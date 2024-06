Sarà il primo interrogatorio da indagato. Le indagini potrebbero essere arrivate alla svolta

La indagini sull’ omicidio di Pierina Paganelli potrebbero essere arrivate ad un punto di svolta. Martedì prossimo alle 10 Louis Dassilva sarà interrogato dagli inquirenti per la prima volta come indagato. è il dettaglio emerso, pochi minuti fa, nel corso della trasmissione televisiva estate in diretta su Rai 1. Potrà scegliere di avvalersi o meno della facoltà di non rispondere. Si stringe, dunque, il cerchio investigativo a otto mesi dal delitto di Pierina Paganelli, la donna trovata morta con 29 coltellate.

Nelle scorse ore, gli investigatori della Procura riminese hanno sentito anche le amiche della nuora di Pierina, Manuela Bianchi, per far luce sul rapporto che c’era tra Manuela e Louis.