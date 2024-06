Le informazioni utili, gli orari di apertura dell’Ufficio elettorale, i servizi di facilitazione all’esercizio di voto per le persone disabili o con ridotta capacità motoria

Sono 255 maschi e 289 femmine – nati tra il 26 settembre 2004 e il 9 giugno 2006 – i giovani che per la prima volta si recheranno alle urne in occasione delle elezioni europee, tra i quali due maschi e una femmina che compiranno il 18esimo anno d’età proprio il 9 giugno. Tra gli ultracentenari si conta una maggioranza femminile rappresentata da 14 unità rispetto a quella maschile che ne conta due, su di un totale complessivo di 28.383 elettori ripartiti tra 13.445 maschi e 14.938 femmine, di cui 6 maschi cittadini UE, e 35 cittadine UE, che sabato 8 giugno (dalle ore 15 alle ore 23) e domenica 9 giugno (dalle ore 7 alle ore 23) potranno recarsi al voto per eleggere i membri del Parlamento europeo nelle 31 sezioni elettorali allestite nel Comune di Riccione. 649 votanti sono residenti all’estero e potranno votare nei seggi allestiti presso i Consolati degli Stati appartenenti all’Unione Europea.

Sul sito web del Comune di Riccione è pubblicata la sezione “Elezioni Europee 2024” https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Elezioni-Europee-2024#A3 dedicata alle prossime elezioni, dove poter trovare tutte le informazioni utili al voto: indicazioni su come si esprime il voto, elenco dei seggi elettorali, ubicazione dei tabelloni elettorali, sottoscrizione delle liste dei candidati, trasporto elettori non deambulanti o portatori di handicap, voto assistito delle persone non deambulanti, voto domiciliare per elettori affetti da infermità, voto studenti fuori sede, voto dei cittadini comunitari residenti e degli italiani temporaneamente all’estero, orari di apertura dell’Ufficio elettorale.

Orari di apertura straordinaria dell’Ufficio elettorale

Con l’avvicinarsi della data delle elezioni europee, l’Ufficio elettorale del Comune di Riccione invita gli elettori a controllare per tempo il possesso dei documenti necessari per esprimere il voto. Gli elettori che hanno esaurito o smarrito la tessera elettorale potranno richiederne una nuova presso l’Ufficio elettorale di via Vittorio Emanuele II, nr. 2, che sarà aperto al pubblico con il seguente orario:

giovedì 6 giugno dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle 17:00;

venerdì 7 giugno dalle ore 08:00 alle 18:00 con orario continuato;

sabato 8 giugno dalle ore 08:00 alle 23:00 con orario continuato;

domenica 9 giugno dalle ore 07:00 alle 23:00 con orario continuato.

Trasporto al seggio

Al fine di agevolare l’esercizio di voto per le persone non deambulanti, portatori di handicap o con ridotte capacità motorie, sarà attivato un servizio di trasporto gratuito a cura dell’Associazione di volontariato Onlus Croce Blu per recarsi dalla propria abitazione al seggio elettorale e ritorno, che si svolgerà nella giornata dell’8 giugno dalle ore 15:00 alle 18:00 e nella giornata del 9 giugno dalle ore 9:00 alle 12:00. Il servizio verrà effettuato a mezzo pulmino o ambulanza, a seconda delle necessità del cittadino e dovrà essere prenotato anticipatamente ai seguenti numeri:

0541 333222 (dalle ore 8:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì);

346 7276168 (solo per urgenze)

Voto delle persone non deambulanti

Gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto nella propria sezione elettorale, oppure in altra sezione appartenente alla stessa circoscrizione amministrativa priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di un’attestazione medica rilasciata dall’Azienda U.S.L. L’attestazione è valida anche se rilasciata in precedenza per altri scopi, come pure è valida una copia della patente di guida speciale, purché dalla documentazione risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Poiché l’attestazione deve essere trattenuta dal seggio, occorre premunirsi di una copia, anche non autentica, da consegnare al Presidente. Le attestazioni mediche sono rilasciate presso la sede dell’Ausl Servizio di Igiene pubblica, il martedì e il venerdì in Viale Formia, 14 dalle ore 9:00 alle 11:30, domenica 9 giugno in Viale Formia, 14 (tel. 0541 608682 – 0541 608683) dalle ore 9:00 alle 10:30.

Voto assistito

Gli elettori affetti da gravi infermità tali da non consentire l’autonoma espressione del diritto di voto possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia esibendo al seggio un certificato di accompagnamento rilasciato dall’Azienda U.S.L. della Romagna. L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e può esercitare tale compito solo per un invalido. L’ambulatorio AUSL per il rilascio dei certificati medici (viale Formia, 14, tel. 0541 608682 – 0541 608683) è aperto martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle 11:30, domenica 9 giugno dalle ore 9:00 alle 10:30.

Le prossime scadenze prima del voto

Giovedì 6 giugno, termine per la presentazione al segretario comunale della designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione;

sabato 8 giugno, termine per gli elettori dell’Unione Europea rimpatriati di presentazione della domanda al Sindaco per esercitare il voto in Italia.

Ulteriori informazioni e approfondimenti sulle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno sono disponibili alla pagina dedicata del sito web del Comune di Riccione: