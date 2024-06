Riccione Kids Family Festival entra nel vivo con laboratori creativi, sfilate, cinema, sport e favole

Una folla trepidante di bambini ha accolto, ieri sera, nel rinnovato piazzale Ceccarini, Lucilla “che viene dal sole portando raggi di felicità per giocare e cantare”: sono stati tantissimi i giovani ospiti della città che dal pomeriggio e fino a sera hanno preso parte alla grande festa di Riccione Kids Family Festival (Rkff), nelle quattro zone dedicate: area delle “Proiezioni” al Palacongressi, area “Show” in piazzale Ceccarini, area “Expo, Gioco e Sport” ai Giardini Montanari, area “Talk, Lab, Masterclass” nei giardini di Villa Mussolini.

Lucilla con il suo spettacolo unico e adorato dai piccoli li ha conquistati tutti, regalando un’ora di gioia e divertimento.

Il divertimento è assicurato anche nella giornata di oggi, sabato 22 giugno con tantissime iniziative per bambini e famiglie che spaziano tra laboratori di cucina per cuochi in erba, talk show sulla famiglia, attività sportive, giochi di una volta, cinema, parata dei personaggi dei cartoni animati e che si concludono in serata in piazzale Ceccarini con il musical “Quasi Wonderland” e il coloratissimo “Family Fluo Party”.

Il programma completo di sabato 22 giugno: https://riccione.kidsfamilyfestival.it/giorno-2/

Cosa succede al Riccione Kids Family Festival domenica 23 giugno

Gran finale per l’evento più gettonato dai bambini, che domenica 23 giugno comincia con un fuori festival (ore 9:30) all’ospedale delle tartarughe in compagnia dei volontari di Fondazione Cetacea, un luogo speciale dove conoscere i segreti del mare Adriatico, comprendere l’importanza e la fragilità dell’ecosistema marino. La mattinata prosegue all’insegna dell’attività fisica e del benessere, con la corsa non competitiva “Kff Happy Run” pensata per tutta la famiglia e anche per gli amici a quattro zampe (informazioni e iscrizioni presso l’info point di piazzale Ceccarini dalle ore 9:30 alle 12:00). Il programma del Rkff si sposta alle ore 16:00 al Club del Sole Romagna Family Village per scoprire il nuovo frisbee aerodinamico “Jet disk hunter”.

Show in piazzale Ceccarini

Dalle ore 18:00 alle 23:00, in piazzale Ceccarini si potrà sfilare sul “Red carpet” come una star in compagnia di Giometti Cinema, ma anche cantare al karaoke, o giocare alla “Ruota della fortuna” con “Super! Canale 47”. Alle ore 18:30 è in programma il talk “Educati multimediali” con Adriana Cantisani e Martino Campagnoli (già noti al pubblico per il programma Sos Tata), i quali incontreranno Claudia Tortorici (mamma creator di “Claudia e Rachele”) per scambiarsi idee e offrire spunti di riflessione sul tema dell’educazione e dei nuovi media.

Alle ore 20:30 e alle 22.30 è in programma la spettacolare parata dei personaggi più amati dei cartoni animati: i Puffi, I 44 gatti, Pinocchio & Friends, Summer & Todd, le Cry Babies e tanti altri ancora sfileranno nella “Costume Character Parade”, accompagnati dalle musiche coinvolgenti della Cartoons Tunes Street Band.

Giovanni Mucciaccia in piazzale Ceccarini con gli “Attacchi d’arte contemporanea”

Alle 21:15 in piazzale Ceccarini attesissimo show “Attacchi d’arte contemporanea” con Giovanni Muciaccia, (evento su prenotazione https://riccione.kidsfamilyfestival.it/prenota/9) per entrare nel mondo affascinante dei meme, scoprire la potente tecnica comunicativa che ha catturato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. In compagnia dell’ex conduttore del popolare programma tivù “Art Attack” sarà possibile avvicinarsi alla “poesia visiva” e alle opere di artisti come Ketty La Rocca e Lamberto Pignotti, addentrarsi nel viaggio artistico che sfida le convenzioni tradizionali, realizzare un meme di carta, conoscere le opere più celebri di Banksy.

Talk, Lab, Masterclass nei giardini di Villa Mussolini

Alle ore 17:00 è in programma la masterclass “La Merenda del tempo ritrovato” con lo chef Augusto Palazzi, nello spazio degli alimenti sani e nutrienti, unici e gustosi, allestito nei giardini di Villa Mussolini e alle 19:45 le “Mani in pasta” con Riccione Piadina, il laboratorio dove imparare a preparare i gustosi cassoni romagnoli. Dalle ore 18:00 fino a tarda sera sono previste le attività ludico-creative tra pittura, coloring e origami. Alle ore 20:15 è in calendario il talk show “Il valore dello sport” sull’importanza delle attività sportive nella formazione e nello sviluppo psicofisico della persona. “Le fiabe di mezzanotte” iniziano alle ore 23:00 per condurre tutti i bambini in un’atmosfera incantata e prepararli al riposo notturno.

Expo, Gioco e sport ai Giardini Montanari

Dalle ore 18:00 fino alle 20:00 i giovani ospiti di Riccione potranno cimentarsi sui pattini a rotelle, sia nelle discipline tradizionali sia in quelle più nuove, alla pista dei Giardini Montanari. Dalle ore 18:00 e fino alle 23:00 il divertimento prosegue con le sfide di calcio 2×2 nella speciale arena “Family Cageball”, mentre nella “No wi-fi zone” ci si potrà divertire con i giochi di una volta, corde, biglie, gessetti e tanto altro ancora.

Proiezioni al Palacongressi

Dalle ore 17:00 alle 19:00, al Cinepalace si potranno vedere gli episodi delle serie TV più amate (ingresso libero fino ad esaurimento posti).

Info point e accrediti

In piazzale Ceccarini è attivo l’info-point, dove accreditarsi alle attività a numero chiuso e ritirare il welcome kit del Festival (fino ad esaurimento scorte).

Il programma completo del Riccione Kids Family Festival: