Venerdì 21 giugno si celebra la Giornata Internazionale dello Yoga con Renza Bellei in piazzale Ceccarini e al Parco degli Olivetani; dal 22 giugno e fino al 7 settembre si rinnovano “Le Albe dello Yoga”ogni sabato mattina nel parco di Villa Mussolini

Nel giorno più lungo dell’anno, il 21 giugno che corrisponde al solstizio d’estate, si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dello Yoga, istituita nel 2014 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a riconoscimento dell’antica disciplina millenaria che combina esercizio fisico, tecniche di respirazione e meditazione per migliorare il benessere fisico e mentale.

Yoga Day

A Riccione, lo Yoga Day si svolgerà in piazzale Ceccarini e nella bella cornice del Parco degli Olivetani. Le lezioni saranno due e coincideranno con due momenti speciali della giornata, dopo l’alba e prima del tramonto, in compagnia di Renza Bellei, insegnante di yoga. Si comincia alle ore 6:30 con lo “Yoga solare” in piazzale Ceccarini e si saluta la speciale giornata alle ore 18:30 con “Hatha yoga” al Parco degli Olivetani. I due incontri, della durata di un’ora ciascuno, sono a ingresso libero: occorre portare con sé un tappetino ed è consigliato l’abbigliamento di colore bianco o chiaro.

Le albe dello Yoga

Gli appuntamenti con il benessere fisico e mentale si rinnovano anche per l’estate 2024, con Le albe dello Yoga, ogni sabato mattina dal 22 giugno fino al 7 settembre, dalle ore 6:30 alle 7:30, nel parco di Villa Mussolini. Renza Bellei guiderà i partecipanti nelle lezioni di yoga, in un viaggio emozionale reso ancora più coinvolgente dalla cornice di un luogo che si fonde con la spiaggia e il mare, nel risveglio di un’atmosfera unica, per i sensi e lo sguardo. La partecipazione è a offerta libera e occorre portare con sé un tappetino.