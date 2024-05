Ecco tutti gli appuntamenti in programma

Si è aperta un’altra settimana ricca di musica, arte, cultura, sport, e iniziative per bambini. Da oggi fino alla fine del mese Rimini accoglie la Settimana della Musica, iniziativa che celebra la creatività giovanile con un ricco programma di concerti, laboratori, e incontri formativi. L’apertura ufficiale è prevista per oggi, martedì 21 maggio all’auditorium del Conservatorio Lettimi, il primo di una serie di eventi che animeranno la città tra Teatro degli Atti, Conservatorio Lettimi, Corte degli Agostiniani e Teatro Galli: dai Concerti di Primavera con protagonisti giovani musicisti locali, ai workshop orchestrali, fino alle performance di teatro-danza e alle mostre fotografiche.

La musica continua sabato 25 maggio con il Jazz Club di Rimini che propone il concerto del Rossella Cappadone Trio, che mescola jazz tradizionale con ritmi latini, alla Galleria Primo Piano.

Continuano gli appuntamenti con i ‘Libri da queste parti’, la rassegna curata dalla Biblioteca Gambalunga, dedicata alle novità editoriali del territorio. Gli ospiti della settimana: Antonio Castronuovo (martedì 21 maggio), Alfredo Sansone (mercoledì 22 maggio) e Federica Fioroni (venerdì 24 maggio) e Michele Sancisi (martedì 28 maggio), in collaborazione con la Cineteca comunale.

Giovedì 23 maggio inoltre la Gambalunga ospita una sessione di letture per bambini nell’ambito della campagna Il Maggio dei Libri.

Nel week-end ritornano anche gli spettacoli di Filoperfilosegnopersegno, il festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza creato da Alcantara Teatro allestito tra Casa Ludica, Piazza sull’acqua e Rimini Terme.

Sabato 25 maggio appuntamento con ‘Colonie in aria‘, nell’ambito del Festival diffuso, che collega il Museo Diffuso dell’Abbandono e i suoi itinerari. Questo evento trasforma il gioco in un’opera collettiva per rileggere le colonie al mare costruite durante il regime fascista, con attività per bambini e famiglie. Il programma include laboratori didattici, un’area lettura e giochi, una mostra fotografica a cura de Il Palloncino Rosso. E ancora un tour guidato delle colonie Bolognese e Novarese, seguito da un aperitivo e DJ set.

Continua fino al 28 luglio la quarta edizione della Biennale del Disegno, organizzata dall’Assessorato alla Cultura e dai Musei Comunali. Dodici mostre ospitate in diverse sedi istituzionali e in luoghi pubblici e privati della città, presentando oltre 1.000 disegni provenienti da importanti istituzioni internazionali e collezioni private con un tema avvincente: “Ritorno al Viaggio, dal Grand Tour alla fantascienza”. L’evento offre una panoramica che spazia dai taccuini di viaggio di artisti come Felice Giani e Lorenzo Mattotti, alle opere di Piranesi, Morandi, Fontana e altri ancora. Oltre alle esposizioni, sono previsti incontri, conferenze, performance e atelier didattici per esplorare il mondo del disegno in tutte le sue sfaccettature.

da martedì 21 a venerdì 31 maggio 2024

Rimini, complesso degli Agostiniani, Teatro Galli, Arena Francesca da Rimini, Conservatorio Maderna-Lettimi



Settimana della Musica

Concerti, laboratori, meeting, performance, formazione, festa; sono questi gli ingredienti della quarta edizione riminese della “Settimana della Musica. Si parte martedì 21 maggio (ore 17.00) all’auditorium del Conservatorio Lettimi di Rimini con un focus sulla formazione musicale, un meeting scuola e musica con le scuole secondarie e gli istituti musicali del territorio. Rimini, su invito del MIUR, accoglie e mette in scena le migliori energie creative degli studenti di scuole, istituti e laboratori musicali del territorio. Un progetto di educazione all’ascolto e alla condivisione di azioni, messaggi e sensibilità musicali del mondo giovanile con un cartellone di eventi artistici e musicali ricco di contributi, aperture e nuove progettualità. Gli appuntamenti della settimana:

Giovedì 23 maggio: ore 15:00, Conservatorio Lettimi, Concerto di apertura; ore 17:00, Il violoncello verticale.

Venerdì 24 maggio ore 10:30, Teatro degli Atti, Dal banco al palco. Ore 16:00-19:00, Teatro degli Atti e Corte degli Agostiniani, Concerti di Primavera. Ore 20:30-22:30, Teatro degli Atti, Concerti serali.

Sabato 25 maggio ore 16:00-19:00, Teatro degli Atti e Corte degli Agostiniani, Concerti di Primavera. Ore 18:00 Immagini e suono, inaugurazione mostra fotografica a cura dei partecipanti ai corsi di Dorin Mihai e Roberto Sardo insieme alle classi musicali del Liceo Einstein. Ore 20:30-22:30, Teatro degli Atti, Concerti serali.

Domenica 26 maggio ore 10:30, Teatro degli Atti, Matinée musicale. Ore 16:00-19:00, Teatro degli Atti e Corte degli Agostiniani, Concerti di Primavera. Ore 20:30-22:30, Teatro degli Atti; Parole e musica-concerti serali, poesia a cura dei partecipanti al corso di Isabella Leardini.

Ingresso libero. Info e Programma: www.teatrogalli.it/eventonew/settimana-della-musica-0

21, 22, 24, 28 maggio

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Libri da queste parti

Continuano gli appuntamenti con i ‘Libri da queste parti’, la rassegna curata dalla Biblioteca Gambalunga, dedicata alle novità editoriali del territorio. Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie dell’autore al termine della presentazione. I prossimi appuntamenti:

martedì 21 maggio, Sala della Cineteca, ore 17, Antonio Castronuovo, Il male dei fiori. Baudelaire a processo, Rubbettino Editore, 2023; in dialogo con Piero Meldini

mercoledì 22 maggio, Biblioteca Gambalunga, Sala des Vergers, ore 17, Alfredo Sansone, Amicizia ed erudizione. Il carteggio scientifico tra Bartolomeo Borghesi e Luigi Nardi (1802-1837) – Centro Sammarinese di studi storici, Bookstones, 2024; in dialogo con Paola Delbianco e Stefano Pivato

venerdì 24 maggio, Sala della Cineteca, ore 17, Federica Fioroni, Malinconia senza rimedio. Vita e cinema di Valerio Zurlini, Mimesis, 2024; in dialogo con Marco Bertozzi; evento in collaborazione con Cineteca comunale Rimini

martedì 28 maggio, Sala della Cineteca, ore 17, Michele Sancisi, 100% Walter Chiari. Biografia di un genio irregolare, Baldini & Castoldi, 2024; in dialogo con Annamaria Gradara; evento in collaborazione con Cineteca comunale Rimini

Ingresso libero Info: 0541 704488 www.bibliotecagambalunga.it



martedì 21 maggio 2024

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Primi Ciak – Premio Burdlaz

Noi Anni Luce di Tiziano Russo

Il premio è dedicato ai registi sotto i 40 anni che abbiano realizzato il loro primo lungometraggio, ma non basta, il film deve avere al suo interno qualche suggestione felliniana. Il premio quest’anno triplica le sue opere in concorso, infatti se l’anno scorso erano 3 i finalisti, quest’anno saranno 9 le opere in programma. Tra aprile e ottobre, tutte le opere verranno proiettate e giudicate da una giuria di esperti e dal pubblico in sala. Dei tre film finalisti, che concorreranno per il Premio Burdlaz alla 17a edizione di Amarcort Film Festival a dicembre, due saranno scelti dalla giuria di esperti mentre il terzo lo deciderà la giuria popolare. Nelle serate di proiezione il regista, da remoto, presenterà il suo film. E’ possibile far parte della giuria popolare scrivendo una mail a: giurie@amarcort.it I prossimi appuntamenti: martedì 21 maggio: Noi Anni Luce di Tiziano Russo. Il regista introdurrà la sua Opera. Ore 21 Ingresso gratuito Info: www.amarcort.it



martedì 21 maggio 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Presentazione del Meeting

Presentazione del programma e dei contenuti della 45° edizione del Meeting, che si svolge a Rimini durante l’estate, dal 20 al 25 agosto.

Ore 18 Ingresso libero Info: www.meetingrimini.org



giovedì 23 maggio 2024

Biblioteca gambalunga, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Se leggi ti lib(e)ri

Continuano le letture per bambini nel mese di maggio, organizzate in occasione de “Il Maggio dei Libri”, a cura dei lettori volontari della Biblioteca e dedicate alle bimbe e ai bimbi dai 3 ai 5 anni.

Questi gli appuntamenti in programma:

Giovedì 23 maggio, Storie per bambini dai 5 anni

Ingresso libero fino ad esaurimento posti; in caso di maltempo l’evento si svolge nella Sala della Cineteca. Ore 16.45 Info: 0541 704485 //bibliotecagambalunga.it

venerdì 24 maggio 2024

Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Malinconia senza rimedio

Vita e cinema di Valerio Zurlini

Presentazione di un libro dedicato al cinema di Valerio Zurlini. Sarà presente l’autrice Federica Fioroni con Marco Bertozzi, autore della prefazione. Ad oggi mancano lavori aggiornati ed esaustivi sulla vita e sull’opera di Valerio Zurlini, regista schivo per scelta, ma ingiustamente dimenticato dopo la prematura scomparsa. Eppure, la sua poliedrica produzione (otto film, tredici documentari, oltre ai numerosi progetti sottrattigli o sfumati nel nulla), merita un posto di primo piano nella cinematografia italiana, dove contribuisce a definire la categoria di “melodramma borghese”. Servendosi di fotografie e materiali inediti, il volume riserva un esame più attento alla cosiddetta trilogia della Romagna – Estate violenta (1959), La ragazza con la valigia (1961), La prima notte di quiete (1972) – nella convinzione che essa svolga un ruolo chiave nell’opera zurliniana per il disvelamento di quella “malinconia senza rimedio” che è la cifra distintiva dell’intera parabola esistenziale e artistica del cineasta bolognese.

Ore 17 Ingresso libero Info: 0541 704494 www.facebook.com/cineteca.rimini/?locale=it_IT

sabato 25 maggio 2024

Spiaggia Libera, Viale Principe di Piemonte, 56 – Rimini Miramare



Colonie in aria

Il Museo Diffuso dell’Abbandono e i suoi itinerari in una riflessione sul passato, il presente e il futuro del nostro territorio. Con l’evento ‘Colonie in aria’, il festival trasforma il gioco in opera collettiva che rilegge le colonie al mare costruite durante il regime fascista, attraverso l’organizzazione di una serie di attività per bambini/e e famiglie. Il programma prevede: installazione eolica e laboratori didattici per bambini a cura di cura di Artevento Cervia Aquiloni dal Mondo APS; Area lettura e giochi; Mostra fotografica “Storie di Colonia – Racconti d’estate – Bolognese e Novarese”, a cura de Il Palloncino Rosso. Alle ore 17.00: tour guidato “Intorno alle colonie Bolognese e Novarese”, a cura di Silvia Capelli, architetta e volontaria Palloncino Rosso, ⁠Luca Villa, ricerca fonti, coautore mostre e volontario Palloncino Rosso. Punto di incontro: parcheggio libero della Colonia Bolognese (consigliata prenotazione). Dalle 18.00 aperitivo e DJ set con KITO J. (in collaborazione con Blue Beach e Rimini Terme).

L’evento è organizzato da Spazi Indecisi, in collaborazione con Il Palloncino Rosso e Artealvento.

Orario: dalle 14.30 alle 19.30 Info: www.spaziindecisi.it/inno-al-perdersi-2024



sabato 25 maggio 2024

Galleria Primo piano, vicolo San Bernardino, 1 – Rimini centro storico

Rossella Cappadone trio – Influencia Do Jazz

Nel nuovo spazio di Rimini Jazz Club, continuano i concerti di musica Jazz. Il prossimo appuntamento è con il trio composto da Rossella Cappadone (voce e chitarra), Alessandro Altarocca (piano), Stefano Senni (contrabbasso). Influencia Do Jazz non è solo un live che racconta l’antologia della musica jazz ma anche uno spettacolo che valorizza la combinazione tra il caratteristico sound dello swing americano ai ritmi e alle armonizzazioni latine. In questo suo progetto Rossella Cappadone , accentua lo stile contemporaneo strizzando l’occhio ad artisti come Tania Maria, Horace Silver, Tom Jobim e Duke Ellington. Propone un repertorio che rimane saldamente ancorato alla matrice afroamericana, vasto e variegato che passa con disinvoltura da brani tratti dal songbook americano a classici della bossanova. Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 340 2855173 www.facebook.com/rimini.jazz.club



martedì 28 maggio 2024

Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Michele Sancisi presenta

100% Walter Chiari. Biografia di un genio irregolare

Di Simone Annichiarico e Michele Sancisi (Baldini+Castoldi 2024). Assieme a Michele Sancisi sarà presente Annamaria Gradara, giornalista. Nel centenario dell’attore e autore, nato l’8 marzo 1924, esce la prima completa biografia di Walter Chiari, firmata da Michele Sancisi con la collaborazione del figlio di Chiari, Simone Annicchiarico. Questo libro, ricchissimo di testimonianze e documenti inediti, raccoglie aneddoti sorprendenti e spassosi, facendo al contempo luce su alcuni passaggi controversi della sua vita. Michele Sancisi è autore televisivo e giornalista.

Ore 17 Ingresso libero Info: 0541 704494 www.facebook.com/cineteca.rimini/?locale=it_IT





dal lunedì al giovedì dal 6 al 30 maggio 2024

piazza sull’acqua Ponte di Tiberio – Rimini

Fluxo Start

Fluxo è una “palestra” che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all’aria aperta.

Le lezioni, tenute dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, offrono una scelta di attività tra allenamento funzionale e yoga.

Orario: dalle 13.30 alle 14.30 Ingresso a pagamento Info: 347 1224480 www.fluxomovement.it

Tutti i martedì 2024

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor. Le giornate del martedì vengono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

martedì 21 maggio, I clowns, di Federico Fellini (Italia 1970, 93′)

martedì 28 maggio, Roma, di Federico Fellini (Italia 1972, 119′)

Ore 16. L’ingresso è incluso nel biglietto del FM Museum. Il solo ingresso al Palazzo del Fulgor prevede un costo di 2 €. Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

martedì 21 maggio 2024

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Seven Winters in Tehran

Per la rassegna Mondovisioni promossa dalla rivista Internazionale è in programma il documentario di Steffi Niederzoll. Il film è proposto in versione Farsi, con sottotitoli italiani. Il film ripercorre il processo, la detenzione e il destino di una donna diventata simbolo di resistenza per un intero Paese. La sua lotta per i diritti rispecchia quella di tante altre donne, facendo luce sulla condizione femminile in Iran. Biglietteria on line su www.liveticket.it

Ore 17 e 21 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



22, 23, 26, 29 maggio 2024

Cinema Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Niente da perdere

Film drammatico di Delphine Deloget con Virginie Efira, Arieh Worthalter, India Hair, Félix Lefebvre e Mathieu Demy. La proiezione di domenica 26 maggio alle ore 21 è in versione originale francese con sottotitoli in italiano. Nelle altre giornate il film è proposto in versione doppiata in italiano.

Ingresso: a pagamento Telefono: 328 2571483 www.cinematiberio.it



fino a domenica 26 maggio 2024

Rimini, sedi varie

Filoperfilosegnopersegno

Settima edizione del festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza creato da Alcantara Teatro per dare voce all’espressività giovanile contaminando i contesti urbani. La rassegna si svolge a Rimini e Santarcangelo di Romagna. Il programma prevede azioni teatrali, installazioni e laboratori. Anima del progetto sono i 150 partecipanti (dagli 8 ai 19 anni) del Laboratorio Stabile Alcantara. Il tema di quest’anno, scelto dalle ragazze e dai ragazzi, sarà il “tempo”, che non sembra mai sufficiente, che sembra sfuggirci e che raramente è vissuto con attenzione. Un’educazione alla qualità del tempo, dunque, a vivere bene il presente, senza l’affanno del correre in avanti o la nostalgia del voltarsi solo al passato. I prossimi appuntamenti:

24 maggio ore 15.30, Casa Ludica – Rimini, Fotografie in scatola, un laboratorio di fotografia con Chiara Medici per bambine e bambini, ragazze e ragazzi dagli 8 ai 13 anni, ingresso 5€ prenotazione obbligatoria sul sito di riferimento

25 maggio ore 15.30, piazza sull’Acqua, Un regalo per il futuro, Alcantara Teatro + Fridays For Future- Rimini. Ore 17, Teatro Tiberio, Il viaggio di Giovannino, di e con Andrea Ruberti – produzione Eccentrici Dadarò; tratto da ‘Le avventure di Giovannino Perdigiorno’ di Gianni Rodari per tutti, a partire dai 6 anni. Ingresso 5€; è consigliata la prenotazione sul sito di riferimento

26 maggio ore 18, Riminiterme – Miramare, Parole e note sulla sabbia, reading e concerto al tramonto con i Ragazz* di Alcantara e Risuona Rimini; ingresso libero

Programma completo sul sito di riferimento.

Info: 0541 727773 www.filoperfilo.it



domenica 26 maggio 2024

Entroterra di Rimini

Fattorie aperte 2024

Durante le domeniche di maggio, gli agricoltori delle Fattorie dell’Emilia-Romagna aprono i loro cancelli, i loro campi, le loro stalle per delle speciali giornate di relax, degustazioni, attività ricreative e informative. E’ possibile scoprire un modo consapevole di lavorare la terra, allevare gli animali, produrre eccellenze enogastronomiche tra tradizione rurale e innovazione tecnologica.

Il tema dell’edizione 2024 è: “Riscopri il valore della terra”. Immergiti nella bellezza della natura e scopri tutti i segreti dell’agricoltura attraverso un viaggio coinvolgente tra tradizioni e saperi.

Le fattorie della provincia di Rimini, aderenti all’iniziativa sono disponibili su: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/schede-fattorie-didattiche/rimini

Ingresso libero Info: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/fattorie-aperte



domenica 26 maggio 2024

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d’Augusto

Rimini Antiqua

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari. Orario: dalle 9 alle 18.30 Ingresso libero Info: www.facebook.com/riminiantiqua



domenica 26 maggio 2024

tratto di C.so D’Augusto tra Via Brighenti e Largo Giulio Cesare – Rimini centro storico

Domeniche ad Arte

Mostra mercato in cui vengono esposti l’artigianato e l’hobbistica locale. A cura dell’Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

Orario: dalle 10 alle 19 Ingresso libero Info: www.facebook.com/assartmorripizzioli?locale=it_IT



lunedì 27 maggio 2024

via Tolmetta (e parte di via Brava fino a via Harar)

Mercatorre

Mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale

Orario: dalle 19.30 alle 23.30 Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera

martedì 28 maggio 2024

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Praying for Armageddon

Per la rassegna Mondovisioni promossa dalla rivista Internazionale è in programma il documentario Praying for Armageddon di Tonje Hessen Schei, un film che indaga le pericolose conseguenze della fusione tra cristianesimo evangelico e politica statunitense.

Il film è proposto in Versione Originale Sottotitolata Inglese, arabo ed ebraico con sottotitoli in italiano. Biglietteria on line su www.liveticket.it

Orario: alle ore 17 e 21 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

fino al 30 ottobre 2024

Rimini, varie sedi

Paesaggi sociali

Ci troviamo al parco? Vivere, sentire, animare il quartiere

Un calendario di eventi ambientali e culturali, realizzato sotto il coordinamento di Ecomuseo Rimini e La Bottega Culturale, che mira ad animare i parchi pubblici della città, con un focus particolare sui parchi Migani e Cervi, essenziali per il benessere della comunità e la biodiversità urbana.

I prossimi appuntamenti: sabato 25 maggio – ore 17:00-18:30, Parco Cervi, Biblioparco – Letture Poetiche Isur Istituto Scienze dell’Uomo 339 723 2480.

Info: www.facebook.com/people/Ecomuseo-Rimini/

Fino al 31 maggio 2024

Sedi varie – Rimini

Tante Famiglie – Una città

Nel mese di maggio si celebra la Giornata internazionale delle famiglie. Da questa occasione nasce l’idea del Mese delle famiglie, all’interno del progetto ‘Tante Famiglie, una città’, un’iniziativa pensata per rinforzare il tessuto sociale del territorio, promuovendo valori di inclusione e assistenza reciproca nell’ambito di una nuova visione del sociale che chiama a raccolta tutta la comunità e non solo gli operatori del settore. Un mese ricco di appuntamenti e momenti di socialità per creare occasioni di conoscenza, di riflessione e di svago. I prossimi appuntamenti:

martedì 21 maggio, ore 17:00 Centro per le Famiglie, Piazzetta dei Servi, 1: Storie con il Cuore, letture nel Chiostro per parlare di accoglienza. Rivolto a bambini da 3 a 6 anni accompagnati da un adulto. Iscrizione da martedì 14 maggio tel.0541-793860

mercoledì 22 maggio, Sala Marvelli, Via Dario Campana, 64: Durante e dopo di noi. Il Consorzio Mosaico organizza un ciclo di 3 incontri volti ad illustrare gli strumenti giuridici per il “Durante e Dopo di Noi” con l’Avv. Francesca Vitulo. A cura del Consorzio Mosaico. Pprenotazioni 0541.676752 Orario: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00

Venerdì 24 maggio, Cinema Teatro Tiberio, Via S.Giuliano 16: La migliore versione di me, spettacolo teatrale nato dalla raccolta di interviste fatte a famiglie e operatori direttamente coinvolti nell’affidamento familiare. Di e con Silvia Frasson, in collaborazione con Dalla Parte dei Bambini ODV. Ore 17.30 – Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

domenica 26 maggio, Casa Clementini, Via Clementini 23: Burraco a Clementini, a cura di Fondazione San Giuseppe e Il Millepiedi coop. soc. Attività di autofinanziamento ad offerta libera. I partecipanti che hanno bimbi e bimbe dai 5 ai 10 anni potranno usufruire del servizio di attività e gioco proposto dagli ospiti di Casa Clementini. Ore 14.00 Per informazioni e prenotazioni 340 7867959

Lunedì 27 maggio, Cinema Teatro Tiberio, via S.Giuliano 16: Diventare genitori, diventare figli: nuove sfide dell’accoglienza familiare. Giornata di studio rivolta ad operatori e famiglie sui nuovi scenari giuridici e psicosociali dell’affido e dell’adozione. Orario: dalle 9.00 alle 16.30. Info:0541.793860

Ingresso libero Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini?locale=it_IT

fino al 28 luglio 2024

Rimini, varie sedi

Biennale Disegno Rimini

Ritorno al Viaggio, dal Grand Tour alla fantascienza

Quarta edizione della Biennale del Disegno di Rimini, organizzata e curata dall’Assessorato alla Cultura e dai Musei Comunali di Rimini, che torna a svolgersi, dopo la pausa causata dal Covid-19, come di consueto tra la primavera e l’estate con il suo format consolidato di mostre dislocate dislocate nelle diverse sedi istituzionali – Museo della Città, Biblioteca Gambalunga, Palazzo del Fulgor e Castel Sismondo – e con il Circuito Open, espressione del dialogo diretto e interagente con la città e il suo territorio, che comprende altre esposizioni in spazi privati e pubblici (gallerie, studi d’artisti e d’architettura, librerie). Saranno 12 le mostre in contemporanea ad esporre 1.000 disegni che provengono da importanti istituzioni internazionali, come, tra le altre, l’Accademia Reale di San Fernando di Madrid e i Fonds Regionale d’Art Contemporain de Picardie, e da collezioni private come lo Studiolo Rivi. Tema il Viaggio come esito e ispirazione, ma anche come registrazione e contaminazione dal presente al passato. In mostra disegni che spaziano dai taccuini di viaggio di Felice Giani a quelli di Lorenzo Mattotti, dalle incisioni di Piranesi al Novecento di Thayaht, da Morandi a Fontana e Fautrier, dai Carteles del cinema cubano ai disegni del primo film d’animazione italiano “La Rosa di Bagdad” per giungere agli artisti contemporanei in mostra nel Cantiere Disegno.

Inoltre si svolgeranno incontri con specialisti, studiosi e giornalisti, reading, conferenze, perfomance, lezioni, art talk, e atelier didattici attorno al disegno in tutte le sue accezioni.

Info: www.biennaledisegnorimini.it



Fino a domenica 2 giugno 2024

Pancromatica, via Elisabetta Sirani, 23 – Rimini

Fiore nudo. Oltre le apparenze

Mostra fotografica di Enrico De Luigi ed Enrico Pantani. E’ possibile visitare la mostra su appuntamento. In collaborazione con @nfcedizioni.

Info: 331 6633654 info@pancromatica.com



da lunedì 6 a venerdì 31 maggio 2024

Archivio di Stato di Rimini, Piazza San Bernardino, 1 – Rimini centro storico

Il bombardamento del Tempio Malatestiano: il salvataggio delle opere e la ricostruzione

In occasione della manifestazione “Quante storie nella storia – Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio” promossa dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia Romagna, dalla Regione Emilia-Romagna Settore Patrimonio Culturale ER – e da ANAI Emilia-Romagna, l’Archivio di Stato di Rimini organizza la mostra storico-documentaria “Il bombardamento del Tempio Malatestiano: il salvataggio delle opere e la ricostruzione”.

Sono previste per tutte le scuole di II grado del Comune di Rimini visite guidate su prenotazione.

Orario: dalle 9 alle 13 Info e prenotazioni: 0541 784474 as-rn@cultura.gov.it



da giovedì 23 a mercoledì 29 maggio 2024

Palazzo del Turismo, piazzale Fellini, 3 – Rimini Marina Centro

Creatività – Ogni oggetto una storia

Anche quest’anno i nonni potranno dare dimostrazione della loro maestria e del loro ingegno.

Torna la mostra “Creatività ” incentrata su hobbismo, modellismo, sculture, ceramiche, lavori femminili. L’evento vede un’alta presenza fra gli espositori di ex ferrovieri sotto l’egida del D.L.F. Rimini. Si va dal ricamo alla scultura, creazioni in legno e rame, ceramiche, modellini ferroviari meteoriti, oggetti creati da riciclo. La mostra ha il patrocinio del Comune di Rimini.

Orario: dalle 10.30 alle 12 – dalle 15.30 alle 18.30 Ingresso: libero

Info: 0541 28901 www.facebook.com/dlfrimini?locale=it_IT





