e Milano, che danno sul Parco Fellini.

–dalle ore 06.00 del 05/07/2024 alle ore 12.00 del 06/07/2024, chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione, della Rotonda Lucio Battisti, carreggiata lato mare, Lungomare Tintori, nel tratto dalla via Beccadelli alla via Bianchi (intera rotonda Lucio Battisti compresa), via Beccadelli, nel tratto dalla via Vespucci al Lungomare Tintori.

In questo lasso di tempo viene sospesa anche la validità dell’Ordinanza istitutiva della pista ciclabile sul Lungomare Tintori, nel tratto dal viale Beccadelli alla via Bianchi ed è istituito il divieto di transito ai velocipedi ed ai monopattini anche condotti a mano nei luoghi degli eventi.

All’interno delle aree incluse nei divieti di sosta sono ricompresi anche gli stalli di sosta al servizio d’invalidi.

Inoltre, nella serata di venerdì 5 luglio, al fine di consentire l’accesso ed il deflusso dei pedoni partecipanti all’evento in Piazzale Fellini, è disposta, esclusivamente in caso di necessità, la chiusura totale temporanea al traffico veicolare, dalle ore 23.00 di venerdì 5 luglio alle ore 01.00 di sabato 6, delle vie:

– PRINCIPE AMEDEO, nel tratto dalle Vie Matteucci/Perseo alle Vie Beccadelli/Duca D’Aosta;

– BECCADELLI, nel tratto dalla Via Principe Amedeo al Viale Vespucci;

– DUCA D’AOSTA, nel tratto da Via Gioia a Via Principe Amedeo;

– VESPUCCI, nel tratto da Via Mantegazza a Via Beccadelli.

Il divieto di transito “eccetto autorizzati e residenti”, viene segnalato in corrispondenza delle intersezioni con l’ultima traversa utile per poter effettuare deviazione di percorso prima del raggiungimento dell’area preclusa e saranno creati temporanei sensi unici di circolazione.

Infine, qualora il trasporto pubblico transiti all’interno delle aree temporaneamente interdette alla circolazione veicolare, viene comunque garantito, ove possibile, il transito ai mezzi Start oppure verranno effettuate temporanee deviazioni di percorso, con l’istituzione di eventuali fermate provvisorie.

Il trasporto pubblico locale in occasione della Notte Rosa:

Il trasporto pubblico locale è come sempre garantito dai servizi di linea della Start Romagna, in particolare il servizio viene potenziato nelle serate di venerdì 5 e sabato 6 luglio:

Linea 4: San Mauro Mare > Bellaria-Igea Marina > Viserba > Rivabella > San Giuliano Mare > Rimini FS. Ultima corsa da Rimini alle ore 2.15 con frequenza ogni 15 minuti.

Linea 11: Rimini FS > Marina Centro > Bellariva > Miramare > Riccione P.le Curiel.

Dalle 20 alle 22 corse ogni 10 minuti e dalle 22 alle 2 ogni 15 minuti

Linea 125: Riccione P.le Curiel > Misano > Cattolica

Dalle ore 20 corse ogni 12/13 minuti fino alle 2.00 (ultima corsa Riccione per Cattolica)

Metromare: collegamento giornaliero tra Rimini Stazione e Riccione Stazione, con corse ogni 10 minuti. Il 5 e 6 luglio: ultima corsa da Rimini 2.00, da Riccione 2.24. Domenica 7 luglio servizio attivo fino alle 22.00 con corse ogni 10 minuti, poi ogni 20 minuti fino alle 2.00 (ultima corsa da Rimini 2.00, da Riccione 2.24).

Nella giornata del 4 luglio:

Linea 4 dalle 20:45 servizio ogni 30 minuti. Ultima corsa da Rimini alle ore 2:15

Linea 11 fino alle ore 22.00 corse ogni 20 minuti, poi fino alle 2.00 corse ogni 30 minuti; ultima corsa ore 2:00 sia da Rimini che da Riccione

Linea 125 dalle 20:10 ogni 25’ minuti; ultima corsa ore 2:00 da Riccione a Cattolica

Metromare servizio attivo fino alle 22.00 con corse ogni 10 minuti, poi ogni 20 minuti fino alle 2 (ultima corsa da Rimini 2.00, da Riccione 2.24).



Per informazioni aggiuntive è possibile rivolgersi ai servizi START, attivi nei giorni feriali con orario 8.00-19.00 dal lunedì al venerdì, 8.00-14.00 il sabato: 199 11 55 77 – whatsapp 331 65 66 555. Prima di salire a bordo munirsi di regolare biglietto per l’andata e il ritorno.

La Biglietteria START in stazione chiude alle ore 23.30. Oltre ai rivenditori autorizzati, restano disponibili le emettitrici di terra (piazzale stazione e capolinea Metromare), i titoli da app e la possibilità di pagare a bordo con carta di credito nei nuovi validatori senza sovrapprezzo StarTap (www.startromagna.it/biglietti/startap-sistema-emv/). Info: www.startromagna.it/notte-rosa-2024/

Divieto distribuzione di contenitori di vetro in tutte le zone degli eventi

Come di consueto è previsto il divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bottiglie e contenitori di vetro. Un divieto che vale per chiunque, distributori automatici inclusi. Il divieto di vendere per asporto bevande in bottiglie e contenitori di vetro, è attivo e valido:

– in un raggio di 250 mt dal perimetro compreso tra Piazzale Fellini, Rotonda Lucio Battisti e tratto di Lungomare Tintori compreso tra via Beccadelli e via Bianchi, dalle ore 17.00 del 5 luglio 2024 alle ore 04.00 del 6 luglio 2024;

-nelle aree a mare della ferrovia dalle ore 20.00 di venerdì 5 luglio 2024 sino alle ore 7.00 di sabato 6 luglio 2024; dalle ore 20.00 di sabato 6 luglio 2024 sino alle ore 7.00 di domenica 7 luglio 2024.

E’ comunque sempre vietato accedere alle aree delle manifestazioni durante gli orari di svolgimento delle stesse con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro.

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all’interno dei locali e nelle aree esterne private o autorizzate per l’occupazione di suolo pubblico ai fini della somministrazione (come per l’evento in spiaggia Un mare di Vino che si svolge dal bagno 50 al 63).

Deroga ai limiti acustici e illuminazione spiaggia

Infine è prevista un’Ordinanza di deroga dai limiti d’orario e di durata delle manifestazioni musicali della Notte Rosa 2024, valida per le serate del 5 e del 6 luglio 2024 fino alle ore 02.30 su tutto il territorio comunale e per l’alba di sabato 6 luglio limitatamente dalle ore 05.00 alle ore 07.00 per il concerto presso Rimini Terme.

Inoltre, i concessionari di stabilimento balneare devono tenere accesi gli impianti di illuminazione dal tramonto all’alba, negli stessi orari previsti per l’illuminazione pubblica.