Teatro della tragedia il lungomare di Bellaria Igea Marina: il 42enne era residente in Lombardia

Doveva essere una vacanza a Torre Pedrera invece si è trasformata in una tragedia per una coppia. Lui, un 42enne di origini romane ma residente in Lombardia aveva passato la serata in un locale della zona quando, attorno alle 23, si è accasciato a terra morendo poco dopo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Sembra che il decesso sia avvenuto per cause naturali.