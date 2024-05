Spiagge libere, il vademecum per l’estateAccessibili a tutti, le spiagge libere possono essere vissute dall’alba fino a dopo il tramonto: l’accesso infatti è vietato solo dall’1 di notte alle 5 del mattino

Dotate di servizi o totalmente non attrezzate, lungo la costa riminese sono diversi gli spazi di spiaggia libera a disposizione dei turisti o dei cittadini. Accessibili a tutti, le spiagge libere possono essere vissute dall’alba fino a dopo il tramonto: l’accesso infatti è vietato solo dall’1 di notte alle 5 del mattino. Anche per questa stagione balneare ufficialmente al via oggi sono in vigore le consuete regole che consentono una piena vivibilità della spiaggia a garanzia di tutti i bagnanti: le prescrizioni infatti riguardano l’impossibilità per i bagnanti di campeggiare e l’obbligo di rimuovere ombrelloni, lettini e altre attrezzature ogni qualvolta si lascia la spiaggia.

La spiaggia libera più estesa è quella di piazzale Boscovich, lato sud del Porto Canale, punto di riferimento e del cuore per tantissimi riminesi e turisti. Una spiaggia destinata ad essere ancora più accogliente, accessibile e senza barriere grazie al progetto regionale ‘SpiaggiaLiberaTutti’, promosso dal Comune di Rimini per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, compresi quelli con diversi tipi di disabilità (psichiche, sensoriali, motorie) e pensando alle diverse fasce di età.

L’area coinvolta dal primo lotto dei lavori è quella a ridosso del lungomare a lato dell’ex Delfinario e gli interventi saranno realizzati in queste settimane, sulla base delle tempistiche previste dai finanziamenti regionali, mantenendo sempre pienamente accessibile l’ingresso alla spiaggia e in modo da conciliarsi con la presenza e le attività degli utenti. In questa prima fase saranno realizzati otto gazebi/ombrelloni e tre gazebo per attività, oltre ad un manufatto destinato a bagno e doccia. Strutture armonizzate con la spiaggia circostante, dove gli utenti potranno continuare come sempre a posizionare liberamente i propri lettini, ombrelloni o teli. E’ previsto inoltre uno spazio attrezzato rivolto alle utenze più sensibili, per consentire a chi ne avesse la necessità una ‘pausa’ tranquilla dalla giornata in spiaggia. Sarà inoltre realizzata una pavimentazione in pietra naturale di diversi colori, con le piastrelle a fare da way finding intuitivo e dunque a creare percorsi per le diverse funzioni.

Oltre a quella di piazzale Boscovich, le altre spiagge libere di dimensioni estese sono quelle che si trovano vicino al Talassoterapico a Miramare (dal confine col Bagno 150 allo stabilimento di Riminiterme), anch’essa dotata di servizi e la spiaggia nella zona Marano, al confine con il Comune di Riccione. In questi tre tratti di spiaggia libera il servizio di salvamento entrerà in funzione a partire da sabato 1° giugno.

L’altra spiaggia libera attrezzata è presente a San Giuliano mare (zona Darsena), mentre fasce di spiaggia di più piccole dimensioni a libera fruizione sono distribuite tra nord e sud della costa riminese, da Torre Pedrera a Miramare. Anche queste spiagge sono coperte da servizio di salvataggio, in collaborazione con le cooperative che coprono il servizio negli stabilimenti.