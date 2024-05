Il comune ha stanziato complessivamente 400.000 euro per gli interventi

Prosegue il piano di asfaltature primaverili nel territorio di Misano Adriatico. Questa settimana ad essere interessate sono alcune vie della frazione Cella. Dopo via Meucci, già terminata, i lavori riguarderanno diversi tratti di via Sant’Andrea, via Gorguccia e via San Giovanni.

Per questi ed altri interventi, il comune ha stanziato complessivamente 400.000 euro. Dopo Cella le asfaltature proseguiranno a Scacciato e a Villaggio Argentina.