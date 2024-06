L’associazione dei consumatori nel 2023 ha recuperato ben 535.000 euro a favore dei consumatori romagnoli.

Un anno all’insegna di successi per Adiconsum Romagna, l’associazione dei consumatori promossa dalla Cisl presente nelle province romagnole di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, che nel 2023 ha recuperato ben 535.000 euro a favore dei consumatori romagnoli. Un risultato straordinario che evidenzia l’impegno e l’efficacia dell’associazione nel tutelare i diritti dei consumatori.762 persone assistite e 904 pratiche gestiteNel corso dell’anno, Adiconsum Romagna ha assistito 762 persone, gestendo complessivamente 904 pratiche. Le problematiche più frequenti riguardano il settore telefonico, le utenze (gas e luce) e i contratti commerciali. “Numeri che testimoniano un crescente bisogno di supporto da parte dei consumatori, soprattutto in questi ambiti cruciali”, dichiara Fulvio Biondi, Presidente di Adiconsum Romagna. “Grazie alla competenza e alla dedizione delle nostre collaboratrici e collaboratori, siamo riusciti a ottenere ottimi risultati, dimostrando una capacità di intervento diversificata e una risposta efficace alle diverse problematiche che i consumatori affrontano quotidianamente”.Anche le imprese si rivolgono ad AdiconsumNel corso del 2023, si segnala che anche alcune imprese si sono rivolte ad Adiconsum Romagna per risolvere problematiche simili a quelle dei privati. Circa 20 aziende hanno infatti trovato nell’associazione un valido supporto per la tutela dei propri diritti. Un dato che conferma il ruolo di Adiconsum Romagna come punto di riferimento non solo per i consumatori, ma anche per il tessuto produttivo locale.Consulenza per oltre mille persone, con un’attenzione particolare agli anzianiOltre all’assistenza in materia di controversie, Adiconsum Romagna ha fornito consulenza a 1.071 persone che avevano dubbi o chiarimenti su contratti o acquisti. Tra queste, il 65% erano anziani. Un dato che sottolinea l’impegno dell’associazione nel supportare una fascia di popolazione vulnerabile, spesso più esposta a truffe e raggiri. L’orientamento e la consulenza offerti da Adiconsum Romagna si rivelano quindi fondamentali per garantire una maggiore sicurezza e consapevolezza negli acquisti e nei contratti.Prevenzione e informazione per un consumo più consapevole“L’attività di Adiconsum Romagna non si limita alla risoluzione delle controversie, ma si estende anche alla prevenzione e all’educazione dei consumatori”, afferma il Presidente. “Nel corso dell’anno abbiamo organizzato diversi corsi di prevenzione per affrontare le problematiche alla radice, promuovendo così un consumo più consapevole e responsabile”.“I dati del 2023 dimostrano chiaramente che Adiconsum Romagna ha svolto un ruolo cruciale nella tutela dei consumatori in Romagna”, conclude Biondi. “La cifra di 535.000 euro recuperati e il numero significativo di persone assistite, sono la prova tangibile dell’impatto positivo che l’associazione ha avuto. Continuando su questa strada, Adiconsum Romagna si conferma un baluardo di legalità e trasparenza, offrendo un sostegno essenziale ai consumatori”.