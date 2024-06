Dietisti, assistenti sanitari e infermieri del Dipartimento di Sanità Pubblica che daranno indicazioni per costruire in autonomia il proprio menu settimanale e mantenersi in salute

Impariamo a fare la spesa insieme, riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare. E’ l’accattivante invito che fa da filo conduttore all’evento gratuito “Il Carrello della salute”, che rientra tra le iniziative di promozione della salute promosse nel Distretto di Rimini dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ambito territoriale di Rimini, con il patrocinio delle amministrazioni comunali e il coinvolgimento di alcune associazioni del territorio.

In applicazione del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, l’obiettivo è quello di sensibilizzare e aiutare i cittadini ad adottare stili di vita sani, che consentano di migliorare la propria alimentazione per mantenersi in salute e prevenire l’insorgenza di alcune malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione. Venerdì 14 giugno, dalle ore 8.30 alle 10.30, negli spazi del Bagnino Onda Blu (numero 72) di Torre Pedrera, in Viale San Salvador 119, è in programma dunque un incontro sulla corretta alimentazione, condotto da dietisti, assistenti sanitari e infermieri del Dipartimento di Sanità Pubblica che daranno indicazioni per costruire in autonomia il proprio menu settimanale e mantenersi in salute.

L’evento è rivolto alla popolazione generale e alle persone con pre-diabete, diabete e sindrome metabolica.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita ed è consigliata l’iscrizione, che può essere effettuata con una mail al Dipartimento di Sanità Pubblica all’indirizzo promosalute.rn@auslromagna.it indicando nome, cognome, data di nascita, telefono e iniziativa alla quale si è interessati, oppure telefonando al n. 334 3429196 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.