Ecco il programma completo delle iniziative

Il primo week-end di giugno Rimini offre varie opportunità per scoprire la ricca storia e cultura della città attraverso diverse visite guidate.



Domenica 2 giugno si va alla scoperta del Teatro Amintore Galli, che apre le sue porte per una visita guidata che attraversa la storia di questo teatro ottocentesco progettato dall’architetto Luigi Poletti e inaugurato nel 1857.

Lo stesso giorno, come ogni prima domenica del mese, le visite guidate conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo.



Sabato 1 giugno Visit Rimini propone il City Tour – Le Meraviglie di Rimini, alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città: dall’Arco d’Augusto al Ponte di Tiberio, passando per il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo, piazza Cavour, il Cinema Fulgor e il Borgo San Giuliano. Un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia.

Lunedì 3 giugno Visit Rimini propone Rimini Liberty: arte e follia, una passeggiata alla scoperta della Rimini della Belle Èpoque, con aperitivo finale.



Durante la settimana, la guida Cristian Savioli propone vari itinerari tematici, tra cui la Rimini Romana, la Rimini di Federico Fellini e il Borgo San Giuliano. Ogni percorso offre una prospettiva unica sulla storia e le tradizioni della città, arricchita da aneddoti e storie locali.



Ecco gli appuntamenti:

VISITE GUIDATE



domenica 2 giugno 2024

Fellini Museum, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Visite guidate a Castel Sismondo

Le visite guidate conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento. Percorrendo le sale rinascimentali, il visitatore si può immergere nell’atmosfera dei film di Fellini, entrando con Anita Ekberg nella fontana di Trevi de La dolce vita, perdendosi nella nebbia con il nonno di Amarcord, affacciandosi sul mare dal pontile de I vitelloni, ascoltando le confidenze di amici e collaboratori del regista dai confessionali di 8 ½…

Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a questo link: www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Ore 11 Ingresso: a pagamento Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it



domenica 2 giugno 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879. Ore 10. Info: 0541 793879 http://www.teatrogalli.it/

sabato 1 giugno 2024

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

Rimini City Tour – Le Meraviglie di Rimini

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città.”Le meraviglie di Rimini” è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia. L’Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio racconteranno di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l’Aretina.

Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta. Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”. Il viaggio prosegue sino al ‘900 con Federico Fellini, il Cinema Fulgor e il Borgo di San Giuliano, quartiere noto per i suoi magnifici murales

Prenotazioni disponibili su: www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/

Ore 17 Partecipazione a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com



lunedì 3 giugno 2024

piazzale Fellini, 3 (Luogo d’incontro) – Rimini Marina Centro

Rimini Liberty: arte e follia. Gin Tour

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Passeggiata alla scoperta della Rimini della Belle Èpoque: dal Grand Hotel, monumento nazionale e simbolo del lusso e dei fasti dell’Ottocento, alla Villa Adriatica, nido d’amore di Gabriele D’Annunzio e di Eleonora Duse, all’Embassy, location prediletta della movida fino al secolo scorso, fino ad arrivare alla Villa Solinas, esempio eclatante dello stile liberty e alla Villa Baldini, appartenuta ad una delle famiglie più illustri del periodo, precursori del turismo balneare elitario riminese.

E per entrare nella magia dei primi del Novecento il tour termina con un cocktail a scelta a base di gin o un analcolico Shirley Temple.

Prenotazioni su: www.visitrimini.com/esperienze/328013-rimini-liberty-arte-e-follia-gin-tour/

Ore 19 A pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com

tutti i lunedì, giovedì e sabato, da giugno a settembre 2024

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari a Rimini

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il lunedì: Rimini, la città di Federico: una passeggiata in centro storico, nei luoghi legati alla vita quotidiana del grande regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

il giovedì: Borgo San Giuliano. A spasso tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi e tradizioni marinare, partendo dal mitico Ponte di Tiberio.

il sabato: Alla scoperta della Rimini romana. I monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima. L’arco d’Augusto, il ponte di Tiberio, Piazza Tre Martiri, Domus del Chirurgo (esterno), l’anfiteatro e … tante piccole sorprese.

Durata 2 ore circa. A scelta ore 10 – 15 – 21

Partecipazione a pagamento Info: 333 4844496; 353 4522921 (Whatsapp) cristiansavioli@protonmail.com

Tutti gli aggiornamenti su www.riminiturismo.it