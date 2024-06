Organizzato dal Comune di Rimini e promosso da “Digitale facile in Emilia Romagna”, ecco dove e quando si svolgerà

Per tutti coloro che hanno poca dimestichezza con gli strumenti digitali è in partenza un breve corso di 6 ore sull’utilizzo dello smartphone. Un’ottima opportunità, svolta in forma di laboratorio pratico, che aiuterà i partecipanti ad acquisire le competenze necessarie per utilizzare in autonomia e in sicurezza il proprio dispositivo.

Anche questo corso, come tutte le attività del progetto “Digitale Facile”, ha lo scopo di promuovere l’inclusione digitale e consentire ai cittadini, che sono più in difficoltà per l’uso delle nuove tecnologie, di sfruttare a pieno tutti i vantaggi dei servizi online offerti dalla Pubblica Amministrazione.

L’iniziativa di formazione rientra nelle attività del progetto, candidato dal Comune di Rimini nell’ambito dell’avviso non competitivo della Regione Emilia-Romagna “Digitale facile in Emilia Romagna”, in attuazione della misura prevista dal PNRR.

Il corso si svolgerà in tre date: 15 luglio (mattina ore 10-12), 18 luglio (pomeriggio ore 15-17) e 22 luglio (mattina ore 10-12), nelle aule del Laboratorio Aperto in via dei Cavalieri n. 22.

Diversi gli argomenti previsti per conoscere meglio il funzionamento del proprio smartphone, tra cui il sistema operativo, le impostazioni e le principali applicazioni. Il corso fornirà inoltre indicazioni e conoscenze anche sul mondo del web: come navigare, cercare informazioni, salvare indirizzi web, gestire e salvare dati come foto, documenti e file, oppure interagire con gli altri tramite la posta elettronica e l’uso di WhatsApp.

Per iscriversi è necessario telefonare alla segreteria di “Digitale Facile” al numero +39 3534680794 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).